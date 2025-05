Juan Giuffra, el analista 'fantasma', pone fin a su etapa en el Real Zaragoza

Un escueto tuit en 'X' sirvió de autodespedida de Juan Giuffra, el analista fantasma que vino de la mano de Miguel Ángel Ramírez al Real Zaragoza en enero, unos días después que el entrenador canario y tras dejar Columbus Crew. "Orgulloso de haber sido parte de una institución histórica como Real Zaragoza. Una experiencia y aprendizaje gigante! Ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador es demasiado pequeño”, escribió el uruguayo, que ha estado desde entonces en el Real Zaragoza, sin ser anunciado como tal --los otros ayudantes del canario sí lo fueron-- y que no ha podido desempeñar su labor, al menos no públicamente, por lo que no hay imágenes suyas en chándal en el césped, aunque sí alguna en la Ciudad Deportiva y vestido de calle, que se quedó cuando Ramírez fue relevado de su puesto el 16 de marzo porque su despido ha ido aparte del del técnico y de sus otros tres ayudantes --Beñat Labaien, Endika Gaviña, Cristóbal Fuentes--.

Giuffra llegó a Zaragoza a principios de enero (Ramírez lo hizo a finales de diciembre) y su labor era la de ser analista de vídeo e informes, labor que hacía en Columbus Crew, en la MLS, y también en Charlotte, que fue en la etapa en que conoció a Ramírez. Sin embargo, problemas burocráticos derivados de su salida del equipo estadounidense y de su llegada a España son lo que le han impedido ser anunciado oficialmente y que su trabajo en el Zaragoza fuera 'visible'. Y también eso propició que cuando Ramírez fue despedido --para lo que no hay acuerdo aún en su finiquito y está pendiente de juicio-- el técnico uruguayo se quedara en el Zaragoza, donde ha permanecido dos meses más.

Un gran profesional

Giuffra, de 27 años, fue el analista elegido por Ramírez al no poder contar con Luis Piedrahita, que estuvo con él en el Sporting y que está en el Leganés. Su currículum incluye, pese a su juventud, haber trabajado en el Peñarol de su país, el Charlotte y el Columbus Crew, además de que el poso que ha dejado en estos meses en la Ciudad Deportiva es el de ser un magnífico profesonal. Era el analista de vídeo e informes y unos días antes que él llegaron con Ramírez, Endika Gaviña, como primer ayudante, Cristóbal Fuentes, como preparador físico y a Beñat Labaien, como asistente de campo y analista.

Con Gabi, que llegó el 17 de marzo, arribaron Mario Jiménez Fernández como segundo entrenador, Daniel Castro Simancas como preparador físico, Salvador Sánchez de Lope como entrenador de porteros y Óscar Hernández Romero como analista, mientras que Pablo Quílez, analista GPS, Javi Suárez, ayudante, y Miki Lampre, de preparador físico, siguen de la anterior etapa.