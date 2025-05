Bazdar no sale del laberinto

La casi media hora con la prolongación que tuvo Samed Bazdar en A Malata ratificó el mal momento del serbio, internacional con Bosnia desde noviembre tras cambiar de selección, que volvió a dejar claro que está lejos de la versión que ofreció a su llegada, cuando en verano fue la gran apuesta del Real Zaragoza, que lo fichó por 1,5 millones desde el Partizan, firmando un contrato hasta 2029. No vive un buen momento el punta, algo que él sabe, no está en su punto óptimo de forma física y a eso le suma la ansiedad tras mucho tiempo sin marcar, desde el 23 de octubre, sin estar en un nivel alto de aportación, desde que regresó de la lesión sufrida frente al Albacete a finales de noviembre, sin ser fijo en el once y con la delicada situación que vive el equipo en los últimos meses.

El cóctel se completa con la juventud del futbolista, que cumplió 21 años el 31 de enero, y en ese conjunto de situaciones está la explicación a la sideral distancia entre el Bazdar de comienzo de Liga y el actual. Ante el Racing de Ferrol, donde jugó en punta, su nivel fue bajísimo, hasta preocupante, muy desconectado del partido y mandó una clara ocasión al palo en el descuento en un mano a mano con Jesús Ruiz, donde dejó claro que le falta la confianza que sí tenía en los primeros meses de Liga.

«A Samed le he visto con mucha energía. Es un jugador con una envergadura grande y que puede actuar de delantero o por banda. Tiene gol, que es lo más importante en el fútbol actual. Creo que va a ser un jugador muy importante para nosotros» , dijo Gabi del ariete cuando este regresó de jugar con Bosnia en la ventana de marzo, participando ante Rumanía y Chipre, lo que le privó de estar en el partido ante el Córdoba, que no habría podido jugar por su expulsión ante el Almería, en el último partido con Ramírez.

El entrenador canario recuperó al jugador a mediados de enero, después de la importante lesión en el isquiotibial que tuvo ante el Albacete, una rotura de gran tamaño en esa musculatura de su pierna izquierda y que le dejó mes y medio de baja, atenuada por el parón navideño. Eso sí, cortó en seco su trayectoria de zaragocista. Ese momento fue clave para Bazdar, que era fijo con Víctor, que siempre apostó por él como acompañante del 9, para jugar con libertad de movimientos, para explotar su talento, lo que entre otras cosas benefició mucho a Azón.

Bazdar dejó pinceladas de su fútbol y goles repletos de calidad, como el anotado ante el Levante, con recorte a Pablo Martínez y disparo ajustado al palo con la izquiera desde la frontal, el marcado en Elda, tras regatear al portero con suficiencia o el segundo que hizo en el Heliodoro tras mandar a la red un pase de Lluís López. Sumaba 4 goles y 3 asistencias, 2 de ellas a Azón ante el Granada, cuando llegó esa rotura de fibras ante el Albacete el 30 de noviembre.

Volvió frente al Tenerife el 19 de enero, con asistencia a Clemente en el tanto que supuso el 1-2 y el paso para empatar después, pero vio la quinta amarilla de forma absurda en el descuento y después de cumplir sanción Ramírez se empeñó en que tenía que jugar cerca del área, de referencia. «Por su dinamismo y su capacidad puede actuar en cualquier posición de ataque. Es un jugador que tiene gol, por lo que todo lo que sea alejarle del área no sé si es bueno. Yo prefiero tenerlo lo más cerca posible de la portería», aseguró el entrenador canario cuando tuvo a su disposición al ariete.

Sin embargo, Bazdar no se adaptó a ese rol y combinó titularidades y suplencias, bajando prestaciones y empezando a dejar claro que no estaba a gusto en el campo. Ante el Sporting tuvo la victoria en sus botas antes del empate de Dubasin, pero pecó de egoísta y no le dio el balón a Adu Ares para que en el choque en Almería saliera a falta de 20 minutos y viera la roja directa por una dura entrada en plancha y a destiempo sobre Marc Pubill.

Su presencia con Gabi

Con Gabi y tras perderse su estreno, fue suplente en Santander y ha sido titular ante Mirandés, Eibar y Levante, donde fue relevado al descanso para partir desde el banquillo en los dos últimos partidos, en el derbi, donde jugó en el tramo final caído a banda derecha, y en Ferrol, que lo hizo de referencia, aunque es verdad que el madrileño lo ve más de segundo punta que de 9, pero el contexto del partido en A Malata le llevó a esa apuesta con el serbio, que no funcionó.

A la temporada le restan cuatro partidos y la lesión y el momento actual de Bazdar han manchado el acierto en su apuesta, que incluía el pago del otro 50% del pase de forma obligada en caso de ascenso (es voluntario en cualquier momento). Su gran irrupción le llevó a estar en la agenda de equipos de Primera y la confianza en el club se mantiene absoluta en las posibilidades del ariete, que tiene que salir del laberinto.