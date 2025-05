El corazón de Guti, la clase de Adu Ares y la única razón de ser de este Zaragoza

Aquello no había hecho más que arrancar y Dani Gómez no acertó en la definición de un mano a mano ante Jesús Ruiz. El disparo del delantero golpeó en el portero del Racing de Ferrol. El rechace le cayó a Soberón, que templó los nervios, desaceleró la primera jugada del partido y puso la pelota en el lugar preciso y con el toque adecuado. Por el centro del área entraba Guti, que acertó a marcar golpeando el esférico con todo su corazón.

Era el 0-1 del Real Zaragoza en A Malata en el minuto que inauguraba el juego. Un gol que parecía aventurar un guion de partido que no se cumplió. El equipo de Gabi Fernández perdió deliberadamente la posesión (36% a 64%) y, también en ventaja, se dispuso muy atrás incluso ante un rival ya descendido. Ha sido una propuesta recurrente con el actual entrenador. El Real Zaragoza jugaba dos encuentros en uno: ante el Racing de Ferrol y frente a otro enemigo temible y amenazador, sus miedos.

Ese temor provocó que el equipo se dedicara a guardar la viña como misión prioritaria. Perdió la posesión, dio casi la mitad de pases que el conjunto gallego y disparó menos veces. Por momentos estuvo hasta arrinconado, escondido en un bloque bajo que provocó más de un sobresalto, con un gol anulado a Álvaro Giménez entre ellos.

El tanto de Adu Ares aclaró la tarde y el futuro. El extremo vasco firmó una acción repleta de elegancia con un control orientado bellísimo, una rápida diagonal hacia el borde del área y un golpeo de diestra raso que se coló junto al palo. Un gol de mucha clase, de talento puro. Lástima que Adu haya enseñado su calidad a cuentagotas y de manera muy insuficiente esta temporada.

El 0-2 no cambió el plan de Gabi. El equipo aragonés siguió renunciando al balón y continuó esperando cerca de su propia área como medida preventiva, atenazado por sus inseguridades y sin apenas certezas. Sufrió tras el tanto de Señé y acabó completando un muy mal partido pero con un extraordinario resultado.

No hay que mirar más allá y nada tiene más importancia ahora mismo. A estas alturas, con este Zaragoza es irrelevante el cómo. Sólo tiene valor el qué. No hay otra razón de ser para el equipo que sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia en el fútbol profesional, todavía sin cerrar a falta de cuatro jornadas. El equipo no podrá evitar que la temporada sea calamitosa, pero tiene la misión de eludir una catástrofe histórica. Para llegar a ese objetivo vale cualquier medio. El fin lo justificará.