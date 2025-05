Pau Sans: "Quiero seguir el legado de los canteranos, estar aquí muchos años y vivir noches mágicas"

Pau Sans lo tiene claro. El Real Zaragoza se salvará contra el Deportivo de La Coruña en La Romareda. Por su cabeza y por la de sus compañeros no pasa otra idea que no sea esa. «Este domingo acabará todo», afirmó tajante el zaragozano en rueda de prensa con un gesto más de alivio que otra cosa. «Estamos con ganas de acabar ya la temporada, el objetivo no era este, pero el equipo está con ganas de salvar todo y demostrar que tenemos ese hambre», valoró.

El zaragozano no quiso entrar demasiado en la polémica arbitral del pasado fin de semana en el Tartiere y en la que fue protagonista («refrendo las palabras y el comunicado del club», apuntó) porque su cabeza está ya en el domingo y en La Romareda, donde va a tener el privilegio de jugar en el que será su último duelo. «Jugar este último partido me emociona porque he visto muchos partidos en la grada y es un campo histórico. Ojalá se dé la victoria y meter mi primer gol aquí en La Romareda sería muy especial. Queremos dar a la afición la felicidad de despedir este gran estadio histórico», explicó un Pau Sans que subrayó que calificó de «salvajada» que la afición haya agotado ya las entradas parta el partido.

De sus recuerdos en La Romareda, el zaragozano se acordó de «los derbis, el ambiente desde los porches hasta el campo. El que mete Javi Ros es un derbi que lo grité mucho. Como jugador, el debut y los ambientazos, que antes lo vivía desde la grada y ahora desde dentro. Hemos llorado de alegría de pena».

Sobre su rendimiento y su posición sobre el terreno de juego, Pau Sans aseguró que, como le ha pasado este curso, «no es fácil» esperar su oportunidad en el banquillo, algo que ha cambiado en los últimos partidos. «No soy un hombre de banda, soy hombre de club y donde me pongan, yo agradecido. En la banda tengo que mejorar cosas porque soy muy joven, pero lo que me pida el míster, iré mejorando poco a poco. Estoy disfrutando al máximo y me encanta aportar minutos, sean 5, 15 o 90», explicó de manera humilde.

El canterano se postula como uno de los próximos referentes de la cantera tras las salidas de nombres como Alejandro Francés o Iván Azón. «Admiro a los dos, y a Francho también. Quiero seguir el legado, estar aquí muchos años y ascender. Quiero disfrutar de noches mágicas en La Romareda», afirmó tajante Pau.