Iván Azón no supera su gafe en el Como: es baja por un problema de rodilla

No está teniendo suerte Iván Azón en su llegada al Como 1907, ya que ahora sufre molestias en la rodilla, algunas informaciones apuntan a un fuerte golpe, y no ha podido entrenar en toda la semana, por lo que Cesc Fábregas no lo ha citado para el partido de esta tarde ante el Parma a la espera de que haya mejoría en esas molestias o para descartar una dolencia mayor. El exdelantero del Real Zaragoza, que se marchó traspasado en enero al club italiano, aún no ha podido debutar en la Serie A y tras la jornada de hoy solo restan ya tres citas del campeonato, con el equipo de Cesc ya habiendo logrado la permanencia matemática.

"Azón no está muy bien y esta semana no se entrenó, tiene un problema en la rodilla, ya que se hizo daño en esa zona", dijo Cesc en la previa del choque ante el Parma. El delantero se marchó traspasado por 2 millones en el último día de la ventana invernal (con medio millón más en función de rendimiento), el 3 de febrero, y una semana antes había sufrido ante el Málaga una lesión importante en el sóleo, por la que ha estado dos meses de baja y de la que tuvo una leve recaída.

En los dos últimos partidos, ante el Lecce y el Genoa, Cesc lo tuvo en el banquillo y no le dio minutos, por lo que tres meses después de su llegada al Como sigue sin debutar. En total, se ha perdido 12 partidos en el conjunto italiano, con el que firmó contrato hasta 2029. El Zaragoza lo traspasó en enero al acabar su vínculo en junio y para obtener una importante cantidad de dinero ya que el rendimiento del ariete le había colocado en la agenda de muchos equipos, con ofertas importantes y que hacían imposible su renovación con la propuesta que le hizo el club aragonés.

Azón había jugado en 24 jornadas de esta temporada con el Zaragoza, sin problemas físicos y hasta en 25 partidos oficiales sumando uno de Copa, con 8 dianas, antes de marcharse al Como, donde está acumulando problemas físicos y mala suerte. El delantero ya sufrió en la pretemporada de 2022 un edema óseo en su rodilla izquierda que le dejó dos meses de baja y se perdió los primeros partidos de la 22-23, mientras que en la campaña siguiente, en la 23-24, una artropatía en la rodilla derecha le tuvo fuera desde mediados de noviembre hasta después del parón navideño de esa temporada.

Azón debutó en 2020, en Tenerife y de la mano de Rubén Baraja, en el último partido del entrenador vallisoletano en el Zaragoza y se hizo fijo con Iván Martínez para firmar su contrato profesional en el primer equipo al disputar cinco encuentros. Renovó en 2022 por tres temporadas siendo importante con Juan Ignacio Martínez, aunque el entrenador alicantino lo utilizó más como revulsivo y después de una temporada 21-22 donde anotó siete dianas en la recta final y fue el máximo goleador junto a Vada. En la 22-23 las lesiones le lastraron y en la pasada tampoco le abandonaron, con un problema de rodilla que le dejó fuera dos meses, aunque en el tramo final volvió a ser decisivo con Víctor Fernández.

En la campaña actual fue la de su explosión, con un nivel excelso pese a que al principio de Liga tenía rol de suplente con Víctor, pero se hizo fijo por méritos propios, también con la llegada de Miguel Ángel Ramírez hasta su traspaso el pasado 3 de febrero.