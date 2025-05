Los abonados más veteranos del Real Zaragoza se despiden de La Romareda: "Es un lugar mágico, hemos sido muy felices"

68 años dan para mucho. Para lo bueno y para lo malo. Y más en un lugar en el que los sentimientos se recrudecen y las emociones alcanzan límites insospechados. La Romareda ha sido el cobijo del zaragocismo y el estadio en el que sus aficionados han reído, llorado, gritado, se han enfadado, se han abrazado e incluso se han besado. Pero sobre todo, los zaragocistas han disfrutado. Por eso, el domingo será el día de dar las gracias. Gracias por lo vivido, vieja amiga. Hasta siempre.

De lo vivido en La Romareda se podrían escribir varios libros, de hecho seguro que en el futuro se harán, y aunque se publicaran decenas no podrían abarcar todas las historias que allí han sucedido. Podrían ser novelas de acción, de suspense, de aventuras o incluso de terror. Pero eso serían subtramas, porque seguro que todas ellas serían historias de amor, en concreto amor a unos colores que ahora comprobará cómo su escenario principal se viene abajo para construir uno más moderno en el que poder seguir contando nuevas peleas y batallas.

Antes del último partido de La Romareda, este diario ha querido hablar con tres personas que podrían protagonizar cualquiera de esos libros. Son tan mayores que sus historias de amor vienen de antes, de los tiempos de Torrero, pero fue en La Romareda donde su matrimonio duradero con el equipo aragonés tomó cuerpo, se afianzó y prometió extenderse hasta el fin de sus días. Dicen a su edad que la muerte ya no les da miedo, que les da mucho más el Real Zaragoza. Y que no se imaginaban que uno de los lugares de su vida iba a caer antes que ellos.

José Lajara Torcal, socio número 8 del Zaragoza / Rubén Ruiz

«Lo único que me alegra de que vayan a tirar La Romareda es que a ver si esta es la manera de que por fin se vayan los fantasmas y los malos espíritus que nos persiguen durante estos últimos tiempos», pide casi con clemencia José Lajara, abonado número 8 del Real Zaragoza. A sus 90 años, el aragonés sigue acudiendo puntual a su cita con su asiento siempre que las inclemencias del tiempo y los achaques de la edad se lo permiten. «Intento ir a casi todos, aunque alguno que el horario lo ponen muy tarde me quedo en casa», confiesa con algo de cargo de conciencia como el que le está fallando a un ser querido.

«Pero vamos, que el del este fin de semana contra el Deportivo no me lo pierdo. Eso por descontado», aclara rápidamente José. En el estadio que pisará por última vez este domingo, Lajara ha visto pasar por delante de sus ojos historia viva zaragocista. «Los mejores equipos que he visto han sido los Zaraguayos y los Magníficos. Qué manera de jugar al fútbol», rememora con gozo José. «He vivido muchas cosas en La Romareda, pero si me tengo que quedar con una es con lo que me he divertido allí», apunta.

El nonagenario, aunque reconoce que le gustaría acordarse de muchos más detalles de las que ahora recuerda, tiene claro con cuál se queda de los cientos y cientos de partidos que ha presenciado allí. «El 6-3 al Barcelona. Ese sí que lo tengo grabado. Es que no solo ganaban, jugaban que daba gusto verlos», subraya con brillo en los ojos. Hablando de jugadores, Lajara recuerda a muchos pero habla con especial cariño de los hermanos Milito. «Llegaron sin hacer mucho ruido me acuerdo y al final, fíjate todo lo que hicieron aquí», dice. Todo lo contrario de lo que ahora sucede. «No me preguntes por los de ahora porque no me los sé. Ninguno deja huella. Salvo algún canterano los demás no valen ni para una rifa», afirma tajante. Esa debe ser la exigencia de la que solía presumir La Romareda.

Lajara acudirá el domingo como hace siempre al estadio con su hijo y sus nietos, algo que, muy a su pesar, no podrá hacer Mari Carmen Gonzalvo, abonada número 13 del Real Zaragoza. «Justo ese día mi familia tiene un compromiso y no me pueden acompañar. A mi edad ya no puedo ir sola», relata con tremenda amargura. Socia desde el año 1950, comenzó yendo al fútbol con su padre, luego con su hermano y ahora con su hijo. El ciclo de la vida. «La Romareda es donde he crecido. He sido fiel, nunca me he borrado de abonada. El Real Zaragoza y La Romareda son mágicos para mí y siempre que me llamen, allí estaré», afirma. De hecho, Mari Carmen ya saltó al césped en la despedida del fondo de Gol Sur.

Mari Carmen Gonzalvo, socia número 13 del Zaragoza / Rubén Ruiz

Ha sido tan importante en su vida el Real Zaragoza que desde muy pronto convirtió al equipo en una de sus prioridades. «A mi marido, que no le gustaba el fútbol, le dije que aunque nos casáramos había dos cosas que no iba a dejar de hacer: trabajar e ir a La Romareda», dice entre risas.

Gonzalvo recuerda con especial cariño el camino vivido en el estadio hasta llegar a la final de la Recopa. Hablando de futbolistas, recita de carrerilla a los Magníficos Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra y, de los de ahora, sol reconoce a Francho. «El fútbol ha cambiado mucho. He vivido la época grande del Real Zaragoza y ahora también las penurias», apunta con cierta melancolía.

Los Magníficos también son los que más sonrisas sacaron a Gonzalo Rivera, abonado número 16 del equipo aragonés. «Lapetra y Marcelino parecía que dibujaban sobre el campo», asegura el aragonés, de 92 años. Su unión con el Zaragoza viene «desde casi el día que nací porque mi padre trabajaba en las oficinas, haciendo papeles». Eso le permitió poder ver crecer poco a poco La Romareda e incluso pisar su césped. «Guardo con mucho cariño fotos que me pude hacer allí», apunta orgulloso.

Gonzalo se define como un aficionado «comedido». «Normalmente no grito mucho, pero me acuerdo en el 6-1 al Madrid que me puse como un loco. Ha habido muchos días brillantes aquí», dice con la mirada casi perdida y sentado en la grada de La Romareda. Allí volverá el domingo por última vez a pesar de los elementos. «Tenemos una boda, pero vamos a organizarnos para llegar a la hora del partido». Ese día se cerrará un círculo que el zaragocista resume de la manera más simple: «En La Romareda he sido muy feliz. Mucho. Durante toda mi vida he llevado el escudo del Real Zaragoza debajo del bolsillo de la camisa».

Vidas, como la de La Romareda, que están llegando a su fin. Pero nuestros tres protagonistas, José, Mari Carmen y Gonzalo, todavía le piden un último deseo. «Ver un partido del Zaragoza en la nueva Romareda. Y con el equipo en Primera», sueñan. No habría mejor final para sus historias de amor. De momento, y para seguir haciendo fuerza, los tres han reservado ya su asiento para el estadio portátil.