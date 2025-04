Soberón: "Ahora somos más competitivos"

La victoria se ha convertido en un desconocido para un Real Zaragoza que solo ha firmado dos triunfos en toda la segunda vuelta. Ahora, la competición brinda al equipo aragonés una oportunidad de oro para reencontrarse de nuevo con ella con dos enfrentamientos consecutivos frente a los ya descendidos Racing de Ferrol y Cartagena, pero la nefasta trayectoria del Zaragoza obliga a rehuir cualquier atisbo de optimismo desmedido más allá de la entidad del rival, si bien la plantilla tiene claro que ha llegado el momento. “El Zaragoza tiene la obligación de ganar, da igual el rival. Puede ser que la situación de Ferrol y Cartagena sea un arma de doble filo, pero tenemos que ir a ganar y vamos a hacerlo para lograr la salvación cuanto antes”, afirma Mario Soberón, la única voz, más allá de la pertinente rueda de prensa de Gabi previa a partido, que escuchará el zaragocismo esta semana clave.

Para el delantero, máximo goleador del equipo, la presión no será un problema. “Estamos preparados. Son dos partidos clave y estamos positivos y con ganas de revertir la situación”. En ese sentido, el empate ante el Huesca ha dejado cierto sabor agridulce. “Ellos fueron más conservadores y vinieron a esperar mientras que nosotros tratamos de imponer nuestro plan, sobre todo en la segunda parte, donde fuimos superiores. Quizá fue un partido de empate, pero nosotros merecimos más”, asegura el cántabro, que rechaza que el equipo no salga a por los partidos desde el principio. “El plan pasaba por ir a por él desde el primer minuto, pero hay que entender que hay un rival que defiende muy bien en bloque bajo y que los partidos no se ganan en el minuto 1 sino en el 90”.

Además, para Soberón, el Zaragoza de Gabi ha mejorado respecto al anterior “sobre todo, somos más competitivos. El equipo juega mucho más junto y también somos mejores a balón parado en una categoría en la que la mayoría de los partidos se deciden por detalles. A eso hay que agarrarse”