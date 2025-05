La crónica del Real Zaragoza-Deportivo (1-0). Un último paso a la misma terrible altura

Selló la salvación el Real Zaragoza en la despedida de La Romareda, con la mejor entrada de largo del curso, ganando al Deportivo con un autogol de Patiño en un córner al comienzo de la segunda parte, una victoria a la altura de la agonía vivida por el equipo en su temporada más demencial y agónica, un triunfo que supone el billete para continuar una temporada más, la decimotercera, en la categoría de plata, pero que debe marcar de una vez un antes y un después porque lo que ha tenido que sufrir la afición y el nivel del equipo han sido absolutamente terroríficos, una película de máximo riesgo que ha acabado con el final feliz, discretamente feliz, de seguir en Segunda.

El descenso a Primera RFEF hubiera sido un drama absoluto e indigno, impropio y terrible, y eso ha regateado el Zaragoza, que se apoyó en el regreso de Gabi, que en 10 partidos ha firmado 15 puntos que han sacado del atolladero a un equipo que se agarró a La Romareda para salvar una delicada situación, delicadísima. En ella, el entrenador madrileño no perdió y sustanció la salvación que va a suponer su continuidad en el cargo.

El último paso, con el componente emocional del adiós al estadio tras 68 años, estuvo a la altura de lo vivido en una temporada con demasiadas cosas mal y en la que el Zaragoza ha logrado eludir el descenso a golpe de corazón, que no de fútbol, porque apenas ha dado argumentos sobre el césped, pero ahora cuenta que seguirá en Segunda y que tiene que empezar un proyecto de verdad, bien construido y en el que Gabi llevará la batuta en el banquillo.

Salió Gabi con novedades en el once, con Calero en el lateral derecho para que Francho se asentara en el medio con Guti y Arriaga, con el regreso de Vital al eje y para que Dani Gómez completara el tridente arriba con Pau y Adu ante un Deportivo con un 4-2-3-1 con Mario Soriano de faro arriba y mucha juventud en su once. Y el partido, por el calor, por un césped muy seco, y también por un susto inicial en la grada, comenzó sin mucho ritmo, con un Zaragoza que quería dominar más y que no se encontraba nada cómodo, sobre todo en la ocupación de espacios y en la agresividad.

Tasende, de falta, rozó el gol y Pau tras dos recortes en el área remató desviado, pero el Zaragoza apenas se asociaba, era incapaz de genear juego y sí lo hacía un Deportivo más suelto, que tocaba mejor y que tenía en el perfil de Guerrero por la diestra a su mayor amenaza. Un centro suyo sin la oposición de Tasende lo despejó Jair y el partido entró en una fase de indefinición, con el equipo de Gabi superado por los nervios, amarrado y ansioso, solo con el aplomo de Arriaga en el medio como mejor argumento.

Poussin atrapó un remate de Diego Gómez y, sobre todo, salió bien ante Villares que se plantó solo ante el meta galo justo después de que un robo de Tasende a Petxa provocara el remate al palo de Dani Gómez en la mejor, y casi única ocasión zaragocista. El flojo primer acto acabó con un remate desviado de Adu Ares de un Zaragoza que estaba a años luz firmar una actuación convincente.

El mermado Tasende dejó su sitio a Clemente en el lateral zurdo y el segundo tiempo empezó amenazando a Poussin, con dos intentos de Mario Soriano, uno de ellos abortado por Jair, antes de que un disparo de Pau Sans tras la recuperación de Arriaga terminara en el córner que Guti puso en el corazón del área para que Diego Gómez peinara el balón y Patiño, con la presión de Dani Gómez, se metiera el balón en su portería, un gol en el minuto 55 repleto de fortuna que suponía que La Romareda lanzara un suspiro de alivio.

Gabi sacó a Liso y Soberón, mientras Escudero le ponía en apuros a Poussin y Yeremay se convirtiera en una amenaza nada más salir para el carril de Luna. El extremo deportivista lanzó un balón al larguero y disparó las pulsaciones en el canto del cisne del Deportivo, que bajó el pistón en los últimos instantes. Liso tuvo un par de contras para sentenciar, Parreño evitó el gol de Clemente y hasta Bazdar también rondó esa posibilidad mientras La Romareda solo deseaba que se pitara un final que llegó entre cánticos contra la directiva y con un suspiro de alivio tremendo tras un año durísimo, una temporada que necesariamente debe servir como aprendizaje, que exige un cambio de muchas cosas para que este Zaragoza esté a la altura de su gente, lo mejor sin duda, también en el adiós al que fue su templo y al que volverá totalmente renovado dentro de dos años.