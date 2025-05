Samed Bazdar y Kervin Arriaga, con sus selecciones en la ventana de junio

No está terminando la temporada al mejor nivel Samed Bazdar, que no ha tenido minutos en los dos últimos partidos del Real Zaragoza, frente al Cartagena y el Oviedo, y que ha perdido protagonismo con Gabi, después de su gran inicio de curso con Víctor Fernández, de su lesión a finales de noviembre, con casi dos meses de baja, y de que con Ramírez mantuviera un rol de titular que ya no posee ahora. Sin embargo, eso no ha disminuido la confiana de Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia, que lo ha incluido también en la lista para los partidos de clasificación para el Mundial frente a San Marino (7 de junio) y Eslovenia (10), con la Liga en Segunda ya terminada, mientras que Kervin Arriaga también está en la prelista de 59 futbolistas para la Copa Oro con Honduras, con tres encuentros entre el 18 y el 25 de junio, y el 2 de ese mes Reinaldo Rueda dará la citación definitiva, aunque lo previsible es que el centrocampista, fijo con su selección, esté en la misma.

Bazdar se toma esa citación con mucha ilusión dado el momento que vive en el equipo y quiere aprovechar esos partidos para ganar en confianza y fútbol y cargar pilas de cara a la próxima temporada en el Zaragoza, donde tiene contrato hasta 2029. El ariete, que había sido internacional con Serbia en categorías inferiores y hasta disputó un partido amistoso con la absoluta, cambió de selección y ya fue llamado por Bosnia tanto en las ventanas de noviembre como en mazro, acumulando ya cuatro partidos con el combinado bosnio.

Arriaga, por su parte, está cedido por el Partizan de Belgrado hasta final de temporada, pero en el caso de lograr la permanencia, el Zaragoza y el club serbio tienen muy perfilado el traspaso del jugador, que firmaría por tres temporadas, hasta 2028. La operación está solo pendiente de rubricar el acuerdo cuando llegue esa permanencia y será por una cifra inferior a los 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso que quedó fijada como opción obligatoria en caso de ascenso. En todo caso, cuando el Zaragoza logre la salvación y, salvo giro que nadie espera, Arriaga será futbolista en propiedad del club blanquillo.

Por eso, Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, estuvo en el derbi ante el Huesca y habló con Arriaga y con el Zaragoza, porque los partidos de la Copa Oro, ante Canadá (18 de junio), El Salvador (22) y Curazao (25), supondrían que el futbolista jugara en medio de las vacaciones de la plantilla, lo que podría llevar a que se incorporara más tarde a la pretemporada zaragocista.