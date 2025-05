Miguel Linares, exjugador de Real Zaragoza y Oviedo: "Si te recortan cinco puntos en tres jornadas te vas a merecer el descenso"

Se miden los dos equipos de su vida en una cita trascendental para ambos, pero por motivos muy distintos.

No hubiera firmado que se llegase así a estas alturas. Es verdad que son los dos equipos que han marcado mi carrera y mi vida, pero me hubiese gustado que el Zaragoza llegara en otra situación, aunque, dentro de lo que cabe, no es tan mala como parecía que iba a ser hace cinco jornadas.

¿Sigue el corazón dividido o la situación mucho más delicada del Zaragoza desnivela algo la balanza?

Está claro que lo único que espero es que los dos equipos consigan su objetivo y nada más. Le tengo mucho cariño tanto al Real Zaragoza como al Real Oviedo y también, por supuesto, a sus aficiones, y mi único interés es que ambos logren a final de temporada lo que pretenden. Tenían un mismo objetivo a principios de curso, pero, por desgracia, el Zaragoza se está jugando la vida.

Otra vez, y van cinco años seguidos.

Es lo que hay y no queda otra que afrontarlo e intentar acabar la temporada con la permanencia cerrada cuanto antes para volver a valorar e intentar hacer un proyecto que, definitivamente, te haga pelear por otra cosa.

¿Por qué se ha llegado a esto?

Pues no tengo ni idea, la verdad. Creo que hay plantilla para mucho más, pero han pasado varios entrenadores y no han sido capaces de obtener el rendimiento que la plantilla, en mi opinión, podría ofrecer. Aunque es verdad que ha habido bajas, como la de Soberón, que ha estado varios meses fuera. Nunca sabremos lo que habría pasado con un Soberón disponible porque es un gran goleador y le habría venido muy bien al equipo.

¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Es de los que no cena si el equipo pierde, de los que prefiere no ver los partidos, de los que se pone de mala leche y lo paga el de al lado…?

La familia no tiene la culpa, pero se sufre mucho en situaciones tan críticas. Recuerdo que el día que vino el Eibar a La Romareda yo estaba, precisamente, en Oviedo viendo el estadio y las obras y cuando el equipo encajó los dos goles se me hizo un nudo en el estómago, pero cuando me dijeron que había empatado al final fue una liberación que no se puede imaginar. Ya sufría mucho como jugador y ahora también. Temes por el futuro de tu club.

«El Zaragoza vino en mi corazón de serie y el Oviedo se lo ganó a pulso»

¿Cuánto miedo tiene?

Ha habido temporadas en las que tenía más. Ahora el Zaragoza tiene cinco puntos de ventaja y no le cambiaba al Eldense ni la clasificación ni el calendario. Si, a falta de tres jornadas, te recortan esos cinco puntos es que te vas a merecer el descenso, aunque no creo que pase. De hecho, pienso que el Zaragoza seguirá sumando y no sé si el Eldense es capaz de lograr cinco puntos hasta el final, aunque desde aquí vemos que lo va a ganar todo y que nosotros nada porque el ser humano es así y siempre se pone en lo peor en este tipo de situaciones. Pero estoy convencido de que el Zaragoza se va a salvar.

¿Se le ha pasado ya el susto del pasado sábado?

Uffff. Aunque le digo que si al principio del partido me ofrecen ese guion, lo firmo. Ganar en el último segundo es lo mejor.

¿No es demasiado riesgo para un corazón tan maltrecho como el del zaragocista?

Desde luego, pero creo que el equipo dio síntomas de que podía pasar lo que sucedió al final. En Radio Marca Zaragoza (medio en el que colabora) siempre preguntamos mediada la segunda parte si firmamos el empate y yo dije que no. Porque el equipo daba la sensación de que cuando marcara uno iría a por más.

¿El gol de la victoria lo marcó Dani Gómez o La Romareda?

Dani, Dani. Desde luego que La Romareda lo llevó en volandas y empujó a todo el equipo tras el empate, pero el gol tiene mucho mérito, tanto por el centro perfecto de Francho como por el espectacular remate de Dani. He sido delantero y he marcado goles de cabeza y ese tanto es de mucho valor, aunque cierto es que La Romareda fue la que impulsó a Francho a centrar así y a Dani a ejecutar con esa maldad ese remate. Un factor decisivo, sin duda.

Seguro que sigue manteniendo contacto con el vestuario, ¿Qué le dicen?

Están preocupados, pero también convencidos de sacarlo adelante. Ya lo estaban antes de disponer de estos cinco puntos de renta pero el equipo ha logrado ganar estos dos últimos partidos, que eran clave. Cuando llegó Gabi el calendario era muy complicado mientras que el del Eldense era más asequible, pero el equipo solo estuvo en descenso un momento, hasta que ganó al Mirandés y cuando ha tenido que ganar a Ferrol y Cartagena ha rendido bien.

Supongo que será una semana muy especial, con numerosas llamadas y mensajes cruzados.

Y de prensa también. En Oviedo saben que el Zaragoza vino en mi corazón de serie pero el Oviedo se metió por méritos propios, a pulso. Lo que la gente nos quiere a mí y a mi familia es inexplicable. Es mi segunda casa.

¿Cree que puede ascender directamente?

Lástima del empate del otro día ante el Racing, aunque la verdad es que fue un partidazo de mucho ritmo y gran nivel. Están a cuatro puntos, pero, más allá de eso, no me gustaría cruzarme con el Oviedo en el playoff.

El equipo ha mejorado con Paunovic…

Me pilló por sorpresa la destitución de Calleja porque el equipo estaba arriba, pero el proyecto es ambicioso y no se conformaban. Con Paunovic el Oviedo está sumando muchos puntos, sí.

En principio, el Oviedo parte como claro favorito el domingo.

Pero hay que jugar. El año pasado ya pasó algo similar en Santander, con el Racing jugándose el playoff y el Zaragoza en situación complicada y al final se llevó el triunfo por 0-2. Estoy convencido de que en Oviedo se van a tomar el partido muy en serio y que tienen mucho respeto al Zaragoza. Saben que va a ser difícil. Para los dos equipos lo será.

Aunque parece claro que la salvación del Zaragoza pasa por La Romareda.

Cualquier objetivo pasa por tu propio estadio. Si el Zaragoza está así es porque ha perdido muchos puntos en La Romareda que no se tenían que haber ido. De hecho, ha salvado los muebles fuera de casa. A ver qué pasa.

«¿Corazón dividido? Lo único que quiero es que el Zaragoza se salve y el Oviedo suba a Primera División»

¿Cuál será la clave del duelo?

Intentar no conceder porque es verdad que el Cartagena te hace dos goles sin apenas crear ocasiones. El primero tras una falta sin peligro y el segundo con un disparo que creo que no se habría producido en un equipo que se hubiera jugado la vida. Porque ese remate es de alguien que no tiene nada que perder y estaba tan liberado que le salió a la escuadra. Pero el Zaragoza fue infinitamente superior, si bien es cierto que Poussin evitó el 1-3. Lo dicho, tratar de no conceder y aprovechar la calidad de la gente de arriba.

El duelo de la primera vuelta dio origen a la hecatombe. Aquel penalti fallado de Keidi Bare a lo Panenka, la dimisión de Víctor y todo lo que vino después.

Aquel día tuve la sensación de que el Oviedo era un equipo grande. Porque el míster hizo muchos cambios y al descanso perdía 2-0. De hecho, comenté que si la cosa seguía así Calleja podría peligrar, pero salió Ilyas y también Hassan y el Oviedo le dio la vuelta al marcador como lo hacen los grandes. Salieron a resolver y resolvieron. Todo ha cambiado mucho desde entonces.

¿Cuánto daría por jugar el partido y con quién?

(risas). Lo voy a vivir desde fuera, aunque reconozco que me gustaría jugarlo, tanto con el Oviedo como con el Zaragoza. He tenido la suerte de venir como rival a La Romareda y también de visitar el Tartiere con otro equipo y siempre me han recibido de forma espectacular. Ahora me queda sufrir y disfrutar con los dos equipos y esperar que ambos consigan su objetivo.

¿Firma el empate?

Para el Zaragoza no sería malo, aunque seguro que el Oviedo no se conformará, pero lo que quiero es que suba a Primera y que el Zaragoza se salve.