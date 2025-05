Los números ya le lucen a Gabi

Las dos victorias consecutivas, ante el Racing de Ferrol y el Cartagena, muy sufridas y obligadas ante rivales ya descendidos y a las que se añaden el empate ante el Huesca en el derbi, han invertido la tendencia en el banquillo para Gabi, que en sus 5 primas citas, con solo 5 puntos, era uno de los perores revulsivos entre los que llegaron al Real Zaragoza en medio de una temporada desde el 2013. Solo Lluís Carreras, Lucas Alcaraz e Iván Martínez, tenían unos datos más flojos entonces y ahora ya es el sexto mejor, con 12 puntos de 24 posibles, del total de 14 técnicos, con 13 distintos porque Víctor Fernández estuvo en dos ocasiones. Es decir, ha conquistado la mitad exacta de los que ha puesto en juego, lo que también convierte al equipo zaragocista en el undécimo, con los mismos puntos que el octavo, desde que el entrenador arribó para la jornada 32 del campeonato. Así, los números con el nuevo míster zaragocista ya empiezan a tener algo de brillo.

No es para sacar pecho, o no demasiado al menos, pero la mejoría de los datos (en lo futbolístico hay más para debatir) en todo caso ya es evidente, teniendo en cuenta que el madrileño también ha logrado que La Romareda no vuelva a ver una derrota de su equipo, con dos victorias (Mirandés, Ferrol) y tres empates en casa (Córdoba, Eibar y Huesca) desde que llegó, cuando antes se habían sufrido hasta siete en quince choques ligueros. El madrileño, que estaba en el Getafe B cuando el Zaragoza decisió apostar por él tras el cese de Ramírez, tiene un pacto tácito por dos años más si logra la permanencia, lo que tiene en la mano

De hecho, Gabi se estrenó con un empate en casa ante el Córdoba (1-1), al que siguió una derrota en El Sardinero por 2-0 con el Racing de Santander en un partido muy marcado por la expulsión de Calero. La victoria vital ante el Mirandés, 1-0 con el tanto de Jair, en el único partido que ha dejado su Zaragoza la puerta a cero, y el empate de última hora frente al Eibar con el cabezazo de Poussin, ambos encuentros en casa, fueron el preludio del choque de peor nivel desde que aterrizó el madrileño, una goleada en el Ciutat de Valencia ante el Levante por 5-2 en el que el equipo apenas compitió y cayó con claridad. Las tablas en La Romareda en el derbi (1-1) ante el Huesca y las dos últimas victorias frente a dos enemigos, Racing de Ferrol (1-2) y Cartagena (3-2), que vendieron cara su derrota pese a ser ya equipos de Primera RFEF cierran el balance con el tercer entrenador de la temporada de este Zaragoza, el cuarto si se cuenta el choque de interinidad de David Navarro tras la dimisión de Víctor.

El primer Víctor, el mejor revulsivo

Son pues, 12 puntos, con 12 goles a favor y 14 en contra, porque defender bien con este Zaragoza hace meses que parece una quimera. En los ocho partidos iniciales de un relevo desde que bajó el Zaragoza el mejor fue Víctor Fernández, que se fue a los 15 puntos, con cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota, cuando tomó el testigo de Alcaraz en la 18-19, mientras que 14 firmaron Ranko Popovic en la 14-15, en el curso finalizado con promoción y donde más cerca se estuvo de subir, a siete minutos en Las Palmas, Raúl Agné en la 16-17, aunque después el preparador de Mequinenza tuvo una gran caída, y JIM en la 20-21, la temporada del milagro de la permanencia con las gradas de La Romareda vacías. Con 13 puntos ya está el comienzo de la etapa de Fran Escribá en la 22-23 y después, empatados con 12, están Gabi y César Láinez, este en la 16-17, ambos con el mérito de ser el tercer entrenador no interino de sus respectivas temporadas.

Mientras, Víctor Muñoz, en la 13-14, Lluís Carreras, en la 15-16, y Julio Velázquez, en la campaña pasada, se fueron a 11 puntos, por los 9 de Víctor Fernández en la 23-24, en su segunda llegada como revulsivo en estos años, y los siete de Miguel Ángel Ramírez, que solo aguantó dos partidos más en el banquillo, perdiendo ante Eldense y Almería para ser destituido el pasado 16 de marzo y que llegara Gabi. Lucas Alcaraz, con 5 puntos en la 18-19, e Iván Martínez, con tres en la 20-21, son los peores en esa horquilla teniendo en cuenta que ambos fueron despedidos después de ese octavo encuentro en el Zaragoza, con solo una victoria en ellos.

Cerca de la permanencia

Gabi arribó al Zaragoza con el equipo en la decimoctava posición tras la derrota sangrante en Almería y con solo un punto de renta con el Eldense. No ha abandonado esa plaza que marca el último equipo que no da con sus huesos en la Primera RFEF, pero ha logrado que el margen de permanencia ya sea de más de un partido, con hasta 5 puntos, cuando solo quedan nueve por disputarse y la permanencia esté muy cerca, aunque no cerrada aún. De hecho, si el Zaragoza asalta el Carlos Tartiere de Oviedo este domingo y el Eldense no gana en Castalia será ya matemática, mientras que en cualquier otro escenario habrá que esperar a la penúltima jornada, en casa ante el Deportivo, ya que el equipo zaragocista acaba la Liga visitando al Castellón.

En esas ocho jornadas con Gabi en el banquillo el mejor equipo ha sido el Elche de Eder Sarabia, con 17 puntos, y con el Oviedo, próximo enemigo, firmando 15, mientras que en la octava plaza estarían el Deportivo, el Burgos, el Almería y el Zaragoza, todos con 12 puntos, aunque con el cuadro blanquillo con el peor balance goleador de los cuatro para ser undécimo. Mientras, el gran rival por la salvación, el Eldense, ha sumado solo 8 puntos y el peor equipo en este tramo es el Racing de Ferrol con 4.