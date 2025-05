Gabi no esconde ya su futuro: "Mi cabeza está en Zaragoza"

Cuando Gabi llegó a mediados de marzo al Real Zaragoza, tras un acuerdo con el Getafe que incluyó la cesión de Liso la próxima temporada, lo hizo firmando hasta el 30 de junio, pero con la permanencia y el final de Liga cada vez más cercanos el entrenador va dando pistas mucho más claras de que su futuro pasa por La Romareda, ya que tal y como contó este diario, hay un pacto verbal por dos años en caso de lograr la salvación, lo que ya se puede de producir este domingo si gana en Oviedo y no lo hace el Eldense en Castellón y aún quedarían dos citas más para sellar ese logro: "Mi cabeza está en Zaragoza, primero para salvar la situación y ojalá que el futuro más cercano después pase por aquí. No pienso eso ahora, firmé hasta el 30 de junio y una vez lograda la salvación me reuniré con el club para saber su idea, aunque la tengo bastante clara. Ojajá mi futuro esté relacionado con el Zaragoza", aseguró el entrenador.

Esa llegada a mediados de marzo no estuvo acompañada con la de un director deportivo, ya que la salida de Ramírez, su antecesor, también llevó aparejada la de Juan Carlos Cordero, pero dos meses después no ha habido relevo en ese puesto, en un momento en que la planificación deportiva en cualquier club es clave. "Es una cuestión que lo hablamos con el club, se me propuso ayudar para buscar un nuevo director deportivo, pero entendimos todos que no era el momento, porque no sabíamos dónde podía estar el equipo, si en Primera RFEF o en lograr la permanencia, o quiénes íbamos a estar. Lo más importante era la salvación y todo lo demás no tiene sentido. Una vez se logre, el club firmará un director deportivo y anunciará cosas importantes", aseguró Gabi, dejando clara su participación en el Zaragoza que viene, donde Txema Indias es el candidato para ese puesto ejecutivo, como ha contado estos meses este diario, si bien el tándem formado por Juanfran Torres y Jorge López, ambos muy cercanos al entrenador, es una alternativa clara.

"Cuando más peligro hay es ahora, porque el halago debilita. Venimos de una racha de resultados muy buena, pero aún no hemos logrado nada y los tres partidos que quedan quiero ganarlos no solo para salvarnos sino para quedar lo más arriba posible. No les dejo a los jugadores ni un segundo de respiro"

En todo caso, lo primero es cerrar la salvación después de dos victorias vitales y sufridas contra Cartagena y Racing de Ferrol y con una difícil visita a Oviedo, con 5 puntos de renta con el Eldense cuando restan 9 por jugarse. Es decir, a un paso del objetivo, pero Gabi está alerta: "Cuando más peligro hay es ahora, porque el halago debilita. Venimos de una racha de resultados muy buena, de esas dos victorias, pero aún no hemos logrado nada y los tres partidos que quedan quiero ganarlos no solo para salvarnos sino para quedar lo más arriba posible. No les dejo a los jugadores ni un segundo de respiro, aunque les di tres días tras la victoria porque los merecían y necesitaban descansar y desconectar, pero desde el miércoles el objetivo es ir a Oviedo a intentar ganar".

Vital la concentración

Ese triunfo sería ya el paso definitivo, matemático queda dicho si no gana el Eldense, pero “con lo que hemos hecho no es suficiente para conseguir la salvación y vamos a Oviedo a ganar el partido, a pelearlo, a competirlo. Veo a los chicos muy bien, cada día mejor, con más confianza. De los últimos seis partidos, hemos ganado tres, empatado dos y perdido solo uno, han empezado a competir de verdad”, aseguró el entrenador zaragocista, que puso el énfasis en la concentración para asaltar el Carlos Tartiere: "Cuando más nivel tiene el enemigo, más concentrado y menos errores debes cometer. Vamos con la idea de intentar ganar y seguir con esa progresión, es un gran enemigo, pero si hacemos las cosas bien tendremos muchas posibilidades de vencer".

La baja de Guti y los elogios a Adu

Para ello el Zaragoza deberá superar la baja de Guti, clave en el equipo de Gabi y que cumple sanción por amarillas: "Ha dado un paso adelante, es uno de los líderes del equipo y lo ha demostrado, no sólo con sus goles, sino con su jerarquía. Pero estoy tranquilo, todos los que salen del banquillo han demostrado estar preparados y son de máximas garantías”, dijo el entrenador madrileño, que podrá contar en la medular con Arriaga al que dio descanso de inicio ante el Cartagena, aunque jugó en la segunda parte, porque ya se encuentra recuperado completamente de sus molestias en la rodilla: "Kervin ha mejorado mucho de sus molestias en la rodilla y está al 100%”.

"Con Adu, el trabajo que ha hecho es lo que ha llevado a esto. No le he regalado nada, aunque sí he puesto mucha confianza en él. Es un jugador diferencial para nosotros y está respondiendo en el campo, nos ofrece muchísimas variantes”,

Además, Gabi elogió el nivel actual de Adu Ares, que ha sido clave con su profundidad y sus actuaciones en ataque, ya que "el trabajo que él ha hecho es lo que ha llevado a esto. No le he regalado nada, aunque sí he puesto mucha confianza en él. Es un jugador diferencial para nosotros y está respondiendo en el campo, nos ofrece muchísimas variantes”, aseveró, sin querer dar pistas sobre su apuesta ofensiva, donde el extremo vasco y Pau Sans parecen fijos y Soberón completaría el tridente salvo que cambie del 4-3-3 con el Cartagena al 4-4-2 con la entrada de Dani Gómez como pareja del cántabro. En todo caso, "Marí y Dani hay probabilidades de que entren y Soberón corrió hasta 12 kilómetros el otro día y dio una asistencia (a Guti). Estoy muy contento con los tres delanteros que actuaron ante el Cartagena y puede jugar cualquiera".

Por último, el técnico zaragocista habló de un Oviedo que no ha perdido con Paunovic, con cuatro triunfos y tres derrotas, y que opta aún al ascenso directo: "Está bien trabajado, son muy verticales y tienen a algún jugador que ha sido campeón del mundo (Cazorla), con eso está dicho todo. Habrá que estar muy finos para ganar y no sé si el objetivo de ellos es más importante que el nuestro, pero los dos nos jugamos mucho y para vencer tendremos que ser protagonistas y no cometer errores", cerró.