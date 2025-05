La contracrónica del Oviedo-Real Zaragoza. La portería a cero, una misión casi imposible

El partido fue muy serio del Real Zaragoza, probablemente el que más de la etapa de Gabi en el banquillo, también de los que más del curso, ya que se maniató a un Oviedo con muchos argumentos en ataque, para morir en la orilla, cuando el pleito entraba en la prolongación y un saque de esquina ratificó lo que parece una misión casi imposible, que este equipo deje la portería a cero, solo en siete ocasiones en esta temporada, el que menos de Segunda.

El empate del Eldense en Castalia fue el tesoro más valioso de la tarde para un Zaragoza que hizo méritos para no perder, aunque lo volvió a hacer por esa incapacidad de no dar al menos una concesión a sus rivales. Esta vez fue en un córner muy mal defendido, en el que Paraschiv prolongó el saque de esquina al segundo palo con Toni Moya sin incomodarle y mucho menos lo hizo Dani Gómez con Paulino, que remató solo a puerta vacía en el 91 para sellar una derrota cruel e injusta, pero derrota al fin y al cabo.

Unos minutos antes de esa diana había empatado el Castellón la victoria que tenía el Eldense lo que deja al Zaragoza pendiente de dos partidos para sellar esa permanencia ante dos enemigos, Deportivo en La Romareda y Castellón en Castalia, que no ponen nada en juego en términos clasificatorios. Tiene la salvación en la mano este Zaragoza que, ni en su versión más sólida, en un duelo donde exhibió orden, trabajo y ayudas para minimizar al Oviedo, logra que no le acaben por derribar el muro.

Lo cierto es que el equipo oviedista dominó, salvo en los 20 primeros minutos, donde fue superior el Zaragoza, y jugó cerca del área blanquilla, pero acumulando pocos remates, 14, dos de ellos a puerta y solo tuvo el penalti que De la Fuente Ramos se empeñó en ver por mano de Jair cuando le viene de un rebote, lo mismo que no vio el de Rahim por pisotón a Pau, sin que ni en uno ni en otro le llamara el VAR de Gálvez Rascón, para marcar, pero Cazorla lo ajustó tanto y Poussin se hizo tan grande que el remate acabó en el palo.

Mereció dejar el Zaragoza su portería a cero, porque solo tímidamente por la zona de Vital, por el espacio entre el portugués, que salió por el lesionado Lluís, y Francho encontró el Oviedo hueco en el rocoso plan de Gabi. Sin embargo, cuando Paunovic se decidió a jugar con dos puntas, sacando a Paraschiv junto a Alemao y con la idea de colgar balones, cualquier seguidor zaragocista que haya seguido esta temporada ya intuía que iba a haber problemas. Los hubo.

El Zaragoza ha encajado en esta temporada 59 tantos y con Gabi, en nueve partidos, lleva 15 dianas, dejando solo la portería limpia en la victoria en La Romareda frente al Mirandés. Ramírez solo fue capaz en 10 encuentros de que al Zaragoza no le marcara el Cádiz y con David Navarro no se recibió diana alguna del Racing de Ferrol, mientras que con Víctor, en 20 citas, no se encajaron ante el Cádiz, el Mirandés y el Elche, en tres de las cuatro primeras jornadas, y contra el Málaga. El Cartagena, ya descendido hace semanas, selló su portería en la victoria ante el Tenerife y suma las mismas porterías a cero que el Zaragoza, esas siete que dejan claro cuál ha sido el problema de esta temporada para una agonía que aún no ha terminado.