"Honestamente, creo que soy beneficioso para el Real Zaragoza"

Salvados en la penúltima jornada. Misión cumplida.

Así es. Hace cuatro años, cuando llegué desde Ferrol, el filial estaba en Tercera con la generación del 2002. Tras lograr con ellos el ascenso, nos salvamos del descenso en el playout el segundo año y jugamos el playoff de ascenso el tercero. Este ha estado presidido por un cambio generacional y se sustentaba sobre chicos de 2005 y 2006, gente muy joven que ha tenido que sacar adelante algo tan complicado como eludir un descenso con todo lo que eso conlleva para chavales tan jóvenes y lo han hecho con madurez, generosidad y talento.

¿Qué lugar ocupa esta permanencia entre sus logros que más le enorgullecen?

Me siento muy orgulloso de la respuesta de chicos tan jóvenes, lo que confirma mi convicción de que el potencial de la Ciudad Deportiva es muy grande, así como el talento, la madurez y la formación con la que llegan los chicos desde abajo. Y eso es lo que hay que poner en valor. Llevo muchísimos años dirigiendo grupos y para la gente joven es muy complicado afrontar un final de temporada con la madurez con la que lo han hecho.

¿Lo vio perdido?

El fútbol es una montaña rusa que hace que lo veas todo de forma distinta en función de si el domingo ganas o pierdes. Pero, tras 25 años dirigiendo equipos y casi 250 partidos con el Deportivo Aragón, tengo la experiencia suficiente para reconocer situaciones y las soluciones que pueden ser más adecuadas para resolverlas. Creo que se valora como se merece lo que se ha conseguido.

"Llevo muchísimos años dirigiendo grupos y para la gente joven es muy complicado afrontar un final de temporada con la madurez con la que lo han hecho"

En las últimas jornadas el equipo ha logrado frenar esa sangría de goles encajados. Apenas tres en los cinco últimos partidos. ¿Ahí ha estado la clave?

En este sentido apuntaría dos cosas. Por un lado, la evolución individual de algunos futbolistas, como el central que ha jugado todos los partidos, Hugo Barrachina, aún en edad juvenil. Es un chico que está en pleno proceso de maduración y crecimiento, lo que se acusa más a principio de temporada que al final. Y a nivel colectivo la temporada nos ha ido llevando a que los chavales entiendan que era imprescindible que asumiéramos la fase defensiva de forma colectiva y desde ese punto de vista han demostrado mucha generosidad y madurez para ser solidarios.

¿Por qué se ha salvado el filial?

A los chicos les he insistido mucho en que para cumplir los objetivos hay un aspecto fundamental: la cohesión de grupo. Se trata de que entiendan que han elegido un deporte de equipo y que eso implica una esencia de mentalidad colectiva y de trabajo para ir todos de la mano. El que no entiende eso no puede tener éxito en este deporte y ese es uno de los valores que traen los chicos de la Ciudad Deportiva.

¿Hubo un momento clave, un punto de inflexión?

Siempre digo que la diferencia se marca en la gestión de los momentos malos porque es entonces cuando hay que conseguir que el equipo no se resquebraje. El más reciente fue justo antes de estas últimas cuatro victorias y un empate, cuando sufrimos una derrota muy dolorosa ante el Anguiano, que invitaba a la competición a pensar que nos íbamos abajo y que no lo lograríamos, pero aprovechamos ese mal momento para reforzar esa idea de que, si lo lográbamos, iba a ser desde el colectivo. Los chavales lo asumieron y lo han puesto en práctica de forma excelente.

¿En qué medida afecta tanta inestabilidad en el primer equipo?

En lo que respecta al trabajo de cantera, lo que más te puede afectar es en los procesos de maduración de los chavales porque no nos permite llevar un camino lineal con cada uno sino que se interrumpen de forma brusca por necesidades del primer equipo o lo que sea. Y eso hace que en chavales muy jóvenes se pueda generar cierta inestabilidad emocional, pero creo que lo estamos llevando bastante bien.

¿Qué sintió cuando el árbitro pitó el final ante el Teruel y se consumaba la salvación?

Un alivio y un descanso enormes. Sinceramente, se me fueron los ojos a los chavales para ver cómo lo celebraban tanto en el campo como en el vestuario. Insisto en que una situación permanente de verse abajo resquebraja mucho a nivel interno las plantillas y que chicos tan jóvenes hayan sido capaces de mantenerse juntos y creer en el camino que se les estaba marcando dice mucho a favor de su formación.

"Cuando pitó el árbitro sentí alivio y descanso. Quizá el momento más especial fue el abrazo con Pablo Cortés, un chico que tiene un talento especial y al que queremos también de forma especial"

¿Qué imagen se le quedó grabada?

Quizá el abrazo con Pablo Cortés, un chico que tiene un talento especial y al que queremos también de forma especial. Pero reitero que los procesos de maduración son distintos en cada uno de ellos y a cada uno hay que tratarlo de forma diferente. Y, a veces, la vorágine del fútbol hace que esos procesos se aceleren o interrumpan. Y a Pablo le tengo un cariño especial.

¿Y ahora qué?

Se ha conseguido el objetivo de una forma muy exigente en el sentido de que a una generación, con varios aún en edad juvenil, se le ha exigido echarse el equipo a la espalda y lo ideal sería dar continuidad a esto y que esos chavales que han superado ese máster de maduración puedan seguir desarrollando lo que han conseguido de una forma más estable ahora que han adquirido esa experiencia.

Con usted en el banquillo, supongo.

Tengo un año más de contrato y, honestamente, creo que soy beneficioso para el Real Zaragoza. Y me siento bien.

Teruel y Utebo en ‘playoff’, el Ejea brillando siendo recién ascendido y el Barbastro con serias opciones de salvación. Nada mal.

Los cuatro vamos a estar el año que viene en la categoría, más el Ebro y ojalá que alguno más. El Utebo lleva tres años seguidos en playoff demostrando haber encontrado esa estabilidad como consecuencia de darle la iniciativa deportiva al máximo responsable: el entrenador y ese crecimiento también se ha dado como club en todos los aspectos. El Ejea ha hecho una temporada extraordinaria siendo recién ascendido y tiene mucho valor. Y el Barbastro ha brillado de nuevo en Copa y en Liga ha peleado por salir de abajo, pero estoy seguro de que lo va a conseguir poniendo en valor sobre todo la labor de Dani Martínez, otro de los entrenadores aragoneses que ha demostrado con creces ser capaz de sacar el máximo rendimiento a sus jugadores. Y el Teruel, con nueva plantilla y cuerpo técnico, ha hecho un gran trabajo, Junto al Utebo son dos clarísimos candidatos al ascenso.