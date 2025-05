La previa del Racing de Ferrol-Real Zaragoza. No hay más excusas

Ha ido desperdiciando oportunidades el Real Zaragoza, en gravísima situación cuando Gabi Fernández tomó los riendas hace 6 jornadas con un equipo que se cayó primero con Víctor Fernández y que apenas reaccionó con Ramírez para tocar más fondo después si cabe con el canario y que de momento no ha logrado huir del descenso. La mejoría con el madrileño no ha sido numérica, con solo 6 puntos de 18, y se diría que, fortaleza en la estrategia al margen, tampoco futbolística, pero el Eldense le ha dado vidas en estas semanas y ahora llega la hora de no fallar ni una ocasión más, con la visita al ya descendido Racing de Ferrol este domingo para después recibir en La Romareda a un Cartagena que dio antes con sus huesos en Primera RFEF. Dos partidos para sellar seis puntos y dejar en anécdota los tres últimos encuentros. Ese es el objetivo y no hay excusas para no rubricarlo, empezando por ganar en A Malata ante el peor ataque de Segunda.

La cita es de victoria inexcusable para el Zaragoza, que no se debe fiar de la condición del enemigo, pero que tiene que aprovechar que pone la vida en juego mientras el cuadro gallego está en depresión tras consumar su descenso el martes. Todo lo que no sea ganar, con el Eldense jugando después en Almería en un compromiso de alta dificultad para los alicantinos, no se entenderá se mire por donde se mire. El Zaragoza ya ha alargado bastante la agonía, ya ha jugado en demasía con fuego y ya ha expuesto mucho el corazón de su sufrida afición. Es hora de acabar con este padecimiento y, de los dos compromisos seguidos ante rivales descendidos, el de Ferrol, por disputarse fuera y porque el rival está menos desahuciado y juega mejor, parece más difícil a priori que el del Efesé en La Romareda el sábado 10.

Las cifras de la salvación

El Zaragoza debe sumar al menos dos victorias en los 5 partidos que restan. Es mucho, un abismo, si se mira que solo lleva dos en las 16 jornadas de la segunda vuelta y una más si se contemplan las últimas 24 citas ligueras, pero con los enemigos que tiene ahora enfrente (después restarán Oviedo y Castellón fuera y Deportivo en La Romareda) es factible, mucho, dejar muy encarrilada la permanencia. "Tenemos en estos dos partidos la salvación del Real Zaragoza", dijo Gabi el viernes. Bueno, pues lo primero es ganar en Ferrol y recorrer la mitad del camino.

Mal viajero

La estadística no favorece, eso sí, al Zaragoza, que solo ha ganado un partido de sus últimas 11 salidas y que ha perdido en seis de las ocho más recientes, datos que no hablan bien de su potencial de viajero, aunque casi ningún número del cuadro zaragocista habla bien de su rendimiento en un curso tan desastroso para un equipo que está firmando la peor de sus 12 temporadas en la categoría de plata. Sin ningún genero de dudas además.

Gabi, que recupera a Vital tras su sanción y que solo tiene de baja a Keidi Bare, de recaída en el sóleo en un año maldito del albanés, agitará de nuevo la coctelera de la alineación, volviendo al 4-4-2 que modificó ante el Huesca y con Dani Gómez en punta como factible novedad, aunque también apuntan a regresar Tasende, al lateral zurdo, y Toni Moya a la medular. Francho, eso sí, no se mueve del lateral diestro, donde pierde prestaciones, y Pau sigue en el once zaragocista.

Con esas armas llega el Zaragoza a A Malata ante un Racing de Ferrol que ratificó su descenso el martes en Almería tras una campaña horrorosa en la que Alejandro Menéndez ha hecho peor labor de la que dejó Cristóbal Parralo en la primera vuelta. Regresará a Primera RFEF el cuadro gallego, que es el menos goleador de la categoría, con 20 goles en 37 partidos, y el que más remates necesita para marcar. Sin embargo, es un equipo que juega mejor de lo que dicen sus números y que puede ser peligroso liberado ya de cualquier presión. Menéndez no podrá contar al final con Naldo y Puric, que cumplen una sanción notificada este mismo sábado, cuando vieron la quinta el martes en Almería. Así funcionan los comités.... Vuelve Rober Correa y son baja Cabaco, Buñuel y Perea. Da igual en el fondo, el Zaragoza tiene que ratificar que se juega mucho más, que las experiencias recientes ante rivales ya descendidos matemáticamente no se deben tener en cuenta (dos victorias y tres derrotas es el balance zaragocista), que no hay excusas y que solo vale ganar. no hay otra.

Alineaciones probables

Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Dorrio, Rober Correa, David Castro, Brais Martínez; Manzanara; Naim, Josep Señé, Álvaro Sanz, Dorrío; Álvaro Giménez.

Real Zaragoza: Poussin; Francho, Lluís López, Jair, Tasende; Kervin Arriaga, Toni Moya, Guti, Pau Sans; Soberón, Dani Gómez.

Árbitro: Moreno Aragón (Comité madrileño)

Estadio: A Malata

Hora: 16.15.