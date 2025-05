El Real Zaragoza volverá a la carga por Txema Indias

Txema Indias continúa encabezando el listado de preferencias del Real Zaragoza para ocupar la dirección deportiva vacante desde la destitución, hace casi dos meses, de Juan Carlos Cordero, pero, de momento, el club aragonés pincha en hueso con el vasco, que sigue ejerciendo en el Leganés, con el que tiene contrato hasta final de temporada, a pesar de que la entidad madrileña ya incorporó un nuevo director deportivo hace semanas.

Indias, al que le une una gran relación con Mariano Aguilar, consejero deportivo del Real Zaragoza, sigue siendo el elegido y el que encaja de lleno en los planes de futuro de la SAD, si bien la adquisición de un nuevo director deportivo sigue paralizada a la espera de que el equipo selle definitvamente la salvación o, al menos, el peligro se aleje de forma definitiva, algo que podría suceder este mismo sábado si el cuadro de Gabi logra el triunfo en La Romareda ante el descendido Cartagena.

Indias, en todo caso, ya dijo al Real Zaragoza que no lo ve claro ante la complejidad de la actual situación, con el equipo anclado por quinta temporada consecutiva en la zona baja de la tabla y con el único objetivo de salvar el pellejo. El club aragonés, de momento, no logra persuadir al donostiarra, aunque no está dispuesto a renunciar ni a tirar la toalla sin volver a intentarlo.

Por eso, la intención es acometer un nuevo intento en cuanto la situación deportiva lo permita. El club pretende convencer a Indias con un proyecto ambicioso en el que la dirección deportiva debe ser un pilar básico. En ese sentido, la entidad tiene clara la necesidad de dotar de estabilidad a una parcela sometida a demasiados vaivenes en las últimas campañas y es ahí donde tratará de seducir a Indias, al que ofrecería un contrato de larga duración.

Pero el director deportivo sigue sin verlo claro. Seguido de cerca por otros clubs de Segunda y tanteado por algún otro de Primera, la notable trayectoria del donostiarra y sus buenas temporadas en el Leganés, en el que lleva desde 2015, avalan a un profesional que ya es libre para elegir su destino, vinculado sin duda a un nuevo proyecto en otro club. Y el Zaragoza quiere que sea el encargado de diseñar la próxima plantilla y el siguiente intento de abandonar de una vez la Segunda División, en la que cumplirá su decimotercera campaña consecutiva en caso de certificar una salvación aún pendiente, con cinco puntos de ventaja sobre las posiciones de condena a falta de cuatro jornadas por disputarse.

De momento, todo está parado, lo que repercute directamente en un vacío de poder que mantiene al club sin director deportivo y con la incertidumbre envolviéndolo todo. La salvación del equipo lo preside todo y lo demás puede esperar hasta que se alcance tierra firme, pero hay demasiadas cosas por hacer y el tiempo apremia. Por eso, el Real Zaragoza confía en que a partir de la semana que viene la situación deportiva permita liberarse del miedo y pensar en un futuro que el club quiere que esté ligado a Indias, aunque, de momento,, pincha en hueso.