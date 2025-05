Ni historias ni cuentos. La previa del Real Zaragoza-Cartagena

Pasado, presente y futuro envuelven la trascendental cita de este sábado (21.00 horas). La triste realidad del Real Zaragoza le sitúa ante un encuentro clave para el futuro justo el día en que el zaragocismo recordará con más nostalgia que nunca la época en la que se sintió más grande y mejor representado. El 30 aniversario de la conquista de la Recopa de Europa en París presidirá los prolegómenos de un partido que convierte en odiosa cualquier comparación. Aquel glorioso Zaragoza envolvió a su gente en grandeza, todo lo contrario de lo que viene sucediendo desde hace demasiado tiempo. Ahora, la lucha es por no seguir perdiendo dignidad y honor.

Visita La Romareda un Cartagena convertido en el mejor rival posible para seguir escapando de la quema. Ya descendido, colista y con problemas de impagos, la ocasión la pintan calva para un Zaragoza que, sin embargo, no está para sentirse superior a nadie. Además, los murcianos vienen de ganar en su feudo a uno de los mejores conjuntos de la competición y aspirante al ascenso directo, el Racing, así que confianzas las justas, sobre todo, porque este Zaragoza lleva tiempo siendo uno de los peores de Segunda.

La balsámica e indispensable victoria en Ferrol ante otro descendido ha mitigado algo la congoja y reducido la intensidad de una luz de alarma que, en todo caso, sigue encendida. Un revés, otro más, en casa y frente a un adversario desahuciado junto a una victoria del Eldense frente a un Málaga prácticamente salvado devolvería una legión de fantasmas a La Romareda, que promete ofrecer una nueva lección de comportamiento irreprochable y fidelidad a unos colores.

La penúltima cita de la historia en el viejo estadio será un tributo a los que fueron, otra mano en el hombro a los que son y una nueva advertencia a lo que está por venir, que nunca deberá ser lo mismo. El Real Zaragoza, uno de los clubs más prestigiosos y laureados del país, no puede seguir empeñado en caer tan bajo. Aquella mirada al pasado y ese agradecimiento eterno a los héroes darán paso a cánticos de apoyo y respaldo a otro Zaragoza que trae por la calle de la amargura a miles de almas que un día le juraron amor eterno.

Hace tiempo que no caben más excusas. Solo vale la victoria para dar un paso de gigante en ese raquítico objetivo que pasa por conservar el pellejo. Gabi, que está cumpliendo con la compleja tarea que le encomendaron, ha conseguido convertir un alma en pena en un grupo competitivo que lucha bajo una bandera en la que luce, en letras bien grandes, que el fin justifica los medios. Y los miedos también. Solo vale ganar, de la estética ya hablaremos en otro momento.

No están previstos muchos cambios en el once que presentará Gabi para la cita más importante de la historia moderna del club. Poussin apunta a seguir escudado por Francho y Tasende en los laterales y por Lluís y Jair en el centro de la zaga. Arriaga, entre algodones toda la semana, llega a tiempo para asumir la sala de máquinas junto a Moya y Pau Sans parece, al fin, haber llegado para quedarse en una formación a la que volverá Adu Ares, seguramente, el que mejor ha llegado al fin de curso. Guti, quizá otra vez tirado a la izquierda, y Soberón completarán un once obligado a marcar diferencias respecto a un Cartagena, con solo 20 puntos (a 25 del Zaragoza) motivado ya tan solo por el deseo de sus jugadores de mostrarse al mundo en busca, en numerosos casos, de un contrato interesante.

Con las bajas de los tres lesionados que se mantienen inactivos: el defensa Kiko Olivas, el centrocampista Luis Muñoz y el delantero uruguayo Gastón Valles, es posible que Fernández Romo repita el once que dio la campanada ante el Racing.