Ander Herrera vuelve a hablar de por qué no regresó al Real Zaragoza: "Es mejor que no se sepa todo"

Ander Herrera, exjugador del Zaragoza, habló de su decisión de no volver al club e irse a jugar a Boca Juniors y aseguró que es fácil criticar cuando no se conocen los entresijos de las cosas, aunque entiende la frustración de la gente.

El centrocampista dio una entrevista a EFE en calidad de embajador de la marca Enterprise Rent-A-Car y habló de las críticas que recibió al no volver al Zaragoza, equipo que pelea este año por no descender de Segunda división.

"Sí, lógicamente. En el fútbol, cuando se desconocen los entresijos de las cosas y al aficionado no se le cuentan... Y mejor que no se le cuenten, porque no quiero que la gente pierda el amor por el club y por los colores, pero lógicamente entiendo que haya gente que sin información... Lo entiendo y lo respeto", dijo Herrera, que fue repreguntado sobre por qué no se puede hablar de esos entresijos.

"Es mucho mejor así, porque soy aficionado del Zaragoza, quiero al club y a la institución y quiero que sigan siendo 30.000 socios, y que los niños sigan siendo del Zaragoza, mis hijas son socias del Zaragoza. Ahora estoy en Boca y no voy a comentar nada más. A veces en el fútbol es mejor que no se sepan todas las cosas".