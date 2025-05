Sebas Moyano: "Es sorprendente lo que le pasa al Real Zaragoza, este año han estado más cerca de caer"

¿Cómo llega el Oviedo al partido? Están en plena lucha por el ascenso, a cuatro puntos del billete directo y con cuatro victorias y tres empates con Paunovic…

Desde que llegó el nuevo míster el equipo ha respondido muy bien tras ese cambio, con una racha muy buena. Nos quedan tres partidos, queremos ganarlos los tres y optar a ese ascenso directo, esperando los fallos de los rivales, sabiendo que es muy complicado, aunque en esta Segunda cada jornada es un mundo y pasan muchas cosas. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar, hacer ese pleno empezando por ganar al Zaragoza y, si no llegamos al ascenso directo, pues intentarlo por el playoff.

Ya se quedaron el curso pasado en esa promoción, en la final ante el Espanyol y tras ganar en la ida…

Nos quedamos a un pasito, pero fue increíble cómo vivió todo el oviedismo los días previos a esos partidos. Aquí se vive con mucha pasión el fútbol, es una grada muy fiel y grande y tiene que estar en Primera. Son muchos años sin estar en ese lugar y queremos conseguirlo en esta temporada.

¿Siente que el fútbol les debe algo tras lo de la temporada pasada?

Lo que sí sé es que nos quedamos con la miel en los labios y fue muy duro el golpe. El fútbol siempre te da segundas oportunidades y te devuelve lo quitado, esperemos que en nuestro caso sea este año, teniendo en cuenta que el curso pasado también tuvo pasajes muy bonitos, llegando al playoff en la última jornada, después a la final tras eliminar al Eibar y quedarnos a ese paso… Ojalá esta temporada podamos completar el objetivo.

¿Al Zaragoza cómo lo ve? Está lejísimos de lo que apuntaba al principio de temporada.

Es sorprendente todo lo que está pasando, ya el año pasado le sucedió algo similar, aunque con menos riesgo. Este año han estado más cerca de caer y todavía no tienen certificada la permanencia. Causa sorpresa ver a un equipo con tantos buenos jugadores, con una afición increíble y que esté luchando por no bajar a Primera RFEF cuando es un club tan grande y tan histórico, que debería estar en Primera por todo lo que es. Así es el fútbol y eso solo lo dicta el campo, en el caso del Zaragoza lo que marca la clasificación es su realidad.

¿A qué atribuye que un club así lo esté pasando tan mal? Siempre se alude a la igualdad de la categoría y a la presión que significa esta camiseta.

Presión seguro que hay mucha en Zaragoza, como también existe en el Oviedo, porque tienen ambos equipos mucha gente detrás. No sé hasta qué punto eso influye para mal, aunque está claro que tiene su peso cuando las cosas van bien y también si no lo hacen tanto. Aquí jugar en Tartiere supone un aliento, un plus más, y creo que en La Romareda debería ser lo mismo, con la gente animando hasta el final. En todo caso, hay que saber convivir con esa presión, eso está muy claro.

Paunovic: "Tengo fe en el ascenso directo" El entrenador del Real Oviedo aseguró que tiene "fe" en la posibilidad del conjunto asturiano, quinto clasificado, de conseguir el ascenso directo, del que está a cuatro puntos a falta de tres jornadas. "Yendo partido a partido, como siempre, pero tengo fe en el ascenso directo. Y cuando se tiene fe tienes la sensación de que se puede conseguir lo imposible. Confío en este grupo, lo dije desde el primer día y ahora con más razón, porque estamos progresando", explicó el técnico del Real Oviedo, que apenas habló del Zaragoza: “Cada rival tiene sus fortalezas, sus armas para poder hacerte un partido complicado, tenemos que estar alerta. Viene con sus necesidades, y es un equipo trabajado, nosotros sabemos nuestras capacidades, hay que estar en alerta”.

¿Qué le gusta más del Zaragoza?

Tiene buenos futbolistas arriba. Me gustan mucho Mario Soberón y también Francho, que da todo en cada partido. Soberón empezó la temporada muy bien, tuvo esas lesiones y lo ha notado el equipo, pero es un delantero interesante, con buenos movimientos. De todas formas, en el Zaragoza hay muchos jugadores de un nivel alto.

¿Qué cree que ha cambiado su rival con la llegada de Gabi con respecto a los anteriores entrenadores?

Diría que, sobre todo, estar más organizados, buscan estar más justos y sólidos defensivamente para aprovechar sus oportunidades arriba. Esa organización, ese funcionamiento defensivo, es clave para una categoría como Segunda y creo que eso es lo que ha intentado Gabi desde su llegada.

¿Ve salvado al Zaragoza con 48 puntos y 5 de ventaja con el Eldense?

Creo que ni por arriba ni por abajo hay cosas claras más allá de los que ya han bajado matemáticamente. Nueve puntos por jugarse son muchos y ni nosotros tenemos el playoff sellado ni el Zaragoza tiene la permanencia asegurada. Está todo muy apretado y no podría decir quién se va a quedar en esos puestos, esta Liga cada año parece que da una vuelta de tuerca en estar más apretada.

Tuvo la oportunidad de vivir en el Zaragoza por su paso por el Ebro en Segunda B en la 20-21 y cedido por el Lugo. ¿Qué recuerdos le quedan?

Solo estuve unos meses, desde noviembre hasta junio. La ciudad me encantó, también la gente, y tuve la suerte de vivir muy cerca de la Basílica del Pilar, estuve muy a gusto. No pude ir a La Romareda al ser la temporada después de la pandemia, pero allí se respira fútbol por los cuatro costados. Fue corto en el tiempo, pero muy aprovechado y me sentí bien. Esa campaña en el Ebro lo tuvimos todo de cara para llegar a Primera RFEF, pero el tramo final nos dejó fuera, aunque ya sé que ahora han vuelto Segunda RFEF y ya les felicité el otro día por ese ascenso, a ver si poco a poco van a más y recuperando su lugar. Para mí fue una experiencia de recuperar sensaciones y confianza, para cargar las pilas antes de volver Lugo, que ya fue mi primer año en Segunda. Me vino muy bien esa etapa.

Lleva dos temporadas en el Oviedo, el primer año fue fantástico en partidos, 45 entre Liga y playoff y la mayoría de inicio, y goles, hasta 9, aunque en este ha jugado en muchos encuentros, 36, pero solo 14 de titular. ¿Siente que ha dado un paso atrás tras su excelso nivel?

No he estado a ese nivel, eso está claro. El año pasado me exigí bastante en el tema ofensivo, en hacer goles y ayudar en esa faceta, y las cosas me salieron muy bien y esta temporada en los números no está saliendo como yo esperaba. Lo importante es el equipo y espero aportar en los partidos que quedan, con goles y asistencias o ayudando en lo que sea.

¿El techo de Sebas Moyano es el de la temporada pasada?

No, el techo no fue de ninguna manera. Siempre hay que buscar más y quiero mejorar, fue muy buena temporada, sé de lo que soy capaz y lo que puedo dar y no me pongo límites. Espero que mi techo todavía quede por alcanzarlo.

Acaba contrato en junio y es de imaginar que su deseo será jugar en Primera con el Oviedo si se da ese ascenso.

Jugar en la élite no solo es mi sueño sino también el de cualquier niño. Ojalá que se diera ese ascenso con el Oviedo y los temas de mi renovación son cosa de mi agente y el club, yo estoy centrado en esta recta final, porque nos jugamos mucho con esta meta, ya se verá el futuro cuando se tenga que ver y ahora mi único pensamiento es que este equipo llegue a Primera.

Con Paunovic en todo caso sí está jugando mucho más de lo que lo hizo en la última etapa con Calleja, ha sido titular en tres de los siete partidos con él y en el resto ha tenido siempre minutos.

Cuando vino Pauno habló conmigo, me dio confianza, sabía de lo que era capaz y le agradezco ese mensaje. Creo que todos los jugadores estamos muy comprometidos, se nota que el equipo está muy enchufado, que ha captado bien la idea del entrenador, todo el mundo está entrando en las alineaciones y la clave es esa, que todos nos sentimos importantes y con muchas ganas de conseguir el objetivo.