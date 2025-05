Lluís López y Tasende, con probables lesiones musculares

El partido dejó dos malas noticias para el Real Zaragoza en forma de lesiones, de Lluís López y de Dani Tasende, que están pendientes de pruebas en las próximas horas, en principio este lunes mismo, para dictaminar el alcance de las mismas, aunque podría ser una rotura en ambas, quizás más en el caso de Tasende, ya que Lluís podría quedarse en una fuerte contractura por lo explicado después por el jugador. En todo caso, son seria duda ambos ante el Deportivo en La Romareda, donde vuelven tras sanción Guti y Marcos Luna y seguirá de baja por lesión Keidi Bare.

Mientras, Kervin Arriaga, que quedó ligeramente conmocionado tras un choque con Jair en la segunda parte, pudo terminar el encuentro. Y el Oviedo también sufrió una baja importante en el partido, ya que Viñas tuvo que dejar el terreno de juego a la media hora tras un salto con Jair. "Fede Viñas tiene el menisco afectado según las primeras pruebas. Se perderá lo que resta de temporada porque es una lesión considerable", explicó Paunovic.

En el caso del central es en el gemelo derecho, mientras que Tasende, que había arrastrado molestias a lo largo de la semana, no pudo más a los 74 minutos, con una dolencia en el sóleo, en una zona muy similar pero en la otra pierna a la de Lluís López. El lateral gallego se fue del campo con un visible gesto de decepción, que deja entrever que sería una rotura de fibras en el sóleo con la que se despediría de la temporada si las pruebas la confirman ahora que había convencido a Gabi siendo titular en los tres últimos choques. Clemente ocupó su lugar en el campo, en el lateral zurdo.

"Han sentido molestias Lluís en el gemelo y Tasende en el sóleo y tenemos la semana para ver qué tienen", se limitó a decir Gabi, mientras que Lluís López explicó tras el partido que su lesión fue "de golpe, es en el gemelo y noto que se me pone duro y que me molesta. Haremos pruebas y veremos si tengo lesión o no", dijo el central, que lamentó su mala suerte tras cuatro partidos después de volver de una larga lesión de dos meses que "tuvo complicaciones".

El central catalán se echó al suelo en el minuto 18 tocándose el gemelo derecho. Lluís López sufrió una rotura de fibras en el bíceps femoral antes del choque en Granada, a mitad de febrero, y estuvo de baja nueve partidos, en la parte final de la etapa de Ramírez, y en los primeros encuentros con Gabi, que lo incluyó en el once cuando regresó ante el Huesca. Ha sido titular en los últimos cuatro encuentros, pero este domingo tuvo que ser relevado por Vital en el tramo inicial para que acumule 29 citas de Liga con la de Oviedo, todas de inicio en una temporada en la que acaba contrato y aún no ha recibido propuesta de renovación