Nico Rodríguez y Alfredo Merino son las otras dos vías

El Real Zaragoza anunciará tras lograr la permanencia a su nuevo director deportivo en un casting que ha llevado a cabo Carlos Bucero, director de Fútbol del Atlético de Madrid, el club que controla a través del grupo inversor Real Z LLC, los designios de la entidad zaragocista, y que ha tenido, y tiene, en Txema Indias al gran favorito, aunque las dudas de este para su llegada, ya que posee otras ofertas, han hecho que se valoren otros candidatos y a la opción que suponen Juanfran Torres y Jorge López hay que añadir otras dos vías que que han cobrado fuerza: la del asturiano Nico Rodríguez, que hasta octubre de 2023 estuvo en el Granada y que suma 16 años en los despachos con varios ascensos en su bagaje, y la del director deportivo del Mirandés, el palentino Alfredo Merino, con una cláusula de renovación si sube con ese equipo y que acaba contrato en caso de no hacerlo, por lo que ha sido tanteado también por el Zaragoza.

Txema Indias es el candidato de mayor consenso, el preferido por Mariano Aguilar, el consejero que Gil Marín puso en el Zaragoza, junto a Emilio Cruz, en el desembarco de los nuevos propietarios. De Indias se valora su experiencia y su capacidad de trabajo y Aguilar es muy cercano a él y a su secretario técnico, Toni Acosta. Suman 10 años en el Leganés, que hace dos meses decidió su salida y la contratación de Andrés Pardo pero el cierre de esa etapa de Indias en la entidad pepinera no está siendo nada fácil, por las dos partes, y de hecho aún no se ha producido porque no hay acuerdo para el mismo. Con todo, su contrato expira el 30 de junio.

Opción del Levante

Indias tiene decidido seguir en los despachos y posee otras opciones, sobre todo la del Levante, que puede subir a Primera y que no tiene director deportivo (Héctor Rodas es interino) desde la marcha de Felipe Miñambres, ahora consejero deportivo del Tenerife. Indias ha sido tanteado también por otros clubs, pero Levante y Zaragoza son sus opciones más firmes.

La temporada actual ha hecho daño en el crédito de Mariano Aguilar a ojos de la propiedad y que asumió más galones tras la salida en mayo pasado de Raúl Sanllehí, ahora en el Inter Miami como representante de Relaciones Institucionales, y Bucero, que ya fue clave en la llegada de Gabi al banquillo, ha estudiado otras vías, teniendo en cuenta que los ofrecimientos no han sido pocos. Juanfran Torres como máximo responsable y Jorge López como segundo, sea director deportivo o secretario técnico, es una opción bien valorada, porque además a ambos les une una muy buena relación con Gabi, con el que fueron compañeros de equipo y que va a seguir si se cierra la salvación. Ese tándem ya trabajó junto en el Intercity y estuvo a punto de hacerlo en el Eldense en octubre pasado.

Con mucha experiencia

La vía de Nico Rodríguez ha ganado enteros. El asturiano, de 55 años, está sin equipo desde que fue despedido en octubre de 2023 tras un mal comienzo en Primera después de lograr el ascenso en la 22-23 en el Granada. Ha trabajado antes en Alcorcón (07-14), Las Palmas (14-15), Sporting (15-17), Albacete (17-18), Getafe (18-19) y Elche (19-21).

Al Alcorcón lo llevó a Segunda en 2010, al segundo intento, llegando a jugar el playoff a Primera durante dos campañas consecutivas (11-12 y 12-13). Con Las Palmas llegó hasta la fase de ascenso en 2015, pero dejó la entidad mientras esta se disputaba -en la vuelta ante el Valladolid de una promoción en la que el cuadro amarillo eliminó al Zaragoza en la final por subir-, para irse al Sporting de Gijón, con el que se había comprometido antes. Allí estuvo entre 2015 y 2017, un periplo que se saldó con una permanencia en Primera y un descenso a Segunda tras el que fue cesado.

Después, se unió al Albacete (17-18) en Segunda y el Getafe en Primera (18-19), donde dimitió en marzo, en plena campaña, tras confeccionar una plantilla que se clasificó para la Europa League. Además, estuvo en el Elche, con el que consiguió el ascenso a Primera en 2020, eliminando al Zaragoza en la primera ronda del playoff, fichando a Guti tras ese éxito (5 millones) y logrando la permanencia en la élite un año después. En junio de 2022 llegó al Granada y se marchó 15 meses después con otro ascenso a la élite (suma 3) en su currículum.

La opción de Alfredo Merino, también de 55 años, es más compleja porque el Mirandés tiene opciones de subir y renovaría de forma automática. Allí relevó a Chema Aragón en 2023 y, tras la permanencia del curso pasado, en el actual roza el ascenso. Fue entrenador en varios equipos, entre ellos el Atlético B, pero también del Palencia o el Tenerife B, además de ser seleccionador de Castilla León y trabajar como secretario técnico en el Valladolid.

En 2012 entró en captación en el Real Madrid, de la mano de Ramón Martínez, se marchó en 2021 al Celta, donde fue el responsable durante dos años de ese departamento de captación en la cantera celeste, para tener la oportunidad del Mirandés en 2023, donde ha hecho una gran labor en estos dos años.