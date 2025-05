Gabi espera a Tasende y Lluís López es baja hasta final de temporada

Para el decisivo partido del Real Zaragoza ante el Deportivo es baja segura Keidi Bare, tras su recaída en la lesión en el sóleo que sufrió el 12 de marzo y que no va a jugar ya en lo que queda de temporada, mientras que Lluís López, que se tuvo que retirar poco antes del minuto 20 en el duelo en Oviedo también tiene una lesión muscular, no especificada por el club, aunque tanto el propio jugador tras el choque como Gabi aseguraron que es en el gemelo, como se vio también en las imágenes, ya no jugará en los dos partidos que restan. En ese duelo en el Tartiere también se tuvo que retirar Tasende por una dolencia en el sóleo, también comentada por el propio entrenador, que le espera para el choque ante el Deportivo, aunque la presencia del lateral gallego es complicada.

Ni Lluís López ni Tasende se han entrenado estos días con el Zaragoza. El lateral gallego, que en los primeros seis partidos con Gabi solo fue titular ante el Racing en Santander, ha estado en el once en los tres últimos y dos días antes del duelo en Oviedo tenía unas molestias en el sóleo, una levísima lesión muscular, y tras no entrenarse el viernes forzó su presencia el domingo, con dolor en la zona, tratado para ello, claro está. Sin embargo, en el minuto 74 no pudo seguir y pidió el cambio.

No ha entrenado Tasende estos días y lo va a hacer lo menos posible, pero Gabi lo quiere esperar y evaluar si puede estar en un partido que puede ser ya el definitivo por la salvación en caso de victoria o de hacer el mismo resultado que el Eldense, por lo que si las sensaciones son mínimamente buenas estará, aunque lo sucedido en Oviedo invite más a la prudencia que a otra cosa.

Lluís, sin oferta por ahora

Lluís López, por su parte, tiene una lesión muscular y la temporada se ha acabado para él. El central, fijo con Víctor y con Ramírez hasta su lesión en el bíceps femoral antes del duelo en Granada y que le hizo estar nueve partidos fuera, volvió en el derbi y formó de inicio en estos 4 últimos choques con Jair, pero su lesión le impedirá acabar la que es en estos momentos su última campaña de zaragocista, ya que acaba contrato y no se le ha ofrecido por el momento la renovación, si bien esa decisión puede cambiar con la llegada del nuevo director deportivo.