Los héroes de la Recopa, desde el palco de La Romareda: "Nos volvimos locos"

«Saltamos como locos y nos abrazamos hasta a las farolas. Allí no había protocolo que valga, ese gol nos daba la vida, como en París. Y la celebración fue una locura». Las palabras de Andoni Cedrún resumen a la perfección lo que se vivió en el palco de La Romareda cuando Dani Gómez marcó al Cartagena en el descuento el gol que dio el triunfo y media salvación al Real Zaragoza. Los héroes de la Recopa homenajeados antes del choque, vivieron un momento muy especial, como lo fue aquel glorioso gol de Nayim hace justo 30 años. «Aunque el partido era muy distinto por el contexto, parecía la Recopa, es lo primero que comentamos tras el gol con Gay, Chucho y Cedrún que estaban a mi lado mientras lo celebrábamos. En el último segundo otra vez, una locura», destaca el ceutí.

«Me quedé afónico, con eso lo digo todo, perdí la voz de lo que grité y me daba igual estar en el palco, era fundamental, la vida misma ganar y se logró», añade Nayim, el gran protagonista en la previa. «Solo pido no vivir esto más, que es mucho sufrimiento, aunque es verdad que mereció la pena al final por la alegría. El equipo me gustó más que otros días con el balón, Pau y Adu estuvieron muy bien. A ver si se liberan porque esa plantilla puede jugar mucho mejor», asegura el exjugador, que da por sellada «al 80%» la salvación. «Me alegro mucho por Gabi, que sé que está sufriendo mucho, y sobre todo por la afición».

Solana: «Sabía que si empatábamos, el tercer gol iba a llegar. Esa grada empuja y te lleva en volandas»

A Solana, en cambio, el paralelismo con lo que pasó hace tres décadas en París no le queda tan claro. «No pensé en la Recopa por mucho que fuera un gol en el último minuto también, aquello fue muy especial y esta batalla es otra, aunque es cierto que ese tanto tiene un valor muy importante. Para la institución, para la afición y para el proyecto su importancia es muchísima», subraya Chucho, que destaca «la perseverancia del equipo, que fue clave, con esos arreones típicos que siempre ha tenido La Romareda. Sabía que si hacíamos el 2-2 iba a llegar el tercero, algo que esta temporada ya ha ocurrido otras veces. Esa grada empuja y te lleva en volandas y otra vez se demostró».

Para él, el partido fue «tan emocionante como preocupante» con un desenlace no apto para cardíacos. «Todos saltamos de emoción», sobre todo Cedrún, que reconoce que el tanto de Dani «fue el éxtasis» y que lo llegó a ver muy negro. «La parada de Poussin fue clave. Tras ella tuve claro que íbamos a marcar, nos habían dejado vivos». Llegó el gol de Marí, «un alivio, un mal menor», pero «cuando vimos los ocho minutos de descuento creímos en la victoria. Me abracé hasta con la farola, con todo el que pasaba por ahí. Soltamos toda esa adrenalina por el miedo acumulado, pegué un salto enorme y me salté todo el protocolo del palco. No soy yo de palcos, donde me siento como un león enjaulado», reconoce. «Es la vida, igual que en París», le dije a Nayim mientras nos agarrábamos y abrazábamos. «Fue un gran día, pero nos ha quitado años de vida»

Aguado: «Vi lágrimas. Nos emocionamos también porque era nuestra despedida de La Romareda"

«Lo de la afición es tremendo», coincide con Aguado. «La gente estaba enfervorizada, sobre todo en esos ocho minutos de locura en el descuento que fueron un acoso y derribo constante. Se recordarán para siempre, historia pura. Fue una olla a presión. Aún llevo los gemelos tensos», afirma el exportero.

Para Xavi, el desenlace fue un alivio «también por si habíamos gafado al equipo con la celebración de la Recopa. Fue una liberación en todos los sentidos», bromea Aguado, que también resalta la intervención de Poussin que evitó el 1-3 poco antes del empate. «Tenía un compañero solo al segundo palo. Si hubiera centrado, nos habrían sentenciado».

Pero la remontada final desató la locura. «Con el empate creímos en la victoria y nos permitió afrontar el descuento sin tanta ansiedad ante una Romareda increíble. La gente estaba entusiasmada y eso el jugador lo nota. Fue un apoyo incondicional a pesar de los errores y de la situación. Gran parte de la remontada fue por su culpa. No paró un segundo de animar y presionar al árbitro y al portero rival. Estos climas engrandecen tus virtudes. Era el día de Marí y Gómez, contestados durante todo el curso, que sacaron su mejor versión en el mejor momento».

Nayim: «Solo pido no vivir esto más, que es mucho sufrimiento, pero valió la pena"

Pero el exdefensa se queda con una imagen que permanecerá mucho tiempo en su memoria. «Me quedo con la imagen de Clemente batiendo el récord de los 100 lisos, fue el primero en llegar a abrazar a Dani. Yo lo hice con Óscar, Lizarralde y Juanmi que eran los que estaban a mi lado. Como si hubiéramos marcado nosotros, o Nayim otra vez. Uno te dio una Recopa y el otro la salvación, no de un equipo sino de todo un club», asevera Xavi, aún emocionado. «Vi lágrimas en el palco , nos emocionamos mucho también porque era nuestra despedida de La Romareda, donde tan felices hemos sido».