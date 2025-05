Gabi: "Queremos saber los criterios del VAR, todos los equipos nos jugamos mucho"

A pesar de completar el Real Zaragoza uno de sus mejores partidos desde que Gabi llegó a su banquillo, los aragoneses no pudieron sacar nada positivo del Carlos Tartiere tras un encuentro en el que lo único que no gustó al entrenador fue el resultado. Una derrota en la que, sin llegar a justificarla, el técnico no tuvo reparos en señalar a la actuación arbitral como una de sus causas.

«La semana pasada ganamos en el último minuto y hoy toca perder, no ha podido ser esta vez. Estamos jodidos por el resultado, pero nos vamos con la cabeza alta. Me quedo contento con lo que ha hecho el equipo. Hemos competido muy bien, sobre todo en la primera mitad», comenzó Gabi la rueda de prensa posterior al choque frente al Oviedo. Es más, el entrenador del Real Zaragoza llegó a decir que «hemos dominado todas las facetas del juego». «No hemos renunciado al balón y hemos sabido defender en bloque bajo y alto. Hemo podido ganar. Poco a poco se está viendo un mejor Zaragoza», analizó el técnico, que añadió que las dos victorias consecutivas ante el Cartagena y el Racing de Ferrol han permitido que los jugadores aragoneses «hayan ganado confianza y eso les permite jugar mucho más sueltos».

En un partido tan igualado como el del Tartiere, Gabi consideró que el colegiado y su distinta vara de medir acabó por decantar un choque que parecía estar abocado al reparto de puntos. Sobre el penalti que señaló el árbitro por mano de Jair y el que no vio en la otra área sobre Pau Sans, Gabi dijo que había pedido explicaciones durante el choque y que le habían explicado que las dos jugadas eran «no revisables», unas palabras que no parecieron convencer demasiado al entrenador del Real Zaragoza. «Queremos saber los criterios y por qué unas acciones se revisan y otras no. El penalti de Jair viene de su cuerpo y el de Pau no se revisa, son dos acciones claras. Todos los equipos nos estamos jugando mucho», subrayó un enfadado Gabi.

La buena noticia de la jornada la deja el empate del Eldense. Los pupilos de Oltra solo pudieron empatar en el campo del Castellón a pesar de haberse adelantado y ese resultado hace que la renta de los de Gabi sea de cuatro puntos a falta de seis por disputarse. «Tenemos la posibilidad de certificar la salvación delante de nuestra gente», afirmó convencido el técnico. Del encuentro que hablaba Gabi es el que el Real Zaragoza jugará la próxima jornada en el que será el penúltimo de Liga y el último en la vieja Romareda. «Intentaremos lidiar con los nervios que haya durante la semana y con nuestra afición iremos con personalidad a ganar el partido. El Deportivo no nos va a regalar nada. Debemos demostrar que el Real Zaragoza quiere estar en Segunda División», señaló Gabi.

Desaprovechó su equipo una magnífica ocasión ante el Oviedo, pero el técnico del Real Zaragoza tiene fijada su mirada en el encuentro en el que puede conseguir el objetivo por el que llegó al banquillo aragonés.