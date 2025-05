Adu Ares, Arriaga, Guti, Pau Sans y el llamamiento al mejor Zaragoza de la temporada

Este es el balance de situación del Real Zaragoza a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato tras el 1-0 propio en Oviedo y el 1-1 entre el Castellón y el Eldense: el equipo aragonés depende de sí mismo para lograr la permanencia sin tener que mirar a nadie más ni estar pendiente de ningún otro resultado. Si gana el domingo al Deportivo de La Coruña en La Romareda, tendrá garantizada la continuidad en el fútbol profesional. Los cuatro puntos de ventaja sobre el Eldense le colocan en un escenario privilegiado, si es que esta palabra se puede usar para un caso así.

Lejos quedaron aquellos días en los que el ascenso era el objetivo indiscutible de la temporada. Más aún tras aquel inicio fulgurante de Liga y los tiempos en los que el Real Zaragoza fue primer clasificado de Segunda. Desde entonces hasta ahora, el equipo ha descrito una constante curva descendente que le ha llevado hasta el punto en el que se encuentra desde hace varias jornadas, al borde del precipicio.

Esa es la plaza que Gabi Fernández ha conseguido salvaguardar desde su llegada, ensanchando la distancia que se encontró heredada de Miguel Ángel Ramírez, un punto, hasta los cuatro actuales. En Oviedo, su equipo jugó un buen partido y dio una buena imagen, más que suficiente para haber sumado al menos un empate. Además se encontró con un arbitraje calamitoso que le perjudicó.

Lo que pudo ser no fue. La cuestión es que el Real Zaragoza se presentará en la penúltima jornada sin haber amarrado todavía la permanencia. Su rival, el Deportivo, no se jugará nada. El del Eldense, el Racing, sí. Para este encuentro de trascendencia histórica, el equipo necesitará la mejor versión de todos sus futbolistas, especialmente de los más determinantes. No hay ninguna duda de que La Romareda dará la suya.

El mejor Adu Ares, un jugador de alto copete en esta recta final de la Liga, elegante en sus movimientos y capaz de darle continuidad al juego con acierto y generar acciones ofensivas de manera repetida. El mejor pulmón de Guti y Arriaga en el centro del campo. El mejor Pau Sans por ese costado diestro por el que tanto incordio está provocando. El mejor Francho, yendo y viniendo por el lateral. La mejor versión de Jair y Vital en el centro de la defensa. El mejor Poussin, como cuando hace pequeña la portería en los penaltis. El mejor Soberón o el mejor Dani Gómez, capaces de incidir en los partidos y de hacer goles. En definitiva, el mejor Real Zaragoza para no pasar el peor trance de su historia contemporánea en la última jornada.