Kosa: "Ha sido la temporada más difícil que he vivido"

Desde que fue presentado a finales de agosto como una apuesta de futuro para el eje de la zaga del Real Zaragoza no se le había escuchado hablar a Sebastian Kosa, que, lesión en el tobillo que le dejó fuera cuatro meses, desde finales de octubre hasta mediados de febrero, apenas ha tenido oportunidades de jugar en su primer año de zaragocista. Ha hablado para un medio de su país, para el Sportnet de Eslovaquia, y no ha dudado en admitir que no lo ha pasado bien en esta campaña. "No voy a mentir, diré que esta temporada ha sido la más difícil que he vivido, tanto física como mentalmente", asegura el central, llegado en verano del Spartak Trnava y por el que el Zaragoza pagó 250.000 euros por el 50% del pase, firmando contrato hasta 2028, si bien esa cantidad sube de forma pequeña en paquetes de 25 partidos hasta hacerse el club con el 80%.

Solo cuatro partidos de Liga, dos de titular, ante Racing y Eldense en la primera vuelta, y el de Copa en Hospitalet cuando se lesionó contemplan a Kosa, de nivel escaso cuando jugó y en el que hay puestas esperanzas de cara al futuro, a su evolución y crecimiento. "Debo decir que personalmente me siento genial. Llevo mucho tiempo entrenando sin ningún problema. Además, me he adaptado bastante bien al equipo. Estoy listo para cada partido, así que solo espero una oportunidad y creo que la aprovecharé", dice el central, internacional absoluto con Eslovaquia y que estuvo citado y jugó con la U21 en marzo ante Francia y Alemania en dos amistosos sin haber vuelto a tener minutos en el Zaragoza tras esa lesión en Copa.

Con Gabi, en seis partidos, solo tuvo minutos en el tramo final ante el Mirandés para pasar a defensa de tres centrales y mantener la victoria. "Ya hablé con el entrenador; soy un jugador al que le gusta hacer preguntas, comunicarse, y de hecho le pedí su opinión, su perspectiva. Él me dijo que debía trabajar en ello y también que le gustaba cómo entrenaba, le gustaba mi enfoque, mi deseo, mi compromiso y que no tenía absolutamente nada que criticarme", asegura en ese medio eslovaco el jugador zaragocista, que esta semana no pudo entrenarse por un proceso febril el miércoles..

"Quiero demostrar que soy un jugador válido y cuando tenga una oportunidad la quiero aprovechar", insiste en Sportnet Kosa, que llegó al Zaragoza avalado por su amplio recorrido en la Liga de su país. Y es que en la Nike Liga de Eslovaquia disputó 119 partidos con el Trnava (llegó en juveniles desde el Nitra en 2020), a los que suma otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección y con debut ya en la absoluta en marzo de 2024. Con la U21 de Eslovaquia acumula 8 partidos y estuvo con la absoluta en la pasada Eurocopa, pero no llegó a jugar.

En todo caso, el defensa tiene ya una trayectoria importante a sus espaldas y espera confirmarla en el Zaragoza, aunque será el club el que decida en junio sobre su futuro tras esta temporada de tan baja aportación. En todo caso, ahora todo está focalizado en él y en el grupo en el partido del domingo en A malata. "Por supuesto, sabemos lo importante que es este partido en Ferrol. No hubo nerviosismo en el vestuario durante toda esta, por así decirlo, crisis. Esto demuestra que, a pesar de la juventud con la que contamos, los jugadores son bastante maduros", añadió Kosa, que confiesa que le ha sorprendido la dureza de la Segunda española en comparación con la élite eslovaca, la Nike Liga. "Los que llevan más tiempo jugando aquí la comparan con la Championship, que se dice que es la más física. Realmente hay mucha intensidad y pelea aquí, es muy físico y los jugadores tienen una calidad extrema con el balón. Así que realmente tienes que estar concentrado todo el tiempo en un partido", sentencia.