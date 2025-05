Gabi Fernández: "La victoria es más que justa"

Un partido que no fue para nada apto para cardíacos, pero el objetivo se cumplió y Gabi Fernández no podía estar más satisfecho con todos sus jugadores. "Ha sido un partido vibrante desde el inicio donde ellos se han puesto rápido por delante y yo creo que el equipo lo ha dado todo. La victoria ha sido más que justa por como se han comportado los jugadores, por como han transmitido lo que es jugar en este equipo y estoy muy orgulloso de lo que han hecho hoy", comentó el técnico.

La reacción al gol de Dani Gómez, que culminó la épica remontada, no dejo indiferente a nadie y ni siquiera al propio entrenador que reconoció que fue el tanto que más ha celebrado "como entrenador, sin ninguna duda. He hecho lo que se me ha pasado por la cabeza porque se ha juntado todo en 10 segundos. Yo tenía claro que se merecían ganar y lo han conseguido". El técnico madrileño también quiso decir que "ojalá nos fuéramos ganando 5-0 al descanso, pero esta categoría es así".

La afición también se volvió totalmente loca con el triunfo final porque son tres puntos que prácticamente sellan la permanencia en Segunda División tras una pelea agónica por la salvación y Gabi desea que "lo puedan disfrutar esta noche y que lo celebren, sobre todo, porque llevamos muchos años convulsos en el Real Zaragoza".

El buen papel de los cambios

Una de las cosas que más destacó Gabi en el partido ante el Racing de Ferrol fue la buena actuación de los cambios en la segunda parte y en este duelo no iba a ser menos. Aunque especificó que "no quería romper el partido" y por eso introdujo los revulsivos ofensivos más tarde. La entrada de Kervin Arriaga fue "para darle más fortaleza a nuestro juego aéreo ante su fútbol directo". Y la entrada, sobre todo de Dani Gómez y Alberto Marí fue "para romper el encuentro y han demostrado los buenos delanteros que son ambos y creo que los jugadores que han entrado han ganado el partido".

Es parte de la bandera de este club y al nivel que ha estado hoy ha demostrado que tiene nivel de sobra para Primera División como lateral derecho. Dónde lo pones, él responde y lo sigo viendo en esta posición porque nos está ayudando y hoy ha sido el mejor del partido. Ojalá pueda estar muchos años en el Zaragoza

Pero, uno de los jugadores que claramente resaltó por encima del resto en esos minutos de puro corazón fue Francho Serrano, que no paró de correr y fue su bota la que puso el centro que remató Dani Gómez al fondo de las mallas. Y para el técnico es importantísimo y este encuentro le reafirma en que debe seguir jugando de lateral derecho. "Es parte de la bandera de este club y al nivel que ha estado hoy ha demostrado que tiene nivel de sobra para Primera División como lateral derecho. Dónde lo pones, él responde y lo sigo viendo en esta posición porque nos está ayudando y hoy ha sido el mejor del partido. Ojalá pueda estar muchos años en el Zaragoza", dijo.

La salvación está casi asegurada, pero el mismo Gabi sabe que "no está cerrada", pero lo más importante de este triunfo es cómo afecta "a los chicos en su mentalidad y a la afición porque hacía 9 meses que no ganábamos dos partidos seguidos". Ahora el equipo se centra en "ver los resultados que se dan en la jornada y a partir de eso, nos toca pensar en Oviedo y sabiendo que matemáticamente no tenemos nada hecho".