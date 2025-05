El Real Zaragoza de la Recopa y la 'Recopa' frente al Cartagena

Este sábado, 10 de mayo de 2025, hace exactamente 30 años que el Real Zaragoza vivió el episodio más glorioso de su historia en París. Aquella noche, un asombroso disparo de Nayim subió hasta el cielo y regresó a la tierra de manera mágica para llevar al paraíso a todo el zaragocismo con la conquista de la Recopa. Lo que la ciudad y todo Aragón sintieron con aquel golpeo imposible y cómo la ciudad y todo Aragón lo celebraron en los días posteriores pertenecerá para siempre a la crónica más memorable y luminosa de la comunidad.

Por este suplemento de papel que usted tiene entre sus manos o por cualquiera de las piezas periodísticas que puede leer digitalmente en la web de este diario, que el mundo y el Real Zaragoza han cambiado mucho en estas tres décadas, desfilan algunos de los protagonistas de aquella hazaña inolvidable, de un momento único, irrepetible y de obligado recuerdo en cada aniversario especial.

Nayim, Pardeza, Cedrún o Aguado recuerdan el partido de la vida de varias generaciones de zaragocistas y reflexionan sobre el pasado y el tortuoso presente del equipo aragonés. Aunque en casi nada tenga que ver con la ignominia actual, ellos también pasaron por algún trance traumático antes de tocar techo en Europa, como la promoción de permanencia en Primera ante el Murcia, salvada con éxito y el germen de todo lo que vino después.

Mientras el gol eterno de Nayim cumple 30 años, el Real Zaragoza 2024-2025, convertido en una pequeñez en comparación con aquel equipo enorme, se medirá este sábado al Cartagena en busca de tres puntos importantísimos que lo alejen del peligro de descenso fuera del fútbol profesional. Así estamos. Un encuentro vital y también con consecuencias históricas, aunque por causas muy diferentes e incomparables con las de hace tres décadas.

“La gente está sufriendo y lleva tantos disgustos que la Recopa le queda muy lejos”, reflexiona Cedrún, siempre preocupado por el futuro del club y más pendiente de hoy que del ayer. “Pero nos recuerda lo grande que fue el Real Zaragoza. Y eso siempre ayuda”, le apunta Aguado con buen criterio.

Este suplemento especial quiere ser precisamente eso. Un viaje por la nostalgia, una excusa perfecta para revivir aquellos días de éxtasis, de triunfos, de fútbol de salón y pura diversión con el que el equipo de Víctor Fernández y sus 22 virtuosos bailaban por España y por el continente. Hoy debe ser también un día para responsabilizarse con el presente y llenar las gradas de la vieja Romareda como si en juego estuviera un título. Y, cómo no, este 10 de mayo de 2025 ha de ser una fecha para no olvidar que el Real Zaragoza no es esto, sino aquello, como recalca Pardeza con sencillez y sabiduría. Y que algún día ese Real Zaragoza volverá.