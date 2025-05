Maldini confiesa que Agapito quiso ficharle como director deportivo del Real Zaragoza: "Me llamó el Gobierno de Aragón, todo muy secreto"

La etapa de Agapito Iglesias en el Real Zaragoza fue una auténtica pesadilla y de aquellos barros, estos lodos. Deuda, falta de dinero para planificación deportiva, más de una década en Segunda y ahora luchando por no caer a Primera RFEF... El daño que hizo a una entidad que se encamina a su centenario y acostumbrado a ser uno de los grandes de España es irreparable ya.

Aquellos infames años dejaron muchos momentos para el olvido y otros muchos 'ataques' de grandeza del entonces dueño del club. El cambio de escudo, los mercados de invierno con siete fichajes, el proyecto fallido de La Romareda, regalos de acciones, cartas abiertas al zaragocismo... un sinfín de momentos surrealistas.

Pues uno de ellos lo ha desvelado Julio Maldonado, más conocido como 'Maldini', el mayor experto en fútbol internacional de España (con permiso de otros grandes profesionales como MisterChip, Axel Torres o Marcos López).

A Agapito se le ocurrió, con el apoyo del Gobierno de Aragón (el soriano entró en el Real Zaragoza gracias al PSOE, que entonces gobernaba la comunidad, y Eduardo Bandrés fue presidente), que la persona más idónea para ser director deportivo del club era un periodista. Experto en fútbol internacional, pero periodista.

"Yo tuve una oferta hace años para ser director deportivo del Real Zaragoza cuando estaba en Primera y le dije que no a Agapito", recuerda Maldini en el podcast Despejados.

Entonces interviene Alexis (MisterChip) y le dice: "Vaya bala esquivaste, no por el Real Zaragoza, sino por Agapito". Maldini le da la razón y prosigue contando. "Me llamaron del Gobierno de Aragón todo como muy secreto, me citó en Sigüenza y me ofreció el cargo. Fui por curiosidad, me dijo que el dueño del Real Zaragoza quería hablar conmigo una cosa muy importante. Me iba al Mundial de Alemania, sería para el 2006. Me lo pensé y le dije que no. Me alegro mucho de decir que no por mi trayectoria periodística, no por el Zaragoza", finaliza.