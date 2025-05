Gabi Fernández: "Mi prioridad es seguir en el Real Zaragoza"

Gabi Fernández mostraba una clara sonrisa después de haber conseguido el objetivo de la permanencia de forma agónica, casi al filo de terminar la temporada, pero el técnico estaba "muy feliz" y ya no solo por lograr salvarse del descenso sino también "por poder representar a este club", y sobre todo, "por el equipo y por la afición".

Mi prioridad es el Real Zaragoza, pero creo que si queremos que el club siga compitiendo y suba el listón competitivo para luchar por cosas mayores, hay que empezar todo de cero y construir el Real Zaragoza que todos queremos ver

Pese a que todo apunta a que el técnico madrileño continuará la temporada que viene al frente del club blanquillo, "de momento no tengo nada firmado con el club y mañana hablaré con ellos, aunque mi prioridad es el Real Zaragoza y si me convence lo que me presenten, comenzaremos a trabajar". Pero que el madrileño siga al frente dependerá, y mucho, del proyecto que le presente la entidad aragonesa de cara al año que viene. "Creo que si queremos que el club siga compitiendo y suba el listón competitivo para luchar por cosas mayores, hay que empezar todo de cero y construir el Real Zaragoza que todos queremos ver", apuntó.

Para Gabi Fernández el club tiene que primar construir un proyecto ambicioso para devolver al Real Zaragoza a donde merece estar, pero lo más importante es que tenga las bases muy bien asentadas. "Evidentemente, no vamos a pasar de estar sufriendo por el descenso y ahora en 15 días estar compitiendo por subir a Primera, pero ojalá se construya un proyecto sólido y ojalá que el del Zaragoza sea uno de ellos", señala. Además, incide en que una de las principales causas de la larga y desdichada travesía que lleva la entidad blanquilla en Segunda se ha debido principalmente a no tener una hoja de ruta porque "ha habido mucho cambio en la propiedad, también en los banquillos, y a la mínima todo acaba saltando por los aires".

Evidentemente, no vamos a pasar de estar sufriendo por el descenso y ahora en 15 días estar compitiendo por subir a Primera, pero ojalá se construya un proyecto sólido y ojalá que el del Zaragoza sea uno de ellos

Tras haber conseguido que el barco zaragocista no naufragara y se haya asentado en tierra firme, todo este proceso "ha sido muy duro" para el técnico, que cuando llegó se encontró "a un equipo hundido en lo anímico y no precisamente en su mejor momento físico, pero los chicos han dado un paso adelante para cambiar la situación y estoy muy orgulloso por todos ellos". Gabi indicó que para él su principal virtud para haber logrado la salvación ha sido "cambiar esa burbuja de pesimismo que rodea al club, sobre todo lo conseguí gracias a la gente, y relacionado con los resultados todo ha salido bien". Él es consciente de que apenas cuenta con experiencia, pero todo lo suple con "mi personalidad porque todo lo que me propongo lo acabo consiguiendo".

Respecto al encuentro, que no fue de un increíble nivel futbolístico, el entrenador madrileño se esperaba este guion de encuentro. "Es verdad que el campo no ha ayudado porque estaba muy seco y no se ha podido jugar de la mejor manera, excepto los primeros 15 minutos de la primera parte. Hemos ganado que era lo importante y ahora a disfrutarlo", indicó. Y para finalizar afirmó que están en contacto con Kervin Arriaga para su continuidad, está cedido desde el Partizan, porque "se ha demostrado que es un jugador muy importante para nosotros".