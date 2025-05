La crónica del Real Zaragoza-Cartagena (3-2). Tremenda agonía con final feliz

La noche en que la Recopa cumplía 30 años otro gol sobre la bocina, en este caso de Dani Gómez, y en un escenario infinitamente más prosaico que el de Nayim y París, el Real Zaragoza encontró toneladas de vida en un partido agónico que terminó con un final feliz con la victoria ante un descendido Cartagena que hasta la recta final saboreó el botín. Un triunfo, añadido al de Racing de Ferrol de hace una semana, que es la salvación virtual, con 8 puntos de renta a expensas de lo que haga este domingo el Eldense cuando quedan 3 citas, y que llegó tras una demostración de corazón por encima de las infinitas carencias futbolísticas de este equipo.

Francho representó mejor que nadie ese corazón, porque el Zaragoza cabalgó a lomos del canterano en un tramo final de locos, en el que la épica se abrió paso con un gol de Mari tras una acción afortunada, varias ocasiones más hasta que un envío medido de Francho lo cabeceó a la red Dani Gómez para que La Romareda explosionara. Antes de ese gol, de esa recta final, lo que hubo fue un drama absoluto, la vida marchándose a borbotones entre disparos (hasta 37) y fallos cuando en la primera parte, con los goles de Jair en propia puerta y de Pepín ya mostró a Zaragoza que quería y no podía, que se estrellaba en el muro del Cartagena sin que nada ni nadie parecía evitar la tragedia. Hasta un tramo final que entra en la leyenda, por muy baja y vulgar que sea la meta que representa, aunque es vital ahora para el club.

Dejó Gabi a Arriaga en el banquillo y situó de salida a Adu Ares en la banda izquierda, con Aketxe reforzando el medio junto a Moya y Guti en un 4-3-3 en el que Soberón y Pau completaban el ataque ante un Cartagena que salió con Álex Millán de única referencia en un 4-1-4-1 sin complejos a un césped que pisaron primero algunos de los héroes de la Recopa y que tras ese homenaje, merecido, empezó con el Zaragoza con bríos, con Pau y Francho activos por la derecha, aunque el Cartagena golpeó primero en una falta que Nacho botó y Jair, en pugna con Álex Millán, rozó lo suficiente para que Poussin hiciera la estatua en un golpe inicial a los 5 minutos que no descompuso al Zaragoza, ya que acto seguido un buen envío de Francho al espacio lo aprovechó Aketxe para que el buen movimiento de Soberón le regalara el gol a Guti en el 10.

No duró nada la alegría por la eterna debilidad defensiva de este Zaragoza, un mal que Gabi tampoco ha solucionado. Pepín se asoció con El Jebari y se sacó un gran disparo desde la frontal al que Aketxe llegó tarde a tapar para el 1-2 a los 13 minutos. La Romareda se frotaba los ojos con el 1-2 y el Cartagena se instaló en su área para que toda la iniciativa llegara por parte zaragocista con su rival solo buscando las contras.

Pau y Adu Ares, sobre todo el canterano, lideraron varias acciones, con el extremo cedido por el Athletic creciendo en el partido. Fuidias sacó un buen cabezazo de Lluís en un córner de Aketxe y el mediapunta vasco remató fatal tras una gran jugada de Adu. La Romareda se desesperaba por la poca pegada de un Zaragoza con la mirilla desviada. A Adu Ares se le fue por poco otra buena acción que mereció el gol y Soberón no pudo cazar un centro de Francho para que al descanso se llegara con la desventaja zaragocista.

Gabi no tocó nada en el descanso y el Zaragoza se agarró a Pau, incisivo en varias acciones y al que el VAR le quitó un penalti que había señalado antes el colegiado y que no lo pareció. Tiró Gabi de Arriaga, que había estado tocado, y una buena acción de Pau no encontró rematador en el centro de Aketxe. El Zaragoza insistía sin ideas y Gabi por fin tocó el dibujo y sacó más mordiente con Dani Gómez y Liso. Alcalá sacó un buen balón de Pau con Francho cada vez más presente y Marí ocupó el lugar del propio Pau para jugar con tres arietes y quemar las naves, con muchos riesgos atrás. Poussin le negó un gol a Vukcevic con el Cartagena ya celebrando el tercero y Fuidías hizo la parada de la noche a tiro de Arriaga.

Parecía que ya no quedaba nada. Francho evitó el gol de Ndiaye y, cuando todo parecía perdido, un tiro de Guti dio en la pierna de Dani Gómez para que le llegara a la cabeza de Marí, con el 2-2 en el 87 y que tuvo 2 remates más que se toparon con un defensa y con otra ocasión para Adu Ares. Aún había una última, como en París. Francho sacó un centro medido y Dani Gómez lo envió a la red para que la agónica salvación sea casi una realidad.