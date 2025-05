Lluís López: "No podemos entender que en un lado se pite penalti y en otro no"

Había enfado en la expedición del Real Zaragoza por las decisiones de De la Fuente Ramos en el penalti que sí pitó por mano de Jair, cuando viene de un rebote tras el tiro de Alemao, y en el que no señaló por el pisotón de Rahim a Pau Sans. "No nos han explicado nada porque no hay nada que explicar, vimos las acciones claras. A Pau le derriban, le pisan y no le dejan avanzar y la de Jair viene de un rebote tras un remate. No pude hablar con el árbitro tras el partido, pero no entendemos que se pite penalti en un lado y en el otro no", dijo Lluís López sobre la actuación arbitral en el Tartiere. "Son decisiones que no dependen de nosotros, que no podemos controlar, pero todos somos profesionales y sabemos de la importancia que tiene ahora cualquier mínimo detalle, pero solo tenemos que controlar lo que podemos, lo que está en nuestra mano", insistió el capitán.

Y es que Lluís López, que se tuvo que retirar a los 18 minutos por una lesión en el gemelo, vio un buen nivel de su equipo, que "ha hecho un trabajo increíble. El plan del partido lo hemos llevado bien, sabíamos que el Oviedo iba a tener arreones pero los solventamos bien para tener opciones de ganar hasta el final. Creo que hay que felicitar al equipo", aseguró el defensa catalán, que vio una versión muy mejorada del Zaragoza: "Cuando sumas de tres, aunque hayan sido partidos complicados como los dos anteriores, coges confianza y veníamos de dos victorias importantes. Plantamos cara al Oviedo y tuvimos posibilidades de llevarnos la victoria".

En todo caso, Lluís ya habló del siguiente duelo, ante el Deportivo en La Romareda y que puede sellar la permanencia de forma matemática: "Nos queda una semana, hay que controlar las emociones y ganar en casa porque de ahí va a depender un poco la salvación. Hemos visto sufrir mucho a la afición en esta temporada y hay que darlo todo en ese partido, sabiendo llevar el tema emocional y no me cabe duda de que vamos a ganar y vamos a lograr el objetivo".