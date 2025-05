La apoteósica celebración de la Recopa. Un paseo por las nubes

Paco había visto el partido en casa, con su familia. Como siempre que había vuelo de por medio, él tenía que quedarse para recoger al equipo en el aeropuerto, pero el destino le reservaba un inolvidable paseo por las nubes, seguramente, el trayecto más especial de su vida. Y de muchos. El que llevó al Real Zaragoza hasta la Plaza del Pilar, epicentro de la comunión más grande jamás vista en la capital. «Aquello fue increíble, una locura. No sé cuánto nos costó llegar, pero fue mucho tiempo. Nos escoltaba la Guardia Civil y la Policía tenía que apartar a la gente para que pudiera pasar el autocar. De lo más especial y emocionante que me ha pasado en la vida. Alguna lágrima se escapó», admite Peiró, durante más de cuatro décadas conductor del autobús del Real Zaragoza. «Ojalá los que llegaron después hayan disfrutado o lo hagan tanto como lo hice yo», dice.

Paco ha visto de todo. Más alegrías que penas, sin duda, «aunque también viví dos dolorosos descensos», recuerda. Pero aquel eterno desfile entre laureles estuvo por encima de todo. «Primero fuimos a La Romareda porque algo había que hacer allí, me fui a casa a ducharme y cambiarme de ropa para luego bajar a la Plaza del Pilar, pero es que no había forma de salir de ahí y muchas veces tuvimos que ir en dirección contraria. Una pasada, de verdad. Una vivencia extraordinaria que me acompañará para siempre», rememora Peiró, de 78 años y jubilado desde hace 14.

A su lado, en el autocar de los sueños, estaba envuelto en orgullo Alfonso Soláns Serrano, el presidente. «Tuve que quitar el botón giratorio del cierre de la guantera que había en el salpicadero porque ahí llevaba el presidente bien sujeto el trofeo». En el interior todo era locura y jolgorio. «Bajábamos por Gran Vía y Paseo Independencia entre una marea de gente que no paraba de gritar, casi tanto como los jugadores dentro del autocar. Todo el mundo golpeando las lunas, cantando y sin parar de hablar. Todo era apoteósico. No se gana una Recopa todos los días».

No estaba Nayim entre los más alborotadores. «Era más tranquilo», recuerda Paco, que esta vez no tuvo que poner esa música «marchosa» con la que el chófer solía envolver los trayectos previos a los partidos. «Los cánticos los ponían los jugadores. Iban locos, como es normal». Antes, en el reencuentro con ellos tras bajar del avión, Cedrún, trofeo en mano, fue a buscar al amigo enseguida. «En cuanto me vio me dijo ‘esto también es tuyo, Paco’. ‘Calla, calla, qué va a ser mío, eso lo habéis ganado vosotros, le respondí yo». Pero el Zaragoza era un equipo en el que jugaban todos.

Esa unión, señalada por todos como clave del éxito, rubricó una alianza eterna entre un equipo y su gente, la misma que ahora sufre con él un martirio sin precedentes. Por eso, asegura Paco, conviene rescatar aquella felicidad con la esperanza en que no haya que esperar mucho tiempo más para desterrar la congoja. «Todos lo estamos pasando mal, pero hay que tener esperanza y confiar en que esto cambie pronto. Es lo que deseamos cada uno de los que tan felices fuimos aquella tarde y esos días en los que todo era alegría».

Porque aquel Zaragoza era otra historia. Un equipo edificado sobre el buen fútbol y un estilo propio que le hizo admirado y respetado. «Aquel gol de Nayim fue como el colofón a una historia de buen fútbol», indica Paco, que vio la final ante el Arsenal en casa, con su familia. Con la otra, el equipo, lo celebraría al día siguiente. «Fue un partido muy emocionante, no cabe duda. No sé cómo explicar lo que sentí cuando marcó Nayim ese gol para la historia, pero recuerdo que, cuando acabó el partido, me dejé llevar y se liberó toda esa tensión acumulada».

Aquel Zaragoza campeón. Un equipo marcado para siempre a fuego en el corazón de un zaragocismo que sueña con tiempos mejores. «Es así, pero hay que tener en cuenta siempre que los futbolistas son, ante todo, personas y que, en algunos casos, son muy jóvenes», matiza Paco, que recuerda con gozo aquellos grandes momentos que esos chicos le brindaron. «Yo me sentía partícipe de esa alegría que aquel equipo transmitía al jugar. Era una gozada verlos en el campo, pero también fuera del terreno de juego. No sé si ahora será lo mismo, pero antes era normal sentirte tan unido a ellos. Nos separaban muchos años, pero en muchas cosas no éramos tan distintos ni teníamos gustos tan diferentes», destaca.