El presente y el futuro de Gabi Fernández como entrenador del Real Zaragoza

Así les contó este diario el pasado 24 de abril los planes del Real Zaragoza con Gabi Fernánadez: “Gabi y el Real Zaragoza tienen muchas posibilidades de seguir juntos durante dos años más en caso de que el equipo aragonés certifique la permanencia en la categoría. Ese acuerdo verbal entre el entrenador y el club (desde el entorno del madrileño se niega que esté firmado y se emplaza todo a lo que se hable tras lograr esa continuidad en Segunda) supondría que Gabi sería el encargado de liderar, la próxima campaña, un nuevo proyecto destinado al ansiado retorno a Primera División”.

Así respondió ayer el entrenador cuando fue cuestionado acerca de sus proyectos de futuro: “Mi cabeza está en Zaragoza. Primero para salvar la situación y ojalá que el futuro más cercano también esté aquí. No pienso en eso ahora. Firmé hasta el 30 de junio y una vez lograda la salvación me reuniré con el club para saber su idea, aunque la tengo bastante clara. Ojalá mi futuro más cercano esté relacionado con el Zaragoza”.

Gabi Fernández se sentó en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Oviedo para analizar un nuevo partido de altísima trascendencia deportiva para el club, correspondiente a la antepenúltima jornada. Las victorias consecutivas ante el Racing de Ferrol y el Cartagena han ensanchado hasta los cinco puntos la distancia con el Eldense, que ocupa la última plaza de descenso que todavía está vacante. A priori, una renta cómoda a falta de solo tres encuentros, pero todavía no definitiva. El trabajo aún hay que rematarlo para evitar algún susto imprevisto.

Producto de ese escenario más confortable y no tan agobiante como hace dos semanas, con la liberación que supuso el gol de Dani Gómez, Gabi abordó por primera vez su futuro tras una hipotética permanencia y dejó claras sus intenciones. Cuando la SAD lo fue a buscar, el entrenador estaba dirigiendo con buena nota al Getafe B en Segunda RFEF. En el acuerdo de su salida del club madrileño hubo una tercera pieza: Adrián Liso.

Ahora mismo, el Real Zaragoza todavía no tiene despejado su presente. El riesgo de caer fuera del fútbol profesional se ha reducido de manera importante en las dos últimas jornadas, pero no se ha disipado por completo. Eso es lo primero que el técnico y sus jugadores deben resolver por méritos propios en Oviedo o beneficiándose de otro tropiezo del Eldense. Si puede ser, amarrar la salvación este mismo fin de semana para no dilatar más el sufrimiento.

Luego ya llegará el momento de abrir el siguiente episodio de esta historia con capítulos ya escritos desde marzo, cuando se produjo el relevo en el banquillo entre Ramírez y Gabi. Pero para eso hay que poner a salvo al Real Zaragoza. Y eso todavía no está hecho.