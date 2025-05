"Se nos va el lugar donde hemos sido más felices". Figuras relevantes en la historia del Real Zaragoza se despiden de La Romareda

Ocho años de presidente del Real Zaragoza, entre 2014 y 2022 con la Fundación , 27 de socio en su localidad de Tribuna Gol Norte y ser hijo del más que probablemente mejor jugador aragonés de la historia dan a Christian Lapetra una perspectiva enorme del sentimiento que implica La Romareda. «Hay muchos recuerdos, buenos y malos, lo primero que me viene a la cabeza, aunque no los vi jugar, son los Magníficos, con mi padre entre ellos y con tardes gloriosas. Siempre digo que ahí empezó toda esta grandeza. La Romareda es el único sitio que une a cualquier zaragozano, a cada aragonés, cada quince días, sea del tinte político o de la clase social que sea», asevera el expresidente zaragocista.

Vivió Christian en Huesca hasta los 18 años y su camino deportivo fue más hacia el tenis que al fútbol, lo que no le impidió en juveniles jugar un partido en este estadio cuando militaba en la Peña Zoiti ante el Alagón y para subir a Juvenil Preferente. Y los recuerdos se le agolpan. «Con mi padre acudí en algunas ocasiones, recuerdo un España-Irlanda (27 de abril de 1983) y con 2-0, con un gol de Poli Rincón, de cabeza girando el cuello a la perfección. Y hasta entrené en La Romareda con él, ya que llevaba la representación de algún jugador en los 80 que estuvo a prueba en el Zaragoza», revela.

El ya ser fijo en La Romareda vino para él con el equipo que alzó la Recopa, el dirigido por Víctor Fernández, y «a algunos de esos partidos fui con mi padre antes de que enfermara. Después, ese estadio ha sido un tiovivo de emociones, grandes gestas, descensos, encuentros agónicos, muchos partidos en Segunda…», sentencia, pero tiene claras sus preferencias. «El 6-3 al Barça de Cruyff, ya que fue una oda al fútbol total, un espectáculo tremendo, porque ganar a cualquier Barcelona siempre es difícil pero hacerlo así.... Como presidente, el del playoff contra Las Palmas, con victoria por 3-1. Si Pedro hubiera marcado el cuarto gol estábamos en Primera. Y fue especial el primer encuentro al volver de la pandemia, contra el Alcorcón y con el estadio vacío y con el vicepresidente (Sainz de Varanda) presentamos una camiseta en memoria de todos los zaragocistas».

De una Romareda vacía sabe mucho Juan Ignacio Martínez (JIM), que recorrió el camino hacia la permanencia en la 20-21 cogiendo en diciembre al equipo penúltimo en un estadio sin público, fundamentando la reacción en los partidos de local: «He tenido la suerte de jugar como rival en La Romareda, de disfrutarla a mi favor como entrenador del Zaragoza rugiendo y apoyando y también de ganar partidos ahí como local y con un estadio vacío y que salvó al Zaragoza de un desastre mayúsculo aun estando vacía, es tanta la energía que desprende ese estadio que gana partidos sin nadie en sus gradas», asegura el técnico alicantino, que en todo caso sí pudo disfrutar del ambiente de la grada en su segunda temporada, en la 21-22, donde se empezó con restricciones al 60% pero desde finales de septiembre ya se podía el 100%. «Recuerdo lo importante que fue la afición en tres victorias seguidas en la segunda vuelta (Las Palmas, Almería y Fuenlabrada), donde el estadio llevó al equipo hacia ellas. Ese campo tiene mucha historia y tardes de gran gloria, una mística maravillosa», sentencia.

Manolo Jiménez también basó el milagro de la permanencia en Primera en la 11-12, una reacción sin igual en la historia reciente en la fortaleza en casa. «La primera sensación que tengo con ese derribo es de pena por lo mucho vivido en ese campo, pero también supone un paso para mejorar, para tener más comodidad y un campo nuevo acorde con la ciudad y el tamaño de la afición».

Pardeza consuela al portero del Murcia en la promoción de la 90-91. / ARCHIVO EL PERIÓDICO

«Yo disfruté mucho, sobre todo en aquella segunda vuelta, donde teníamos que recuperar tantos puntos. Quizá el partido del Atlético es el que recuerdo con más emoción, con el estadio lleno y el estallido por el penalti que marcó Apoño en el último suspiro. Fue una locura. También recuerdo los cánticos de ‘Manolo, quédate’ y ‘Manolo Jiménez, qué cojones tienes’ y fue una pena la segunda temporada, porque alguien se encargo de romper un grupo que funcionaba muy bien y que empezó la temporada siguiente como un tiro», explica el entrenador sevillano sin querer mencionar el nombre de Agapito Iglesias. «Estos años, con la situación que ha vivido el club, con 12 temporadas en una realidad impropia de Segunda esa grada ha demostrado que es muy grande, por encima del momento del equipo, con una fidelidad increíble. Esa historia la ha escrito en renglones enormes la afición del Zaragoza».

Y de eso sabe mucho Xavi Aguado, el jugador que, junto a Violeta, más veces ha vestido la elástica del león. Para él, sin duda, se avecina un día triste. «Se marcha el lugar en el que hemos sido más felices. La Romareda nos ha dado momentos gloriosos, muy felices que llevamos grabados a fuego. Incluso cuando sales al campo sin gente se te pone la piel de gallina al venirte recuerdos imborrables». Entre ellos, por supuesto, el día de la promoción contra el Murcia. «Nunca he visto La Romareda como entonces. Cabían 45.000 pero se colaron 5.000 y había 50.000 porque todos, futboleros o no, acudieron a salvar a su equipo. Ya calentando se nos cayó el mundo encima cuando vimos toda esa gente a la que no podíamos fallar». O «la semifinal de la Recopa, la de Copa contra el Betis, los 6 al Madrid y ese 6-3 al Barcelona, el mejor partido que se ha jugado en La Romareda», sostiene el gran capitán. «Le guardo mucho cariño a aquel partido, pero el más grabado a fuego fue el de la promoción contra el Murcia por el ambiente, parecía la final de la Champions, una locura».

Aguado confía en que la despedida al templo sea en paz, con la salvación sellada «como se merece La Romareda, aunque lo que de verdad merece es que su equipo esté en Primera», sostiene mientras celebra su último trofeo: un trozo de césped metido en una vitrina recientemente regalado que guardará «junto a las Copas y lo más preciado que tengo».

Poyet y Esnáider se abrazan tras uno de los goles del Zaragoza al Barça en el 6-3 el 13 de febrero de 1994. / ARCHIVO EL PERIÓDICO

Consejero del Real Zaragoza entre 2006 y 2009 y forofo de por vida, Pepe Melero confiesa estar «muy nervioso», por el adiós a una vieja amiga y por la dramática situación de su Zaragoza. «Me tomaré un orfidal», admite. «Creo que vamos a ganar pero no será fácil. Me llevaré a mi nieto Jorge de 3 años, abonado, para que el día de mañana pueda contar que estuvo con su abuelo en el último partido en La Romareda», asegura el escritor aragonés, que prepara ya el pañuelo. «La Romareda está unida a mi vida. Nací en diciembre del 56 y se inaugura en el 57, no conozco otro campo, nací con ella. Me llevaba mi padre, abonado número 23, y 65 años después sigo yendo al campo. He visto a Di Stéfano con el Espanyol en La Romareda, que le llamaba ‘viejo’, lo recuerdo como si fuera ahora. A Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, Cristiano… he visto a los más grandes de la historia. El partido ante la Roma, los de las Copas de Ferias, la Recopa, los 6 al Madrid, el 6-3 al Barcelona, he vivido momentos únicos e inolvidables. El Zaragoza me ha dado muchas más alegrías que tristezas, le debo muchas horas de felicidad».

Y su mente no para. «Arrúa abrazando al público, algo que no se había hecho nunca, la gente mandando callar a Ocampos para que no fuera expulsado, grandes delanteros como Milosevic, Villa, Savio, Marcelino...pero me quedo con el primer 6-1 al Madrid, campeón de Liga y con Bernabéu en el palco en el 75. Mi vecino de localidad se me abrazó con el último gol y me dijo ‘Dios existe’».