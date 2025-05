Un adiós con homenaje y la mejor entrada del curso

El partido ante el Deportivo, vital para la salvación y en el que se despedirá a La Romareda antes de su demolición, va a suponer también la mejor entrada del curso para el Real Zaragoza, puesto que las entradas, pocas, que se pusieron a la venta esta semana se agotaron rápidamente y las cesiones de abonos, también escasas y menos abundantes que en otros duelos en casa, se han comprado rápidamente por los que buscaban una localidad. Así, la previsión es que en el estadio se den cita en torno a 23.000 espectadores, ya que el horario (18.30 horas) también es bueno, teniendo en cuenta que el Zaragoza cuenta con unos 24.300 socios, de los que unos 2.000 son sin asiento y el aforo en este año supera los 23.500, casi 24.000, desde el derribo de Gol Sur.

Además, el Zaragoza ha preparado diferentes iniciativas de despedida. Desde su acceso al campo, los zaragocistas que abarrotarán las gradas podrán ver una lona en el círculo central con el lema ‘Hasta Pronto, La Romareda’, que incluirá el año de inauguración (1957) del estadio y el año de despedida (2025) del mismo. Diferentes leyendas blanquillas acudirán invitadas al palco. Uno de estos históricos jugadores, Severino Reija, será protagonista de un saque de honor muy especial, que hará conjuntamente con Jesús Abril, el abonado número 3 del Real Zaragoza, que acumula 76 años de antigüedad como socio. Para esta ocasión, los once Escort Kids que acompañarán a los jugadores titulares del equipo local portarán unas camisetas especiales con los nombres de aquellos futbolistas que formaron de inicio en el primer partido disputado en la historia de La Romareda, allá por septiembre de 1957.

Tifo y camiseta especial

Habrá un gran tifo en el Gol Norte y un mosaico en el resto del estadio. Cada aficionado deberá levantar la cartulina que tendrá en su asiento cuando el equipo salga al césped de La Romareda. Además, será necesario que todos los aficionados entren con antelación al estadio para estar preparados y colaborar con las indicaciones correspondientes. Los jugadores del Real Zaragoza lucirán un sello conmemorativo de La Romareda en sus camisetas, convertidas en una edición única y exclusiva. A la conclusión del partido se vivirá un breve y emotivo tributo al estadio que llevarán a cabo representantes de diferentes generaciones de zaragocistas.

Superior al derbi

El estadio, en todo caso, presentará un aspecto inmejorable, mejor que en el derbi contra el Huesca del pasado 27 de abril cuando 21.703 espectadores se dieron cita en el coliseo zaragocista en la hasta ahora entrada más alta de la temporada, mientras que fueron 21.341 frente al Racing de Santander en la primera vuelta, 21.181 contra el Eibar y ya con Gabi de entrenador y 21.024 en el debut liguero en casa frente al Elche. Son los cuatro choques que han superado una asistencia de 21.000 espectadores. Este domingo será el quinto, el mayor de todos.

Dispositivo de seguridad

El partido tendrá además un dispositivo de seguridad, privada y la Policía, de encuentro importante, aunque no de alto riesgo ya que no habrá, como en todo el curso, apenas presencia de aficionados rivales, puesto que no se han vendido entradas en los clubs rivales para jugar en La Romareda en toda la Liga. El año pasado, antes del derribo de Gol Sur, muchos aficionados se llevaron las butacas en esa parte del estadio y también en otras.

Además, Gol de Pie, la grada de animación de La Romareda, ha convocado a los aficionados zaragocistas para apoyar a los futbolistas en una iniciativa que se ha llevado a cabo en otros encuentros del Zaragoza. De este modo, habrá un corteo convocado en la plaza San Francisco a las 16.15 horas para acompañar al bus y el recibimiento a la llegada del mismo a La Romareda a las 17.00 horas, en la calle Luis Bermejo, teniendo en cuenta que el partido se disputa a las 18.30 horas, en horario unificado para la jornada.