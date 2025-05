Manu Vallejo confirma en A Malata su clara decadencia

Cumplió el pasado 14 de febrero Manu Vallejo 28 años, una edad ideal en la mayoría de futbolistas y que en su caso se ha alejado bastante de ese patrón. Como si el fútbol le hubiera dado ya la espalda, el jugador gaditano, cedido en la 23-24 por el Girona en el Real Zaragoza, y de bajo protagonismo cuando llegó al final de ese mercado como broche de oro para la ventana veraniega, solo ha confirmado en el Racing de Ferrol que su decadencia parece imparable, ya que su rol en A Malata, a donde arribó como gran apuesta tras rescindir del Girona, ha sido más escaso si cabe. Tanto que no juega desde diciembre en ese equipo y en la inmensa mayoría de encuentros ha estado en el banquillo y sin minutos para Ale Menéndez, que aún no lo ha utilizado ni una sola vez.

Manu Vallejo, por el que el Valencia pagó más de 5 millones de euros y que fue campeón de Europa sub-21 en 2019, no ha sio titular en Liga ni una sola vez en el Racing de Ferrol y sus últimos minutos datan del descuento ante el Oviedo en la jornada 18, allá por el 8 de diciembre y con Cristóbal Parralo aún como técnico. 108 minutos en siete partidos de Liga a los que añade dos titularidades de Copa, una de ellas ante el Cuarte con su único gol. En teoría, tenía que llegar al Racing de Ferrol, con una de las fichas más altas, casi 200.000 euros netos, para hacer olvidar a Iker Losada pero ha estado a años luz de eso.

En todo caso, esa decadencia ya se vio en el Zaragoza. El club aragonés lo quiso fichar recién llegado Cordero en enero de 2023. El ejecutivo cartagenero había propiciado su salto al primer equipo en el Cádiz, donde deslumbró, pero él apostó por irse al Oviedo con Álvaro Cervera. El Zaragoza le esperó después, en verano, y ya tenía el sí del gaditano desde julio, que llegó como último refuerzo de esa ventana, cedido con una opción de compra de 1,6 millones en caso de ascenso zaragocista, como uno de los más ilusionantes también.

Cesión pobre en el Zaragoza

Pronto se vio que estaba lejos del jugador que fue en el Cádiz y que también ofreció mucho en ataque en el Valencia, olfato, desparpajo y calidad sobre todo. Su aportación fue de más a menos, con 29 citas ligueras, pero solo ocho de titular, la última en Albacete en el estreno de Julio Velázquez, con dos goles (Cartagena y Espanyol) y dos asistencias, pero con una perdida de protagonismo absoluto en la segunda vuelta para jugar muy poco con Víctor y quedarse lejísimos de las expectativas.

"Es una incógnita siempre el porqué no tiene más minutos. He visto a Manu entrenar semanas bien y otras entrenar peor. En muchos momentos no veo que Manu sea el mejor", dice su actual entrenador

Regresó al Girona, donde no tenía ninguna cabida en un proyecto de Champions, y acabó por rescindir el año de contrato que le quedaba para, tras cambiar de representantes, marcharse a A Malata. En el Ferrol, donde arribó al final del verano con un problema vírico que le hizo perder varios kilos y que lastró su preparación, no ha llegado ni a ser titular en Liga. “Es una incógnita siempre el porqué no tiene más minutos. He visto a Manu entrenar semanas bien y otras entrenar peor. En muchos momentos no veo que Manu sea el mejor. En pinceladas muestra el jugador que es, pero eso luego hay que llevarlo al contenido en el complemento de lo que es un equipo”, decía Ale Menéndez a finales de marzo para justificar que nunca le dé minutos, decisión que ha mantenido hasta el momento. Con ese poco protagonismo, su salida fue imposible en enero por su alta ficha y su clara caída en los últimos tiempos y el descenso del equipo le hará buscar nuevo destino en junio.

El caso es que su momento actual no casa con lo que parecía hace solo unos años. Formado en las categorías inferiores del Cádiz, tras militar en el Balón de Cádiz y llegar al club amarillo en juveniles, llegó a firmar 10 goles, 8 de ellos en Liga, en el equipo gaditano en la 18-19, lo que llevó a que el Valencia pagara 5,5 millones por él en enero de 2019, pero se quedó hasta el final de ese curso en el cuadro andaluz. Vallejo estuvo cedido en la 21-22 desde enero en el Alavés, con el que no pudo evitar el descenso y sin opción de compra. Y el Valencia llegó a un acuerdo de traspaso a coste cero, y solo por premios por objetivos, para firmar en 2022 por tres años, hasta 2025, con el Girona, donde su carrera sufrió un parón que no deja de tener efectos.