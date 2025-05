Gabi no descarta que Jair siga

El único jugador de campo que ha disputado todos los minutos y siempre ha sido titular con Gabi es el mismo que mañana puede decir adiós a La Romareda tras un año durísimo y 5 cursos en el Real Zaragoza en los que ha acumulado 162 partidos. Jair Amador pudo salir en verano, donde Víctor le enseñó la puerta de manera absoluta, y no le dejaron y en enero también tuvo oportunidad de irse tras constatar que no iba a jugar con Ramírez, aunque después lo acabaría haciendo. Con el entrenador madrileño ha sido un fijo y este viernes, cuando fue preguntado por si apostaría por su continuidad, dejó la puerta abierta a la misma, cuando hace unos meses una renovación de ese contrato era absolutamente una quimera.

«Lo primero que le dije al llegar fue que iba a ser un futbolista muy importante, que iba a tener oportunidad de ayudarnos. Ha jugado todos los minutos, lo que quiero es salvar al equipo y luego se hablará con él a ver cuál es su cabeza, lo que tiene él pensado para su futuro y por qué no que pueda seguir aquí. Lo que está demostrando es un compromiso importante con el Zaragoza y es un jugador que podremos tener en cuenta», dijo Gabi, que tiene pactada su continuidad en caso de permanencia por dos años y que tendrá mucho poder de decisión en la nueva plantilla junto al director deportivo que llegue. Y el míster, ahora, cuenta con Jair.

En esta temporada muchísimo, con 10 partidos seguidos en el once, al que suma el que jugó en el epílogo con Ramírez en Almería. Jair consiguió goles vitales ante el Eibar y el Mirandés, este para ganar un partido más que decisivo, ha dado capacidad aérea y en la estrategia, además de mayor poder en los duelos, virtudes que siempre tuvo y que mantiene, aunque también firmó alguna actuación desafortunada, como en Santander ante el Racing, sobre todo en la acción del 2-0.

Salida decidida

No es fácil que el central, de 35 años y ascendencia caboverdiana, cambie de idea y que retome la posibilidad de seguir, cuando desde hace días su cabeza está en buscar un equipo la próxima temporada, pero el nuevo rol con Gabi y el hecho de que su familia se siente a gusto en la ciudad pueden girar de nuevo la tortilla cuando su salida en este verano era un hecho.

Para eso tendrá que haber una oferta de renovación que aún no ha llegado y Jair, en este último año, ha vivido demasiadas situaciones desagradables, sobre todo en verano. Tuvo ofertas del Almere City de la Eredivisie o el Burgos, de mayor duración que el año que le quedaba, de Grecia o de Rumanía al terminar la ventana y no se le dejó salir, pero tampoco jugaba con Víctor, aunque lo acabaría haciendo. Mientras, Ramírez le dijo que iba a contar pero no lo hizo a su llegada, mientras ya perdía la posibilidad de renovar por partidos (lo hubiera hecho hasta 2026 jugando el 60% de los minutos), opción que fue inalcanzable al jugar tan poco en la primera vuelta y no se le dejó en enero ir al Levante, que le daba año y medio.

Sin embargo, con Gabi es fijo y de no mediar sanción o lesión, también jugará los dos partidos que restan para luego sentarse con el madrileño y ver si hay alguna oportunidad de quedarse en un club donde suma 162 partidos desde 2020. Solo Francho de la actual plantilla le supera, con uno más, y también el canterano puede jugar ante el Deportivo su último encuentro en La Romareda con la camiseta zaragocista, aunque la diferencia es que Francho tiene una oferta para renovar por 5 años.