La crónica del Racing de Ferrol-Real Zaragoza (1-2). Triunfo de oro en el desastre

Ganó el Real Zaragoza en A Malata a un Racing descendido y ese triunfo, oro puro, para huir del descenso, una victoria tan necesaria como obligada, ni puede ocultar el desastre que perpetró en Ferrol, donde jugó un muy mal partido en todos los órdenes. Se adelantó por medio de Guti nada más arrancar el duelo, puso más ventaja al arrancar la segunda parte por medio de Adu Ares, el mejor y casi único zaragocista, pero el enemigo, que acortó distancias en un penalti de VAR rechazado por Poussin y transformado por Señé, fue en muchos tramos superior, sobre todo con balón, y le hizo vivir al zaragocismo al borde del infarto con un sufrimiento inaceptable.

El partido, en lo futbolístico, es indefendible para los de Gabi, con una imagen preocupante que subraya que la mejoría con el técnico madrileño ha sido muy escasa, por no decir nula, en estos siete partidos, aunque la orilla ya se ve más cercana. Del cómo se puede debatir muchísimo, pero al menos el Zaragoza hizo lo que tenía que hacer y ya puede mirar al siguiente recién descendido, el Cartagena, y el sábado en La Romareda. También debe ganar, a ver si es capaz de hacerlo con mejor imagen... Con peor, parece imposible. Menos mal que le han llegado estos choques ante enemigos desahuciados.

Retomó Gabi el 4-4-2 y realizó tres cambios en el once, con Tasende en el costado izquierdo y Toni Moya en la medular para que Guti cayera de falso interior zurdo y Dani Gómez, de retorno al once, se ubicara por delante de Soberón en un Zaragoza que no había empezado a sudar cuando se adelantó en un pase de Toni Moya que dejó solo a Dani Gómez, que no acertó en el mano a mano, pero el despeje de Jesús Ruiz le llegó a Soberón para que su pase lo enviara a la red Guti con solo 28 segundos de partido.

El Zaragoza pudo sentenciar en unos minutos iniciales donde el Racing estaba noqueado por el reciente descenso matemático, con agresividad en la presión blanquilla, pero de negativa ejecución posterior. Pau, a pase de Soberón, no pudo rematar bien y el canterano puso un buen centro después que no encontró a nadie. El pobre fútbol zaragocista se empezó poco a poco a hacer patente, con muchos envíos en largo y sin dominio en la medular, aunque Soberón, tras un mal control de Señé, remató muy centrado. El rival daba facilidades, el ritmo del juego era nulo, propio de un bolo veraniego, pero el Zaragoza no aprovechaba nada y con el balón el cuadro gallego era bastante más aseado que los de Gabi, sobre todo por el flanco de Héber Pena, que ponía en aprietos a un Francho muy exigido de lateral.

Cambio de guion al descanso

Soberón y Pau no aprovecharon otro fallo rival, este de Brais, y Guti remató mal una llegada de Francho por la derecha, pero el Zaragoza no era mejor que el enemigo, tenía menos balón, aunque al menos no sufría atrás, porque la inocencia ferrolana en ataque era la de todo el curso para que al descanso se llegara con la ventaja. Tras el intermedio, Gabi cambió a un 4-3-3 con la salida de Luna al lateral y de Adu de extremo y el paso de Francho al medio y que Soberón y Arriaga, este con amarilla, se quedaran en la ducha.

Una faltita de Álvaro Giménez a Jair anuló el gol del empate del Racing y llevó el susto al zaragocismo, antes de que Adu hiciera el 0-2 en una muy buena acción individual en el 51, con recorte a Manzanara y remate ajustado al palo. En ese contexto, ante un recién descendido, cualquier partido habría acabado. El del Zaragoza, no. El rival acumuló posesión, mejoró con las salidas de Insua y Chiki, y el Zaragoza era un flan, con un fútbol de mínimos y con miedo por doquier en el césped y en el banquillo.

Penalti por el VAR

Un remate de Insua en el área, donde controló con comodidad, dio en la mano de Luna y Milla Alvéndiz avisó a Moreno Aragón, que primero no vio penalti y después sí. Señé lo lanzó mal, Poussin lo rechazó y el centrocampista lo remachó a la red para el 1-2 a la hora de juego. De ahí al final las toneladas de sufrimiento se fueron acumulando para un Zaragoza de fútbol inaceptable, repleto de nervios y en el que ni Bazdar ni Aketxe mejoraron la faz, con Gabi haciendo solo cambios defensivos para tratar de proteger el triunfo. Correa no remató una falta de Héber Pena e Insua, con dos intentos seguidos que se fueron altos, para que el rival pudiera empatar y Francho, a pase de Adu Ares, tuviera la ocasión de sentenciar sin lograrlo.

Con Vital de tercer central, con el balón quemando siempre, con el corazón en un puño y con un remate al palo de Bazdar acabó un partido impropio, pero de valiosa victoria. Con eso hay que quedarse. Y menos mal...