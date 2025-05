Las 100 razones de Raúl Guti

Desde aquel 10 de junio de 2017 en La Romareda, con derrota ante el Tenerife y con gol en su estreno en el Real Zaragoza hasta el pasado domingo en el que Raúl Guti también marcó ante el Racing de Ferrol, esta vez con victoria, han transcurrido 100 partidos, una cifra redonda en un futbolista que, a sus 28 años, se hizo grande en el cuadro zaragocista, con un traspaso de 5 millones al Elche en 2020 y dos regresos al equipo de su vida: el primero en 2024 marcado por la desgracia de una grave lesión en su primer partido y el actual, ya en propiedad, con un rol de futbolista muy importante en el césped y de líder del vestuario. "Raúl está en el momento ideal de su carrera, porque mantiene el poderío físico y le ha añadido un poso y una madurez, además del significado emocional de jugar en el equipo de su vida", dice Raúl Gutiérrez, su padre y coordinador de Fútbol en el Stadium Venecia.

Hasta 32 jugadores aragoneses han alcanzado los 100 partidos en el Zaragoza (Francho, Azón o Francés han sido los últimos), pero pocos, o ninguno, lo han vivido de la forma que le ha tocado al centrocampista criado en el Stadium Casablanca y que llegó en juveniles a la entidad, por su traspaso, el cuarto más alto en la historia de un canterano zaragocista, solo por detrás de los de Ander (Athletic, 11,2 millones), Cani (Villarreal, 8,4) y Jesús Vallejo (Real Madrid, 6, aunque junto al meta Darío Ramos), y porque Guti ha vuelto hasta en dos ocasiones al club, el año pasado cedido por el Elche, con Bermejo entonces rumbo al Martínez Valero, y ahora ya en la operación conjunta con Marc Aguado el pasado 3 de febrero, firmando hasta 2026.

"En ese momento no piensas que va a llegar tan lejos, y él seguro que tampoco lo veía así, porque cuando debutas tienes que ser consciente de que el camino es muy difícil y que has llegado, pero el mantenerte implica muchas circunstancias"

La dedicatoria del primer gol

El primero de esa lista de 100 choques fue ante el Tenerife en el epílogo de esa temporada 16-17, con Láinez en el banquillo y la permanencia ya sellada. Salió en el 66 por Pombo en su estreno y 19 minutos después aprovechó un recorte de Iza Carcelén y un pase a la frontal para embocar su primera diana (suma un total de nueve) como zaragocista, preludio de que llegarían muchas alegrías con esa camiseta. "En ese momento no piensas que va a llegar tan lejos, y él seguro que tampoco lo veía así, porque cuando debutas tienes que ser consciente de que el camino es muy difícil y que has llegado, pero el mantenerte implica muchas circunstancias", asegura su padre, al que Guti le dedicó aquel 10 de junio de hace casi 8 años esa diana, porque "es el que siempre me llevó a todos los campos, me alegro mucho por él. Este gol ha sido en parte para mi familia".

Guti se lamenta en su partido de regreso en la 18-19 ante el Cádiz tras su pubalgia. / ÁNGEL DE CASTRO

Del 28 de su estreno al 26 de la 17-18, donde al principio no subió al primer equipo junto a Pombo, Delmás o Lasure, pero Natxo González le hizo un hueco y le convirtió en fijo en la magnífica reacción en la segunda vuelta en ese rombo junto a Zapater y Eguaras que dio toda la vitalidad a la medular zaragocista para llegar al playoff hasta que la pubalgia le hizo perderse los dos últimos duelos de Liga y la promoción que se escapó ante el Numancia.

Fue operado tras no funcionar el tratamiento conservador en agosto y regresó el 30 de noviembre, con derrota en casa ante el Cádiz, perdiéndose los tres primeros meses de la 18-19, con Lucas Alcaraz ya en el banquillo tras relevar a Idiakez, aunque fue con Víctor Fernández con el que Guti volvió a encontrar su mejor versión, en ese curso y en el 19-20, donde la pandemia frenó a un Zaragoza lanzado y en el que el zaragozano, portador del 14 y autor de 5 dianas esa temporada, anotó una decisiva para empatar en Santander el 29 de febrero poco antes de que el covid lo frenara todo en un equipo lanzado a Primera y en el que Guti era el pulmón en el medio.

Guti celebra un gol en Santander junto a Puado antes del parón por la pandemia. / CARLOS GIL-ROIG

El parón devolvió a otro Zaragoza, mucho más gris, que se cayó del ascenso directo tras una racha impropia, absolutamente desastrosa, y la despedida de Guti llegó el 17 de agosto de 2020, en un Romareda vacía ante el Elche y con el tremendo varapalo del gol de Nino. El centrocampista, titular ese día como en toda la temporada (39 partidos con los dos de promoción y siempre en el once, su curso más completo), salió del campo en el 85, entrando Javi Ros, que fallaría después la pena máxima.

Entonces, en ese momento tras el varapalo de no subir y con la necesidad del club de vender y con ofertas suculentas por en medio, el Almería parecía su destino, con una propuesta importante que superó el Elche, que le daba la opción de jugar en Primera. En el Martínez Valero disputó estos años 127 encuentros, 95 de ellos en la máxima categoría, donde estuvo tres campañas hasta el descenso en 2023.

Guti, tras caer lesionado en la rodilla derecha en La Romareda el 5 de febrero de 2024. / JAIME GALINDO

El mercado de invierno de la 23-24 fue la primera opción para regresar y Guti se agarró a ella y con una operación conjunta que llevó a Bermejo al Martínez Valero, una cesión doble trabajada muchos días, pero que se cerró a última hora. Cuatro días después, y con el 10 a la espalda, Guti cumplió su sueño de volver a jugar en La Romareda ante el Sporting, pero el destino apareció a los 52 minutos, con un remate en el que la entrada de Christian Rivera le supuso una fractura de la rótula de la rodilla derecha con afectación del tendón rotuliano. Intentó seguir unos minutos en el campo, pero la articulación estaba destrozada. El siete de febrero fue operado por los doctores Ripoll y Del Prado. "Volveré más fuerte que nunca, pobre del que quiera robarme la ilusión", anunció entonces.

"Siente que su llegada fue un balón de oxígeno para el vestuario y que por su experiencia y su paso por el Zaragoza es un referente para muchos, sobre todo para los más jóvenes. Ha asumido ese rol y ha dado ese paso adelante y en lo futbolístico está en su plena madurez"

Volvió ocho meses después, a finales de octubre en el Elche y ante el Burgos, aunque la rehabilitación hasta junio la realizó en casa, en la Ciudad Deportiva, y en enero, en las últimas horas del mercado, se volvió a abrir la puerta del Zaragoza, una operación que Cordero aceleró ante el persistente interés del Elche en Marc Aguado y que se culminó sobre la bocina el 3 de febrero. "El fútbol me debe algo, sabía que la oportunidad de volver iba a llegar", dijo en su presentación. Una inoportuna lesión en el tendinoso del bíceps femoral en su primer entrenamiento tras volver hizo hasta pensar que ese regreso estaba maldito, pero no fue así.

Ramírez da instrucciones a Guti antes de su tercer estreno de zaragocista, esta vez en Almería. / CARLOS GIL-ROIG

En Almería, el 15 de marzo y en el último partido de la era Ramírez, salió por Soberón en la última media hora de un pleito que ya estaba sentenciado. Con Gabi ha sido fijo desde entonces, por fútbol y por galones. "No es algo que le obsesione ser capitán, le motiva más ser un futbolista de club y siente que su llegada fue un balón de oxígeno para el vestuario y que por su experiencia y su paso por el Zaragoza es un referente para muchos, sobre todo para los más jóvenes. Ha asumido ese rol y ha dado ese paso adelante y en lo futbolístico está en su plena madurez", finaliza su padre para analizar a un Raúl Guti ya centenario y que a los 100 motivos que ya ha tenido va a sumar a buen seguro muchos más.