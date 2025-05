Gabi: "Tenemos en estos dos partidos la salvación del Real Zaragoza"

No es Gabi de ocultar la trascendencia de un partido, en contra de lo que muchos entrenadores hacen para rebajar la tensión, y de cara a las dos próximas jornadas, ante el Racing de Ferrol este domingo y el sábado 10 en La Romareda contra el Cartagena, dos enemigos ya descendidos, no tapó lo mucho que hay en juego para su equipo. "Tenemos en estos dos partidos la salvación del Real Zaragoza, con lo que ello conlleva para la ciudad, el club, los jugadores y para mí. Dentro de esa intención de no tener nerviosismo, se tiene que notar que el domingo nos jugamos nuestro futuro", dijo el entrenador zaragocista, antes de acudir a A Malata, con la vista puesta en sumar un 6 de 6 en estas dos jornadas, que, con tres partidos más después (Oviedo, Deportivo y Castellón), casi supondría la salvación, porque dejaría al Zaragoza con 48 puntos si supera a Ferrol y Efesé.

"Sabiendo que no va a ser todo lo fácil que la gente piensa o espera, pero debemos demostrar que nos va la vida en ello. Se tiene que ver que nos jugamos nuestro futuro. Queremos conseguir los 6", dijo Gabi, empezando por ese llamamiento a la prudencia para visitar al Racing de Ferrol, que desde el martes tras caer en Almería es matemáticamente equipo de Primera RFEF: "El mensaje siempre es el mismo: ganando podremos respirar. Quien piense que el Racing de Ferrol nos va a regalar algo está confundido. Debemos demostrar que nos estamos jugando nuestro futuro y que ellos, por desgracia, no se juegan nada", insistió Gabi, que pidió centrarse más en ellos que en el enemigo, que es el que menos goles ha marcado en este curso, con solo 20 en 37 jornadas.

"En estos 5 partidos que restan toda la gente espera que salgamos en tromba y que sean de ida y vuelta y sería un error por nuestra parte. Nuestro plan es ese, un encuentro estable y que no se nos vaya"

El Zaragoza de Gabi se ha caracterizado hasta el momento por dar su mejor versión en el tramo final de los partidos, ya que en las segundas partes es donde ha logrado todos los goles en estas seis jornadas, un plan que el técnico admite. "En estos 5 partidos que restan toda la gente espera que salgamos en tromba y que sean partidos de ida y vuelta y sería un error por nuestra parte. Tenemos que ser intensos en todo momento y decidir mejor en lo ofensivo, que eso nos está costando, pero hay que competir como hasta ahora. Si esperamos un encuentro distinto, nos equivocamos, el rival no nos lo pondrá difícil", insistió el entrenador madrileño, que no desea un choque muy abierto, ni antes de jugar en Ferrol ni en los que quedarán tras hacerlo. "Va enfocado en eso, en la primera parte todo está más cerrado y después por el cansancio y los cambios todo se abre más. Nos gustaría irnos 3-0 al descanso siempre, pero no nos da y nuestro plan es ese, un partido estable y que no se nos vaya, un encuentro donde no dejemos de competir".

El 4-3-3 y los laterales

Defendió Gabi el encuentro realizado en el derbi, donde "nos faltó acierto, pero tuvimos más oportunidades que el Huesca, aunque nos gustaría jugar mejor. En la estrategia sí estamos más acertados", reflejó el técnico zaragocista, que utilizó ante el equipo oscense un 4-3-3 con Adu Ares, Pau Sans y Soberón arriba en el que "queríamos fortalecer el mediocampo para coger segundas jugadas. Era el plan contra el Huesca que, evidentemente, podemos repetir contra el Racing de Ferrol".

No dio pistas, porque nunca lo hace, y tampoco en los laterales, donde ante el conjunto azulgrana jugaron Francho, fuera de su posición, y Calero, a pie cambiado, apuesta que se podría repetir, aunque no parece probable, por lo menos con el madrileño. "Es irrelevante que os dé pistas, todos los disponibles entran en la convocatoria (solo Keidi Bare es baja). Tenemos muchas posibilidades y hago 5 o 6 cambios en cada partido para buscar la mejor versión de cada uno en función del rival. Os podéis encontrar cualquier cosa en los laterales", interpeló a la prensa.

"Ese ánimo de la gente es lo que me hace a mí fuerte. A nadie nos gusta vivir esto, pero va a formar parte de un proceso futuro que será importante para el club. Solo pedirles que sigan animando y apoyando, porque son muy importantes para nosotros"

Además, el técnico se mostró contento con lo que percibe en la afición, en los mensajes de ánimo que esta le da, ya que "agradezco cómo se está comportando de la gente. Tengo la manía de ir andando del campo a mi residencia para ver el termómetro de la gente y siempre escucho las mismas palabras de ánimo. Eso es lo que me hace a mí fuerte. A nadie nos gusta vivir esto, pero va a formar parte de un proceso futuro que será importante para el club. Solo pedirles que sigan animando y apoyando, porque son muy importantes para nosotros", sentenció.

"Kervin va a un ritmo diferente al resto. Todo lo que pasa por su lado lo barre. Aketxe es el jugador más profesional que tenemos y el que mejor entiende el fútbol"

Mientras, en el capítulo de las aportaciones individuales, a Gabi se le preguntó por Arriaga, de gran rendimiento en el medio y sobre el que no escatimó elogios: "Kervin va a un ritmo diferente al resto. Él forma parte de ese proceso de estabilidad defensiva. Todo lo que pasa por su lado lo barre. Está siendo, si no el más importante, de los jugadores más importantes de la plantilla con su carisma y experiencia internacional, sabe lo que es competir a alto nivel", explicó, dejando claro que el hondureño es más que intocable, mientras que también está jugando mucho Aketxe, con un nivel mucho más bajo, aunque los elogios al vasco, de decepcionante temporada hasta el momento, no fueron menores: "Ager es el jugador más profesional que tenemos y el que mejor entiende el fútbol. Es verdad que no le están saliendo las cosas, aunque viene de una temporada donde fue de los mejores de la categoría. Aporta a balón parado, nos da jerarquía y casi nunca pierde el balón en zonas peligrosas. Es muy importante para nosotros y le voy a defender. Entiendo las críticas hacia él, también hacia mí, pero les tengo que hacer ver que son los mejores".