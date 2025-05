El Eldense gana y deja el descenso a cinco puntos

El Eldense, con un gol de Juanto Ortuño en el minuto 62, logró una sufrida victoria en el Nuevo Pepico Amat ante el Málaga, que jugó con uno menos desde minuto 7 por la roja a Einar. Pese a tener enfrente a un enemigo en inferioridad el equipo alicantino sufrió para ganar, aunque en el tramo final tuvo ocasiones para sentenciar. La victoria de los de Oltra supone que lleguen a los 43 puntos, a cinco de nuevo del Real Zaragoza, que suma 48 puntos, teniendo en cuenta que el cuadro azulgrana tiene el goalaverage particular a los zaragocistas, que valoran mucho más la importancia del triunfo en los últimos minutos ante el Cartagena, con una remontada para ganar por 3-2 cuando el partido parecía perdido.

El Eldense tiene que jugar ahora este próximo domingo (16.15 horas) en Castellón, que está con 49 puntos (como el Málaga y el Eibar, que tiene que jugar este lunes en Granada), a seis del pozo y sin tener la salvación asegurada mientras que el Zaragoza lo hará en Oviedo, ante un enemigo que pelea por el ascenso, y a la misma hora que los alicantinos. Un triunfo en el Carlos Tartiere de los de Gabi y que el conjunto alicantino no gane dejará la permanencia matemática en manos del Zaragoza, que si no vence al Oviedo no podrá obtener ya la salvación numérica.

Después, en las dos últimas jornadas, el Zaragoza recibe a un Deportivo de La Coruña ya salvado y viaja a Castellón que puede estarlo ese día, mientras que el Eldense, tras jugar en Castalia, recibe al Racing de Santander y juega en el último partido en El Alcoraz ante el Huesca.

El Ceuta de Nayim sube

Mientras, el primer ascenso desde la Primera RFEF a la categoría de plata ya tiene dueño, ya que un gol del centrocampista Víctor Corral a falta de cuatro minutos para terminar el partido en Fuenlabrada (Madrid) dio este domingo esa plaza la Agrupación Deportiva Ceuta, que volverá a ser equipo de la Liga profesional 45 años después. El equipo ceutí, donde Nayim es coordinador del fútbol base y mano derecha del presidente, ha confirmado el ascenso gracias a su victoria en el estadio Fernando Torres (1-2), lo que le ha permitido asegurarse la primera posición del grupo 2 de Primera RFEF al aventajar en seis puntos al Real Murcia y en siete al tercer clasificado, el UD Ibiza.