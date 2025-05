Gabi: "El puesto es muy jodido y me está quitando años de vida"

El entrenador del Real Zaragoza vivió como jugador y capitán zaragocista dos permanencias agónicas, entonces en Primera, en 2010 y 2011, y hace dos meses llegó al club para hacer esa misma misión en Segunda y como entrenador, algo que puede lograr el equipo si gana al Deportivo en La Romareda este domingo y aún tendría la bala posterior del Castellón en Castalia. "Mucho más he sufrido de entrenador que de jugador, esto me está quitando años de vida, es la realidad, pero estoy contento por estar aquí, emocionado de poder ayudar, aunque es verdad que el puesto es muy jodido y te quita años de vida", aseguró Gabi, que en todo caso volvió a dejar entrever que su continuidad con esa permanencia se puede dar por segura, aunque por supuesto que no la confirmó. Eso sí, tiene un pacto verbal para la misma por dos años en cuanto se selle la misma.

"Me siento muy valorado, es indudable que este no era un proyecto mío y que me he tenido que adaptar más de lo que yo soy. Vine aquí con una carga emocional grande para darle la vuelta a la situación sobre todo emocional. Estoy agradecido a los jugadores, han confiado en mí, en lo que transmití y estoy feliz en el Zaragoza. No me siento infravalorado, es verdad que se me tachó de inexperto, de no tener a lo mejor la capacidad de sacar esto adelante y aun así estoy orgulloso de haber venido. A medida que salvemos la situación y esto se certifique ya empezaré a hablar de otras cosas y a hacer si Dios quiere un equipo que responda a lo que yo quiero del fútbol y a mi imagen y semejanza", aseguró el entrenador, en clave de pasado, pero también de futuro, que pasa por el banquillo al que llegó en marzo en una situación agónica para firmar la permanencia que ahora está a un paso.

"Cuando llegué habría firmado estar en la situación que ahora estamos viviendo, nos hemos ganado el derecho de despedir La Romareda dependiendo de nosotros mismos"

"Cuando llegué habría firmado estar en la situación que ahora estamos viviendo. Nos hemos ganado el derecho a depender de nosotros mismos, a poder despedir La Romareda con una victoria y así conseguir el objetivo por el que hemos luchado tanto. He intentado quitarles la presión emocional y mediática que vamos a tener el domingo", aseguró el entrenador zaragocista, que ha intentado esta semana liberar de la carga para sus jugadores, que pueden vivir en una Romareda llena la cita más trascendental de la temporada. "Más allá de la carga emocional por el partido que es, llevamos dos meses trabajando mucho y es la primera oportunidad ante nuestra gente, se vivirá el mejor ambiente del año... El equipo lo está dando todo y no se le puede pedir nada más", aseguró Gabi, que cree que los jugadores que salten al césped este domingo y hayan sido antes aficionados zaragocistas "son unos privilegiados".

El técnico confima la presencia de Tasende y Arriaga ante el Deportivo Tasende, con molestias en el sóleo desde hace dos semanas y que le impidieron acabar el duelo en Oviedo, y Arriaga, con un plan específico por el dolor que arrastra en su rodilla, aunque ha seguido jugando, estarán en la final ante el Deportivo, tal y como se esperaba. Así, lo confirmó Gabi, que dijo que la presencia de Lluís López es muy complicada. "Estamos intentando que lleguen en las mejores condiciones al partido. Tasende y Arriaga sí van a estar, mientras Lluís López tiene unas molestias importantes en el gemelo no ha entrenado esta semana y, aunque lo está intentando, será muy difícil que pueda jugar”, dijo Gabi. La realidad es que el central y capitán es baja el domingo y también en el último partido ante el Castellón, duelos que también se perderá Keidi Bare, que lleva de baja desde marzo por una dolencia en el sóleo. Mientras, este viernes hn estado en la sesión el central Barrachina y el meta Calavia e irán citados.

Para el entrenador zaragocista, el duelo ante el Deportivo "es muy parecido al del Cartagena, tenemos que demostrar que nos jugamos nuestro futuro y que ellos ya han hecho los deberes, muy bien en este caso. Hay que dejar claro que queremos ganar, ser protagonistas y capaces de dominar esa parte emocional, controlando lo que implica el partido", añadió el entrenador zaragocista, que no piensa que el duelo de este domingo sea el más tracendental de su carrera: "No, no lo es, porque tenemos dos oportunidades para lograr la permanencia. es muy importante, pero no el que más de mi carrera".

Gabi elogió al rival deportivista, porque es un "equipo con mucha calidad y talento en el juego, que aprieta hacia delante. Será vital la personalidad de tener el balón, de no esconderse y de ir en el uno contra uno, de ser verticales. Cuando más juguemos en su campo será mucho mejor para nosotros", argumentó el técnico del Zaragoza, que ve una ventaja que el rival llegue sin aspiraciones clasificatorias, sin peligro de descenso y sin opciones de llegar a la zona alta. "Nunca sabes, pero prefiero que no se juegue nada, creo que eso en determinadas situaciones del partido te puede dar algo más de ventaja".

Aemás, el entrenador elogió a la afición, por su comportamiento en estos dos meses que ha tenido como entrenador, donde su Zaragoza ha sumado dos victorias y tres empates en La Romareda y no ha perdido de local, cuando antes en 15 encuentros había caído en siete: “La afición ha dado ejemplo de lo que es este club y de sentir los colores. Han entendido a la perfección que, sin ellos, el Zaragoza no sería lo mismo. No hemos perdido aquí, cuando antes de que mi llegaba casi daba miedo jugar delante de nuestra afición. Ellos han entendido que a nuestra casa no puede venir nadie a llevarse nada y nos han apoyado totalmente. Espero que el domingo también sea así, que entre todos podamos sacar la situación y, por qué no, celebrarlo después del partido”.

El futuro de Jair

Mientras, a Gabi se le preguntó por Jair Amador, el único jugador de campo que ha sido titular en todos los partidos con él, hasta 10 seguidos, y ha disputado todos los minutos desde su llegada, cuando en verano estuvo en la rampa de salida, señalado claramente por Víctor como descarte, y en enero con Ramírez también pudo irse. El central acaba contrato tras 5 temporadas y Gabi no descartó su continuidad. "Lo primero que le dije al llegar fue que iba a ser un futbolista muy importante, que iba a tener oportunidad de ayudarnos. Ha jugado todos los minutos, lo que quiero es salvar al equipo y luego se hablará con él, a ver cuál es su cabeza, lo que tiene él pensado para su futuro y por qué no que siga aquí. Lo que está demostrando es un compromiso importante con el Zaragoza y es un jugador que podremos tener en cuenta".