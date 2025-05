Gabi: "No me preocupa el cómo, solo ganar, firmo el mismo partido y resultado que en Ferrol"

El triunfo en A Malata ante el Racing de Ferrol supuso un paso claro para la salvación en un Real Zaragoza que ahora recibe a otro descendido, el Cartagena, con la idea de sumar un segundo triunfo seguido, lo que no logra desde el inicio de Liga (Cádiz y Efesé), y Gabi tiene claro que ahora mismo el fin justifica los medios y que lo que cuenta es ganar, aunque sea jugando de forma tan pobre como hace una semana. "Firmo el mismo partido con igual resultado que en Ferrol jugando supuestamente igual de mal. Tuvimos cinco ocasiones muy claras ante el portero y de habernos ido 0-5 al descanso no hubiera sucedido nada extraño y la idea igual sería diferente. Entiendo el pesimismo que rodea al equipo, pero a día de hoy solo me preocupa ganar, no la forma ni el cómo", señaló el entrenador zaragocista, que espera que su equipo no caiga en la confianza de ese triunfo ni en el ambiente del homenaje a la Recopa y baje el pistón de la competitividad.

"No nos podemos confiar con el momento y la situación que vivimos. El equipo está dando la cara siempre. Me da un poco de miedo eso, el ambiente de euforia de lo que hemos vivido por esa victoria, los homenajes, la lluvia... No hemos hecho nada todavía y hay que salir a ganar, estoy convenido de que lo haremos", aseguró Gabi, que mantiene la idea de que esa segunda victoria seguida dejaría muy amarrada la permanencia, ya que supondría llegar a los 48 puntos. "Evidentemente ganar otra vez aumentaría mucho ese porcentaje del que todo el mundo habla. Si vencemos al Cartagena las posibilidades de quedarnos en Segunda serían muchas más", dice el técnico, con cuatro partidos y 12 puntos por delante en juego.

"He hecho que el equipo compita, están trabajando bien, estoy muy contento de haber venido y las mismas palabras que dije al llegar las repito, nos vamos a salvar"

De momento, suma siete choques en el banquillo zaragocista, con nueve puntos de 21 posibles. "Vine hace un mes y medio en una situación de extrema dificultad y exigencia, sabía que el reto al venir era difícil y creo que los jugadores han dado un cambio importante a la hora de competir, salvo en el partido ante el Levante. En los últimos cinco encuentros llevamos dos victorias, dos empates y una derrota, con esos números el Zaragoza se salvaría en situaciones normales. He hecho que el equipo compita, están trabajando bien, estoy muy contento de haber venido y las mismas palabras que dije al llegar las repito, nos vamos a salvar", explicó Gabi, al que se le preguntó por el homenaje que La Romareda vivirá por los 30 años de la Recopa, un título que evoca al pasado, a un momento muy glorioso y alejado de la gris realidad actual: "Todo el pasado es motivo de orgullo, pero el pasado no sirve de nada, no me va a ayudar, como tampoco lo hace el futuro. No podemos vivir de lo que pasó hace años, solo de ganar mañana".

"Hemos estado cuidando a Arriaga y decidiremos si sale de inicio" Arriaga completó su segundo entrenamiento con el equipo tras el plan específico que llevó a principios de semana por las molestias en la rodilla derecha que tiene desde el partido ante el Eibar y que en Ferrol hicieron que fuera relevado al descanso. "Lo hemos estado cuidando dos días por sus molestias en una rodilla. El jueves ya entrenó, hoy ha entrenado y mañana decidiremos si está para salir de inicio”, explicó Gabi, que salvo sorpresa apostará por el hondureño en su equipo titular en un partido en el que la única baja es Keidi Bare, por su lesión en el sóleo.

Con esa necesidad de victoria vive su Zaragoza, que no termina de arrancar en lo futbolístico, consumido por nervios y ansiedad, ya que "la situación es difícil por la repercusión que tiene aquí todo, hace falta personalidad para jugar. Hemos dado un aso adelante en ese bloqueo, confío en que se vayan desbloqueando más y hacer más en cuanto al juego. Ojalá todos puedan crecer y hagan más cosas por encima de esa ansiedad", espetó Gabi, que augura un partido complicado ante el Cartagena: “No nos lo va a poner fácil. Viene de ganar a uno de los candidatos al ascenso como el Racing y como no salgamos con concentración, intensidad y ambición, lo pasaremos mal. El Cartagena, con lo que ha salido de los pagos y con su situación, va a intentar reivindicarse y no cometer errores, que nos lleven a nosotros a la ansiedad y los nervios, y esperemos que no sea así. Va a intentar aprovechar nuestros fallos para ganar".

Francho sigue de lateral

Con ese mensaje de prudencia, Gabi también habló de la opción de mantener a Francho en el lateral derecho, donde ya lo ha ubicado en cuatro de sus siete partidos. "A mí me está gustando en ese puesto, no sé qué pasará en el futuro ni quién estaremos, pero ahora mismo lo veo muy bien de lateral derecho", reveló, sin entrar a valorar el nivel de Bazdar, asegurando que salvo Femenías, Nieto y Kosa "todos han tenido oportunidades de inicio", aseguró, sin dar pistas de un once en el que el único cambio puede ser la entrada de Adu Ares en lugar de Dani Gómez y que el equipo se ordene en un 4-3-3 con el extremo cedido por el Athletic junto a Soberón y Pau arriba.

“Firmé hasta el 30 de junio, sin ninguna condición salarial ni de contrato. Este club tiene muchas posibilidades, una gran afición y es una ciudad muy futbolera, posee muchas cosas, pero yo vine a ayudar y mi objetivo es salvar al equipo. No me preocupa el futuro y no hablaré de él hasta que estemos salvados”

En todo caso, pasando de puntillas por ese futuro, Gabi insistió en que no quiere hablar de lo que sucederá desde junio hasta que se consiga la permanencia matemática. “Firmé hasta el 30 de junio, sin ninguna condición salarial ni de contrato. Este club tiene muchas posibilidades, una gran afición y es una ciudad muy futbolera, posee muchas cosas, pero yo vine a ayudar y mi objetivo es salvar al equipo. No me preocupa el futuro y no hablaré de él hasta que estemos salvados”, cerró Gabi, que tiene un pacto verbal con la entidad blanquilla en caso de permanencia para seguir dos años más si así lo deciden ambas partes.