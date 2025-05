Dani Gómez: "El anterior míster tenía más confianza en mí"

A Dani Gómez los números le responden más que su aportación desde que llegó el 3 de febrero como solución ofensiva en el último día del mercado de invierno y con la marcha de Iván Azón. Ha anotado tres dianas en 560 minutos (11 partidos, siete de titular) pero con Gabi ha perdido el rol de titular fijo que le dio Ramírez a su llegada al Real Zaragoza desde el Levante, que lo tenía cedido en el Valencia, y firmando un contrato hasta 2028: "Comencé bien al llegar aquí y el anterior míster tenía más confianza en mí que ahora mismo, pero la confianza se demuestra y se gana en el campo. La mentalidad de un jugador requiere también de estas situaciones donde no tienes esa confianza que esperabas, pero igualmente estás ahí para ayudar al equipo cuando te necesita. Eso es más importante que jugar de titular o suplente, el equipo me necesitaba y aparecí en el momento que lo tenía que hacer, estoy tranquilo y feliz por ello", dijo el delantero, haciendo referencia al decisivo tanto que anotó ante el Cartagena y que dio la victoria en el descuento.

En todo caso, del madrileño se esperaba más y Gabi, tras darle la camiseta de titular en los dos primeros duelos, ante el Córdoba y en Santander, donde lo quitó del campo tras la expulsión de Calero al final del primer acto, solo le ha dado un sitio en el once en A Malata, siendo suplente en los otros cinco choques con el actual preparador zaragocista. "No sé si estoy respondiendo a la expectativas, para mí siempre intento dar mi mejor nivel, es cierto que al llegar a un equipo en el que la confianza general grupal no es la más alta siempre es complicado dar la mejor versión. Siete partidos de titular, tres goles y una asistencia no están mal tampoco, podía estar mucho mejor y espero mucho más de mí, pero no es momento de hablar de una situación individual sino de lo grupal, del Real Zaragoza y tratar de salvarlo", aseveró Dani Gómez, que también dejó claro que se ve más como referencia en ataque, "teniendo a alguien por detrás que posea último pase y poder hacer desmarques profundos. También puedo ser un delantero de venir a recibir y asociarse, pero me siento más cómodo en el otro papel".

"Esos tres puntos ante el Cartagena son vitales, ya que el Eldense no se rinde y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que merece este escudo, no hay que dar el trabajo por hecho porque no lo está"

Para esa salvación se dio un gran paso con el triunfo ante el Cartagena, en un gol donde el ariete madrileño cabeceó un centro medido de Francho, porque "siempre tratas de estar enchufado cuando el equipo te puede necesitar y se dio ese caso. Esos tres puntos son vitales, ya que el Eldense no se rinde y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que merece este escudo, no hay que dar el trabajo por hecho porque no lo está", espetó el punta, que espera que el Zaragoza, tras estos dos triunfos ante Racing de Ferrol y Cartagena, pueda ofrecer una versión más suelta. "La batalla está siendo intensa y nos va a llevar hasta el final, pero veo al equipo bien, fuerte, estas dos victorias nos han dado confianza y creo que se puede ver al bloque más liberado, con más confianza en cuanto a juego", sentenció.

"Va a haber que seguir remando, lo mejor es que dependemos de nosotros mismos. Hay que ir a ganar a Oviedo y si lo logramos y ellos (Eldense) no, pues ya tendremos tranquilidad absoluta. Hay que seguir como en estos últimos partidos"

"Va a haber que seguir remando, lo mejor es que dependemos de nosotros mismos. Hay que ir a ganar a Oviedo y si lo logramos y ellos (Eldense) no, pues ya tendremos tranquilidad absoluta. Hay que seguir como en estos últimos partidos, que llevamos varias victorias, y dar esa alegría a nuestra gente, no nos gusta pelear por este objetivo pero es el que hay", añadió.

Keidi Bare, de nuevo, la única ausencia en la sesión Keidi Bare fue, de nuevo, la única ausencia en el entrenamiento del Real Zaragoza en La Romareda, en sesión vespertina y en el mismo horario que jugará el equipo en Oviedo el domingo (16.15). El entrenamiento transcurrió sin novedades y con la presencia de dos jugadores del Aragón, el meta Calavia y el centrocampista Lucas Terrer.

Mal nivel de viajero

Eso, remar mucho, hará falta para ganar a un Oviedo muy fuerte ahora mismo y que pelea por el ascenso directo, teniendo en cuenta que, fuera de casa y a pesar de ganar en la última salida en A Malata, el Zaragoza está ofreciendo una imagen gris. "Hay que salir enchufados y concentrados desde el principio y los 90 minutos y eso nos está costando hacerlo fuera de casa y, si no lo hacemos, ya hemos visto que ni competimos", aseveró el ariete, refiriéndose sin mencionarlo al partido ante el Levante, el peor sin duda de los que ha estado Gabi en el banquillo.

En ese choque en el Tartiere los jugadores zaragocistas estarán apoyados por un centenar de aficionados y el vestuario ha pagado las entradas. "Qué mínimo que eso, por todo lo que les estamos haciendo sufrir en esta temporada. Son muy importantes para nosotros y su aliento nos pone las cosas más fáciles", cerró el ariete para justificar esa iniciativa de la plantilla y el cuerpo técnico.