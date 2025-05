Adu Ares: "Hay que luchar y dar la vida por este escudo"

Este fin de semana se afronta otro partido clave en la pelea por la salvación frente al Cartagena, equipo que ya está descendido de categoría, pero Adu Ares tiene claro que independientemente del resultado de este sábado en La Romareda habrá que seguir peleando. "Ahora quedan cuatro finales y aunque ganemos este fin de semana, van a seguir quedando hasta que terminemos la temporada", afirma. El extremo es consciente de lo que significa estar en el Real Zaragoza y asegura que "este club tiene una historia muy grande y hay que luchar y dar la vida por este escudo para dejarlo lo más arriba posible".

Pese a que el rival de esta jornada no se juega nada por estar ya descendido, el equipo blanquillo no se fía de la situación del Cartagena y "cada semana analizamos al rival y corregimos nuestros errores, pero en esta Liga nadie te regala los puntos y no nos queda otra que mejorar lo que hicimos el fin de semana pasado para conseguir la victoria". Respecto al encuentro de la pasada jornada frente al Racing de Ferrol, Gabi Fernández les ha trasladado a sus jugadores que "tenemos que tener más tranquilidad con balón, porque desde esa postura le podemos hacer daño al rival. Hay que incidir en ello y tener tranquilidad porque el partido es muy largo".

En ese partido, Adu consiguió anotar el segundo gol en Liga (suma otros tres en Copa), que acabo siendo clave para hacerse con la victoria en A Malata, y para él "lo más importante fueron los tres puntos y me quedo con eso, pero siempre intento devolverle la confianza que tiene puesta en mí el míster". La temporada del extremo cedido por el Athletic Club ha tenido altibajos y no se ha logrado ver un nivel de forma regular por parte del extremo y reconoce que al principio le costó adaptarse. "Al final es la primera vez que salgo de mi zona de confort, por así decirlo. De primeras me costó, pero al final he ido evolucionando y ahora me siento muy bien", indica. Además, apostilla que las expectativas que se tenían sobre él "no me han influido. Cada uno tiene responsabilidad en sí mismo. No tiene nada que ver la situación con que me haya costado más o menos".

Tras su buena actuación de la pasada jornada, el atacante espera que "no haya salido todo todavía mi mejor versión porque soy una persona exigente conmigo mismo y siempre quiero dar lo mejor". Y respecto a seguir en el club aragonés la temporada que viene, ya que está cedido sin opción de compra por el Athletic, afirma que "estoy muy contento aquí y me enorgullece representar este escudo", pero solo piensa en el partido de este fin de semana.

Al inicio de temporada el club estuvo en la parte alta de la tabla y parecía que se iba a estar peleando en esa zona hasta el final, pero la situación actual es totalmente a la inversa, aunque para Adu el fútbol es así. "Al final se dan situaciones y todo el mundo quiere los tres puntos y lucha por ellos. Empezamos muy bien, pero es verdad que hemos ido cayendo. Son situaciones del fútbol y no queda otra que vivir el presente", concluye.