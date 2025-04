El Real Zaragoza va a juicio por el despido de Ramírez

El Real Zaragoza y Miguel Ángel Ramírez no han llegado a un acuerdo tras el despido del entrenador canario, que dejó su cargo el pasado 16 de marzo y ahora mismo todo se encamina a un juicio porque las partes no alcanzaron tampoco un pacto en el acto de conciliación celebrado a tal efecto hace unos días. Así, salvo giro en estos momentos, será un juez el que dictamine (normalmente estas causas acaban en el Juzgado de lo Social) los emolumentos a cobrar por el técnico y por sus tres ayudantes en el Real Zaragoza, Beñat Labaien, Endika Gaviña y Cristóbal Fuentes. Con todo, se trata de un contrato ya cerrado y lo normal es que el juez fije la cantidad que está señalada en el mismo.

Desde el entorno del entrenador se admite que no ha habido un acuerdo y que el asunto ya está en manos de los jueces, además de que se deja caer la escasa predisposición del Zaragoza al mismo, teniendo en cuenta que ya ha pasado un mes y medio desde la salida del técnico, que firmó a finales de diciembre un contrato por un año y medio, no estando la temporada 25-26 condicionada a ningún objetivo. Ramírez no llegó a tres meses en su puesto, con 10 partidos de Liga y un balance de 7 puntos de 30 posibles, y el 16 de marzo tras la derrota ante el Almería el día anterior fue despedido junto al director deportivo, Juan Carlos Cordero, en un giro absoluto en lo deportivo que propició la llegada de Gabi al banquillo y que el club esté a la espera de cerrar la permanencia para nombrar nuevo director deportivo, con Txema Indias como candidato mejor posicionado.

El salario de Ramírez establecido para el curso que viene y el de sus ayudantes rondaba los 700.000 euros, que se suman a la parte restante de los en tono 250.000 que tenían fijados como sueldo en esta temporada (llegó al Zaragoza en plenas Navidades para sustituir a Víctor Fernández tras la dimisión del aragonés). La apuesta por el canario fue tan decidida que se le permitió rodearse de hasta cuatro auxiliares: el preparador físico Cristóbal Fuentes, el segundo entrenador, Endika Gaviña y los analistas Beñat Labaien y Juan Giuffra, si bien este último no llegó a ejercer por problemas en la documentación pese a estar desde mediados de enero y su salida no está en el mismo bloque que el resto.

En el seno del club existía la confianza tras ese despido en poder alcanzar un acuerdo para que el importe definitivo del finiquito sea notablemente menor. De hecho, se espera rubricar la salida de Ramírez y sus ayudantes por un montante final que rondara los 700.000 euros, si bien para ello es necesaria la buena voluntad tanto del canario como de sus auxiliares. De momento, en la negociación no ha habido acuerdo y el entrenador no accede a la propuesta que le ha dado la entidad para cerrar su etapa en el Zaragoza.

El problema, el 30 de junio

La legislación para el cambio de entrenador cambió hace unos años y ahora sí se permite inscribir a un nuevo técnico, aunque no se hayan satisfecho las cantidades del anterior. Desde 2017, todos los clubs de la Liga Profesional, tanto en Primera como en Segunda, pueden expedir una nueva licencia y no tienen porque saldar de manera inmediata sus acuerdos con los técnicos destituidos. De acuerdo con el convenio LFP-RFEF, y tal y como recoge el artículo 163 del Reglamento de la RFEF; tienen de plazo hasta el final de la temporada en curso para abonar dichas cantidades. "Tratándose de clubs de Primera y Segunda, la resolución del vínculo contractual con un entrenador, sea cual fuere la causa, no expedirá de licencia al sustituto a contratar".

El problema es que llegada la fecha citada del 30 junio no se hubieran satisfecho estas cantidades. En ese caso, como deja bien claro el propio reglamento "no se tramitará ni renovarán licencias de entrenadores ni se librarán tampoco de futbolistas, a aquellos clubs que no hayan satisfecho o garantizado, a 30 de junio del año de que se trate, la totalidad de las cantidades que se adeuden al entrenador.

