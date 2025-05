El amargo final de Nieto

De no mediar un giro inesperado de los acontecimientos, Carlos Nieto apura sus últimos días como zaragocista. El canterano, de 29 años, apunta a poner fin, una vez concluida la temporada, a toda una carrera deportiva en el mismo club, lo que los británicos denominan one club man. Nieto, que acaba contrato y que no ha recibido notificación alguna por parte de la entidad para renovar, emprenderá una nueva aventura tras toda una vida (debutó con el primer equipo en la campaña 2014-15) en el Real Zaragoza.

Y la despedida no está siendo como el propio futbolista hubiese esperado. Relegado al ostracismo, Nieto es el único jugador de campo (junto al lesionado Keidi Bare) que todavía no ha tenido minutos desde que Gabi llegó al banquillo. De hecho, no aparece por el césped desde hace cuatro meses, cuando disputó su único partido como titular este curso (2-2 contra el Tenerife en La Romareda el 19 de enero). Antes, había tenido minutos residuales en otros dos encuentros (contra el Levante en casa y en El Alcoraz, con tan solo un minuto de participación en ambas citas).

En total, el lateral zaragozano apenas ha estado 78 minutos en el campo en Liga, lo que le convierte, de largo, en el jugador menos utilizado hasta ahora de la plantilla. De hecho, ha jugado más en Copa que en Liga, ya que disputó todo el partido de la primera eliminatoria del torneo del KO jugada en L’Hospitalet (1-5).

Y tampoco parece factible que Nieto sea el elegido por Gabi para ocupar el lateral izquierdo que, previsiblemente, quedará vacante de cara al trascendental encuentro del domingo ante el Deportivo como consecuencia de los problemas físicos de Tasende. El entrenador madrileño ya anticipó en Oviedo lo que parece ser una diáfana declaración de intenciones al elegir a Enrique Clemente para sustituir al gallego cuando este cayó lesionado durante la segunda mitad del choque disputado el pasado domingo en el Carlos Tartiere. Nieto, que también estaba en el banquillo, se quedó de nuevo sin minutos a pesar de ser el único lateral izquierdo específico. De hecho, la reconversión de Calero (también relegado al ostracismo en las últimas semanas) ha sido un recurso más habitual a lo largo del curso que Nieto, que, salvo sorpresa mayúscula, apura sus últimos días como jugador del Zaragoza.

Si es así, al aragonés apenas le restan un par de partidos para volver a vestir la camiseta del equipo de su vida. Difícil parece que lo haga el domingo, con tanto en juego, aunque podría saltar al campo durante el choque en función del resultado y, así, poder despedirse de su Romareda. O tal vez en Castellón, si el equipo llega salvado a la última jornada de una temporada difícil para el canterano, que no ha vuelto a ser el mismo después de su grave lesión en el tendón proximal del isquio derecho en Cartagena el 10 de septiembre de 2023. Tras pasar por el quirófano, no volvió a jugar en toda la campaña. Se negó a salir en verano y empezó la pretemporada con el grupo, pero tardó en adquirir ritmo de competición y su participación ha sido prácticamente residual.