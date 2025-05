El inicio de la desbandada en la Ciudad Deportiva: el juvenil Dani Cantero, cerca del Villarreal

Se espera salida importante de canteranos del Real Zaragoza en este verano, no menos de una decena desde alevines a juveniles, y Dani Cantero, extremo izquierdo del equipo de División de Honor, en su último año en esa categoría, ya que es nacido en 2006, va a ser el primero. En su caso, el club aragonés no le ha ofrecido renovar, no le ha dado la opción, que para él hubiera sido un contrato de tres años más tres opcionales, pese a que ha sido uno de los jugadores destacados del equipo que dirige Javier Carcés, con 34 partidos oficiales y cinco goles en esta temporada. Cantero está en negociaciones avanzadas para incorporarse al Villarreal.

Cantero, en la pasada Copa del Rey, con el Zaragoza subcampeón, fue decisivo en la eliminatorias ante el Villarreal y el Málaga, en esta de cuartos con un gol incluido. Es un extremo zurdo, habilidoso y regateador, que no seguirá en un equipo juvenil donde se prevén varias salidas más, seguras las de los delanteros Sergio Beltrán Ratón, una de las joyas, Dennis Rufo, máximo goleador del juvenil con 11 tantos, y los hermanos Lambea, Pablo (centrocampista) y Jorge (defensa), otros futbolistas decisivos de esa camada. En el caso de esos cuatro jugadores, que también pertenecen a Bahía, hay una oferta del club de renovación que no han aceptado, pero Cantero no ha tenido tal propuesta y ahora todo apunta a que su futuro pasa por el Villarreal B.

Los cuatro, Rufo, Ratón y los gemelos Lambea, no jugaron con el Zaragoza por no renovar desde el 19 de febrero, aunque siguieron entrenando. No les faltan propuestas, aunque tienen contrato hasta el 30 de junio y el Zaragoza la posibilidad de renovarles unilateralmente por tres años dándoles plaza en el primer equipo, algo que no van a hacer en la entidad zaragocista, por lo que no se van a comprometer con ningún equipo hasta que no finalice esa opción. No han aceptado una oferta que en el caso de los hermanos Lambea y Ratón, a los que les queda un año de juveniles al ser nacidos en 2007, es de cuatro temporadas más tres del primer equipo con la mencionada opción solo para la entidad. Mientras, con Rufo, que acaba su etapa juvenil este junio, es de tres más tres.

Los motivos

La oferta no la aceptan porque implica varios años en el filial, no menos de tres, donde el salario tipo habitual es inferior a los 20.000 euros brutos anuales y el salto al primer equipo se da por el mínimo salarial en la categoría, en este caso en Segunda cuando llegue el caso y si el Zaragoza no ha subido, por lo que ronda los 100.000 euros anuales (95.000 este año y 195.000 en Primera). Ese paso a la primera plantilla implica un aumento automático de la cláusula de los 1,5 millones a una cifra que normalmente ronda los 10, por lo que si no hay mejora contractual en ese tiempo el Zaragoza tiene atado a esos futbolistas hasta los 25 años por cifras que les mejoran en muchos otros clubs.

El contrato desde 2023

Esos cinco jugadores del juvenil no van a ser los únicos que se marchen y hay otros futbolistas de las categorías inferiores, cadetes, infantles o alevines, que apuntan a salir de la Ciudad Deportiva rumbo a otras canteras, algunos casos de hecho con la negociación cerrada. Salvo en los casos de jugadores que tienen vínculo especial, como eran Samu Borniquel y Gorka buil, que el verano pasado se marcharon al Barcelona, el Zaragoza obliga a los jugadores de la cantera desde 2023 a firmar un contrato por el que la cantidad a pagar en caso de marcharse a otro club profesional entre alevines y juveniles, oscila entre los 50.000 y los 80.000 euros por año y es una cifra que es acumulativa, por las temporadas que está el futbolista en la Ciudad Deportiva.

Ese vínculo no ha evitado fugas y sí está propiciando que padres de futbolistas de otros clubs no quieran firmarlo para que puedan llegar a la cantera zaragocista, por lo que rechazan la oferta blanquilla de entrar en sus categorías inferiores.