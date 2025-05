Iván Azón, sincero y a la espera de un debut que aún no llega: "Me ha costado un poco más"

Lo decía el propio Iván Azón en una entrevista ayer viernes en los medios del Como 1907, en su regreso tras superar las molestias de rodilla que le supusieron un nuevo parón en el equipo italiano, donde aún no ha debutado y después de superar la lesión en el sóleo con la que se marchó traspasado del Real Zaragoza el pasado 3 de febrero. “Me ha costado un poco más y el saber sobreponerte a este tipo de cosas desde luego que es muy importante”, asegura el canterano zaragocista, que se quedó en el banquillo este sábado sin participar en la victoria del Como ante el Cagliari de este sábado (3-1), donde Cesc Fábregas no le dio minutos pese a estar ya salvado el equipo lombardo, que suma seis victorias seguidas.

“En el fútbol muchas veces vemos la cara bonita y en estos momentos cuando estás lesionado necesitas ese apoyo de todo el mundo. No he tenido muchas malas situaciones, pero a nivel futbolístico he tenido alguna lesión, que no ha sido fácil para mí”, reveló el propio jugador antes de ese duelo frente al Cagliari y después de que entrenara toda esta semana tras superar esas molestias en la rodilla, un golpe, que le hicieron perderse el partido ante el Genoa la semana pasada. Antes, se había recuperado de una dolencia en el sóleo que tuvo el 26 de enero en Málaga, en el último partido en el Zaragoza, y de la que sufrió a principios de abril una leve recaída.

Aun así, Cesc decidió mantener este sábado la prudencia con el delantero, que no ha jugado en los 13 partidos desde que llegó al equipo italiano traspasado por dos millones de euros en el último día del mercado invernal, con la posibilidad de que el Zaragoza obtenga medio millón más en función de rendimiento, de partidos jugados, hasta 50. “Me habría gustado ya empezar en el Como entrenando y jugando, tanto mis compañeros como el staff y el club se han portado muy bien conmigo. El tener a tantos jugadores españoles aquí también ayuda, al igual que el cuerpo técnico”, asegura el Zaragoza en relación a Cesc Fábregas, entrenador del equipo italiano, y a compañeros como Pepe Reina, Álex Valle, Alberto Moreno, Sergi Roberto o Assane Diao, además del hipano-argentino Nico Paz

“Estoy con muchas ganas de poder debutar y ponerme esa camiseta para jugar para el Como”, añade Azón, que tendrá que esperar a las últimas dos jornadas, ante el Verona y el Inter, con el Como ya salvado desde hace semanas, para cumplir su objetivo, ya que las lesiones parecen haber quedado por fin atrás

Además, en esa entrevista en los medios del club también habla de su pasado zaragocista. “Mi primer partido en directo fue en La Romareda y poder ir escalando en ese club y en mi ciudad fue un sueño. Apoyo obviamente al Zaragoza, pero también al Como desde que tuve la llamada, ya que vi partidos antes de fichar y me sentía ya un poco estando en el equipo”, asevera el canterano del conjunto aragonés, que tiene claras sus referencias futbolísticas: “Mi jugador favorito ha sido siempre Diego Milito, que jugó en el Zaragoza y luego vino aquí al Inter, siempre lo tuve de referencia, también David Villa al ser español y ahora es mi agente y me ha ayudado mucho en el proceso de mi desarrollo como futbolista”.

Azón, que sigue con sus estudios de Ingeniería Industrial y que quiere orientar su carrera laboral cuando cuelgue las botas, para lo que aún queda al tener solo 22 años, hacia el mundo del motor, acaba asegurando que “la familia es muy importante, he tenido la suerte de tener una familia que me ha ayudado y me ha enseñado los valores de la vida, los que se sacrificaron y apoyarme también en los momentos difíciles, ahora también con mi novia”